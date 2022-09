Ugyan nem teljes 12 fővel, csak kilenccel, de erős jelöltekkel és komplex programmal vág neki a Szövetség zselízi alapszervezete az önkormányzati választásoknak.

2018-ben az MKP 6, a Most-Híd 1 mandátumot szerzett, így a pártegyesüléssel a ciklus végére 7 képviselővel zártak a 12 tagú testületben. Ez meg is látszott a város fejlődésén, sokak véleménye szerint az elmúlt évtizedek legproduktívabb ciklusa volt. Megindult a csatornahálózat hiányzó részének évtizedek óta húzódó kiépítése, elindult az Esterházy-kastély felújítása, megújult a városi tornaterem, kiépült a Garam-parti kerékpárút és számos további kisebb-nagyobb fejlesztés valósult meg.

A jelenlegi 7 képviselő mindegyike újra vállalta a megmérettetést, mellettük Cserba Gabriella és Gubík Zoltán indulnak a párt színeiben október 29-én.

Cserba Gabriella a jelenleg működő képviselő-testületben az első számú pótképviselői helyen állt. A 9 jelöltből négyen a párt tagjai, öten szimpatizánsként szerepelnek. A listán szerepel többek közt Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke, aki egyben megyei elnöknek is indul. A jelöltek a következők: Baka Lajos, Cserba Gabriella, Csenger Tibor, Csonka Ákos, Gubík Zoltán, Juhász Eszter, Kepka Márk, Kovács Kázmér és Rák Norbert.

Az alapszervezet a jelöltállító taggyűlésen úgy határozott, hogy ahogy ebben és a korábbi ciklusban is, támogatni kívánják a jelenlegi polgármestert, Juhász Andrást. Ekkor még nem lehetett tudni, hogy Juhásznak nem lesz kihívója.

A felsorolt 9 jelölt mellett 11 további jelölt indul függetlenként, ami ugyancsak alacsony számnak tekinthető. A korábbi ciklusokban rendszerint több jelölt volt. Ez is azt jelzi, hogy a lakosság legtöbbje elégedett a Garam menti kisváros fejlődési pályájával és irányzatával.

Az MKP négy évvel ezelőtti szlogenje is azt hirdette, hogy a sikerhez csapat kell.

„Egy nem egyszerű időszakban zajlott a 4 éves választási ciklus, ennek ellenére városunk történetében az egyik legsikeresebbnek ítélem meg. Gyakorlatilag 2020-tól folyamatosan a koronavírus-járvány és annak gazdasági és egyéb hatásai árnyékában éltünk, a végére pedig az orosz–ukrán háború okozta világgazdasági hatások nehézségeivel kellett szembenéznie mindenkinek a világon, ami alól nem képezett kivételt városunk sem.

Frakciónk választási programja nagyban összhangban volt a polgármester úr választási programjával, így azonos irányba tudtunk haladni, ami az eredményeken is meglátszik. Számos más településen láthatjuk, hová vezet, ha nincs összhang a testületben és mennyire gátolni tudja a települések fejlődését. Néha nálunk is előfordul nézetkülönbség, de mindenki a város érdekeit tartja szem előtt, a nézetkülönbségek csak arról lehetnek, hogy a súlypontokat hova helyezzük. Négy évvel ezelőtti mottónk az volt, hogy a „Sikerhez csapat kell!”

Örülök, hogy a csapatmunka meghozta a gyümölcsét. Elindultak a nagyobb projektek, vannak, melyek már meg is valósultak, ami nagy pozitívum. Le kell szögezni, hogy sajnos városunk nincs olyan anyagi kondícióban, hogy minden problémáját egy csapásra képes legyen megoldani. Mi lennénk a legboldogabbak, ha rendelkezésünkre állna több tízmillió euró és mindennek egyszerre nekikezdhetnénk.

A nagyobb volumenű beruházások mellett pedig a kisebb, ám sokak számára fontos, szimbolikus ügyek is napirendre kerültek, amivel hozzájárultunk városunk jobb hangulatához. Külön ki kell emelni, hogy sok egyéb mellett olyan területeken indultak meg előrelépések, mint a Szent Jakab-templom, az Esterházy-mauzóleum, az Esterházy-kastély vagy éppen a Sacher-ház, melyek mindannyiunk közös kulturális öröksége.

Ugyancsak történtek jelentős előrelépések magyar ügyekben és a kétnyelvűség példás betartása területén. Ez azért fontos, mert mind a nagyobb, mind a kisebb részletek határozzák meg az egészet, az összképet. Ezek összességéből válik városunk élhetővé, fejlődővé. Nyilván számos elvégzendő feladat áll még előttünk, de ezt az irányt követve meggyőződésem, hogy jó úton haladunk.

