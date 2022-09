Idén is elindítja közéleti programjait a Mathias Corvinus Collegium (MCC). A Női Közéleti Vezetőképzőre, az Erdélyi Politikai Iskolába és a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzőre október 15-ig jelentkezhetnek mindazok, akik szeretnének jobban elmélyülni a politika és a közélet világában.

Idén decemberben már ötödik alkalommal indul az MCC Női Közéleti Vezetőképző Programja. A képzésére azon hölgyek jelentkezését várják, akiknek vezetői ambícióik vannak és már rendelkeznek egyetemi diplomával. A képzés nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati tapasztalatszerzésre, ezért kiscsoportos projektmunka is vár a résztvevőkre, amelynek során hazai és külföldi szakemberekkel, vezetőkkel és politikusokkal is találkozhatnak. Az előadások egy része angolul hallgatható meg, így a felsőfokú angol nyelvtudás elengedhetetlen a programban való részvételhez. A Női Közéleti Vezetőképző Program minden évben nemzetközi viszonylatban is elismert hazai és nemzetközi szakértőket vonultat fel. A korábbi előadók között volt például Novák Katalin köztársasági elnök, Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, Kiss Rajmund, az MCC Diplomácia Műhely vezetője és Douglas Murray brit író, politikai kommentátor is.

A Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző szintén immáron ötödik évfolyamát indítja el ebben az évben. A programra minden olyan 18 és 36 év közötti, magyar és ukrán nyelvtudással rendelkező fiatal jelentkezését várják, akik felelősséget éreznek a kárpátaljai magyarságért és hosszú távon saját közösségük alakítói, véleményformálói kívánnak lenni. A Brüsszelben, Budapesten és további anyaországi helyszíneken folyó program tematikája alapvetően négy képzési elemre épül: a közügyek menedzsmentjére, különböző készségfejlesztő tréningekre, meghívott kárpátaljai és magyarországi előadókkal, szakemberekkel való beszélgetésekre, valamint az e-learning alapú oktatásra, amelynek keretében társadalomtudományi, filozófiai, elemzési és közgazdasági ismeretekre tehetnek szert a felvételt nyert hallgatók.

Az idei évben már hatodik alkalommal induló Erdélyi Politikai Iskola célja, hogy praktikus politikai ismeretekkel lásson el olyan érdeklődő fiatalokat, akik hosszú távon saját közösségük alakítói, véleményformálói kívánnak lenni. Az ősszel kezdődő, 4 hétvégét felölelő képzés helyszínei: Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Bukarest és Budapest. A magyar és angol nyelven zajló képzéssorozat alatt a résztvevők betekintést nyerhetnek például a politikai pártok és kampányok működésébe, a közösségépítés technikáiba, a közvélemény-kutatás, beszédírás módszertanába, vezetői készségeiket pedig tárgyalástechnikai, retorikai és prezentációs gyakorlatokon keresztül fejleszthetik. Az Erdélyi Politikai Iskola munkáját is minden évben hazai és nemzetközileg elismert szakértők segítik, így többek között: Novák Katalin köztársasági elnök, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke, David Venter, Nelson Mandela volt kommunikációs főtanácsadója, Kiss Rajmund, az MCC Diplomácia Műhely vezetője és Frank Füredi, az University of Kent szociológus professzora.

Az MCC közéleti programjairól és a jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://mcc.hu/kozeleti-programok

(Felvidék.ma)