A szlovákiai egyetemek nem támogatják a távoktatásra való átállást, néhányan közülük azonban nem zárták ki, hogy a helyzettől függően mégis ehhez a megoldáshoz folyamodnak, vagy a téli szemeszterben online vizsgáztatnak. Az egyetemek egyúttal készek november 17-től beszüntetni az oktatást, amennyiben addig a kormány nem talál megoldást a helyzetükre.

A Szlovák Rektori Konferencia (SRK) szeptember közepén kiadott állásfoglalását, melyben a felsőoktatási intézmények finanszírozásának megváltoztatását, a megemelt energiaárak kompenzációját, a projektek finanszírozásának kiegészítését sürgetik, a felsőoktatási intézmények egyhangúlag támogatják.

„Jelenleg Eduard Heger kormányfőnek az energiaválság következményei enyhítésére tett ígérete konkrét garanciáira várunk. Reméljük, hogy a szlovákiai felsőoktatási intézményeknek nem kell azokhoz a lépésekhez folyamodniuk, melyeket a Szlovák Rektori Konferencia helyezett kilátásba, és november 17-től nem kell szüneteltetniük az oktatást. Egyúttal emlékeztetni szeretnénk rá, hogy az energiaválság következményeinek enyhítése csak az egyike a felsőoktatási intézmények működése három legfontosabb követelményének. Fejlesztésről pedig ma nem is beszélhetünk. Mindeközben lépéseket teszünk az energiával való takarékoskodás, a fogyasztás csökkentése érdekében“ – közölte a Comenius Egyetem rektora, Marek Števček. Mint hozzátette,

az, hogy működhessenek, nem kizárólag tőlük függ, az állam segítsége nélkül szerinte csupán idő kérdése, mikor omlik össze a felsőoktatás.

Eduard Heger (OľaNO) kormányfő és ideiglenesen megbízott oktatási miniszter a Szlovák Rektori Konferencia képviselőivel történt múlt heti találkozóján ígéretet tett a helyzet megoldására. Emellett kerekasztal-beszélgetés megszervezését tervezi, melyen találkozna a Szlovák Rektori Konferencia és a kormány egyes képviselőivel, erre a találkozóra azonban az új oktatási miniszter kinevezését követően kerülne sor.

A felsőoktatási intézmények több takarékossági intézkedés bevezetését is tervezik. A kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem (UPJŠ) már régóta törekszik épületei energiaigényességének csökkentésére, többek között azok szigetelésével és a világítótestek cseréjével. Az Eperjesi Egyetem (PU) szintén több takarékossági intézkedést vezet be, de egyúttal a kormány lépéseit is várják, mivel feltételezéseik szerint nem tudnának megbirkózni a jövőre várhatóan jelentősen megemelkedő energiaköltségekkel.

„A Zsolnai Egyetem is hatékonyságra és takarékosságra törekszik. A konkrét intézkedések az aktuális helyzettől függnek majd“ – jelentette ki Jozef Ristvej rektorhelyettes.

Hasonlóan a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem (STU) is már most lépéseket tesz az energiával való takarékoskodás érdekében és az árak alakulásának függvényében további megoldásokat mérlegel, például a termek fűtésének korlátozását, a lámpák cseréjét, valamint a kihasználatlan épületek üzemen kívül helyezését.

Amennyiben az állam nem tesz lépéseket az energiaárak megoldására, a Szlovák Műszaki Egyetem kilátásba helyezte a kollégiumok bezárását a téli vizsgaidőszakra, illetve az online vizsgáztatást.

Hasonló lépéseket helyezett kilátásba az épületek szigetelésére, illetve a világítás energiaigényességének csökkentésére a pozsonyi Comenius Egyetem is, ahol hétvégenként és délutánonként a tervek szerint bevezetik az épületek korlátozott rezsimjét és fokozottan ki akarják használni az otthonról történő munkavégzést.

Az egyetemek képviselői elmondták, hogy intenzív tárgyalásokat folytatnak az érintett minisztériumokkal, de mindeddig semmilyen konkrét segítséget nem kaptak. Az oktatásügyi tárca a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetemtől kérte, hogy készítsenek kimutatást a megnövekedett energiaköltségekről, mely jelenleg elbírálás alatt áll. A Szlovák Műszaki Egyetem és a többi egyetem is megerősítette, hogy több alkalommal kértek kompenzációt, mindeddig eredménytelenül.