Fontos, hogy a csatornahálózat után elkezdjük az utcák aszfaltjának felújítását, folytassuk az oktatási intézmények felújítását, a múlt hibás döntéseinek helyrehozása érdekében revitalizálni kell a Garam zselízi szakaszának arculatát, kitakarítani és méltóbbá tenni a parkot vagy éppen európai színvonalúvá tenni a főteret.

Ha pedig ránk mosolyog a szerencse és esetleg egy beruházó végre fantáziát lát a geotermális adottságainkban, akkor végre a termálfurataink kiaknázására és fürdő létesítésére is sor kerülhetne. Korábban egyesek kritikaként fogalmazták meg a városfejlesztéssel kapcsolatban, hogy „ahol eddig sötétség volt, ott egy gyufa lángja is világosságnak tűnik”. Én viszont úgy gondolom, hogy sok-sok gyufaszál fáklyát alkot, amivel ki lehet találni a sötétből” – értékelte az évet Csonka Ákos, a Szövetség helyi szervezetének elnöke.

Csonkához hasonlóan Csenger Tibor is hasonlóképpen értékelte az időszakot, ám véleményét kicsit árnyalta:

„Maximalista vagyok, ezért nem vagyok teljesen elégedett, mivel nem sikerült mindent teljesítenünk a programunkból, amit 4 évvel ezelőtt kitűztünk magunk elé. Persze sikeres időszak van mögöttünk, de sajnos nagyon sok buktató közbejött. Ha csak a nagy beruházásokat vesszük: a szennyvízhálózat hiányzó részeinek kiépítése a közbeszerzési törvény bonyolultsága miatt másfél évet csúszott, és még mindig nem tudjuk, hogy milyen problémákba ütközhetünk a kivitelezés folyamán. Ez eredményezhet többletkiadásokat a városnak, melyeket valószínűleg csak hitelből fogunk tudni biztosítani. De eltökéltek vagyunk, hogy mindenképp be kell fejeznünk, ugyanis már nagyon régóta húzódó problémája ez a városunknak. Az utcáink felújítása csak ezt követően kezdődhet meg, ami ugyancsak égetően szükséges már. Ez ugyancsak komoly kihívást jelent majd. Hasonló a probléma a kastéllyal is, aminek ugyancsak nagyon örülünk, hogy elkezdődött, de már most látható, hogy sok előre nem tervezett kiadást fog jelenteni. A cél ugyancsak változatlan, hogy a nehézségek árán is befejezzük a rekonstrukciót. Tartozunk ezzel a történelmünknek és a városnak, illetve a lakosoknak. Az oktatási intézmények felújítása és bővítése ugyan részben sikerült (mikolai óvoda, magyar alapiskola), a Štúr utcai óvoda átalakítása már elkezdődött 3 forrásból (2 pályázat, 1 önköltség), de az indokolatlanul bonyolult közbeszerzések és a bürokrácia itt is sok akadályt támasztott, melyek miatt még nem fejeződött be.

Ami viszont nagy pozitívum, hogy megvalósult és lezárult a kerékpárút kiépítése és a T18-as tornaterem felújítása. Emellett persze van számos kisebb rész- vagy teljes eredmény, melyeknek ugyanúgy örülünk, mivel a lakosság kényelmét szolgálják.

Elégedettséggel konstatálom, hogy sikerült növelni a városi közfenntartó szolgáltatások minőségét (hulladékelszállítás, szelektálás, gyűjtőudvar, temetők, közterületek kaszálása stb.). Azt is nagy pozitívumnak tartom, hogy a lakhatás és lakásépítések terén is sikerült fontos előrelépéseket tennünk (új lakások, építkezési telkek stb.). Örülök, hogy megyei alelnökként tudtam segíteni a Zselízt érintő ügyekben és tapasztalatommal hozzá tudtam járulni az eredményekhez.

Zömében sikerült felújítanunk többek között a zselízi régióban lévő megyei utakat is (Tergenye felé, a Nálepka utca kifelé, nagypusztai kereszteződésig terjedő szakaszai, illetve a Garammikola-Nagypuszta közötti rész első fele). A beruházások nagyságát tekintve a legsikeresebb négy évet zárjuk, bízom benne, hogy kitart a lendület, a mi képviselőcsoportunkon nem fog múlni” – fogalmazott a megyei alelnök.

A Szövetség 9 képviselőjelöltje mellett tizenegyen függetlenként indulnak: Ladislav Boška, Dobó Eszter, Gulyás Róbert, Milan Haborák, Pavel Ivan, Peter Kokoška, Henrieta Kurucová, Martosy Peter, Pavol Polka, Sokol László, Marianna Šedivá.

(Felvidék.ma)