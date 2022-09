Akárcsak a népmesében, háromszor kellett nekifutni, hogy a szlovák törvényhozás képviselői végre munkához lássanak: a mai napon sikerült megnyitni a szeptemberi ülésszakot. A 150-ből 117 képviselő volt jelen.

A képviselők jóváhagyták az ülés napirendjét. Anna Zemanová, az SaS frakcióvezetőjének azon ügyrendi indítványa, hogy az ülés elején tárgyalják meg az SaS napirendi pontjait, azonban nem ment át. 25 képviselő szavazott az indítvány mellett, 48 ellene, 57 tartózkodott.

Szintén már az elején elvérzett Richard Takáč (Smer) indítványa is, aki azt javasolta, hogy az élelmiszerárak emelkedésével kapcsolatos intézkedéstervezeteket is tárgyalják meg az ülésen. Štefan Kuffa független képviselő indítványt nyújtott be, melyben javasolta, hogy a napirendet egészítsék ki egy olyan ponttal, amely arra kötelezi a törvényhozást, hogy szeptember végéig nyújtson be egy stratégiai tervet az energiaár-emelkedés háztartásokra, kiszolgáltatott csoportokra, vállalkozásokra és szociális szolgáltatásokra gyakorolt hatásainak enyhítésére.

Filip Kuffa (Život) pártja elnökét, Tomáš Tarabát jelölte a parlament alelnöki posztjára. A törvényhozásnak négy alelnöke lesz, jelenleg azonban csak kettő van. Juraj Šeliga (Za ľudí) még tavaly lemondott, a múlt héten pedig Milan Laurenčík az SaS-kabaré végén esett ki a parlamentből, mivel ő volt Sulík pótképviselője…

Az SaS a magyargyűlölő Martin Klust, esetleg Anna Zemanovát szeretné a parlamenti alelnöki posztra jelölni.

Richard Sulík, az SaS elnöke egyébként kijelentette, hogy pártja támogatni fogja az első olvasatban az előrehozott választásokról szóló alkotmánymódosítási javaslatot.

(tasr/Felvidék.ma)