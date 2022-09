Egyre több negatív hír lát napvilágot a különböző fórumokon, ami a tartós élelmiszerek „betárazására” sarkallja az embereket. Ezek közül is főleg a hűtést, áramfogyasztást nem igénylő ennivalók a legkeresettebbek. Azonban nem minden alapvető élelmiszernek közismert a legtartósabb változata.

A tejből készült tejporról, vagy a növényi termékekből készült lisztekről, aszalványokról mindenki tudja, hogy hosszú évekig elállnak, és lehet velük a nyers termékeket helyettesíteni.

Na de mi a helyzet a tojással? Bizony, létezik tojáspor is, melyet főleg az élelmiszeripar alkalmaz.

„A tojáspor összetételében megegyezik a tyúktojással, ugyanazokat a fehérjéket, vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmazza változatlan arányban, csupán a vizet vonjuk ki belőle egy kíméletes technológiával. Míg a friss tojás körülbelül 75%-ban tartalmaz vizet, a tojáspor kevesebb mint 5%-ot, így a termékek szobahőmérsékleten is eltarthatók 3 évig” – mondta dr. Németh Csaba a legnagyobb magyar tojáspor-előállító részéről.

Will Smith a „Legenda vagyok” című filmben nem hiába tojásporból készített reggelit magának. Amellett, hogy rendkívül egyszerűen és sokáig tárolható, tojásporból rehidratálást követően ugyanis kiváló rántotta készíthető, illetve felhasználható más tojástartalmú ételek készítéséhez is.

Azonban nemcsak az egész tojásból, de akár a tojásfehérjéből, és a tojássárgájából is készíthető, sőt, készítenek is porokat. És még ezeken is túlmutatóan dr. Németh Csabáék már a tojásfehérje alapú tejtermék-helyettesítők – mint amilyen a ToTu ital – porított változatán is dolgoznak. Így a tejmentesen táplálkozók (tejfehérje-allergiások, laktózérzékenyek) is számíthatnak hamarosan zsír- és cukormentes, fehérjedús tartós tejtermék-helyettesítő megjelenésére.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)