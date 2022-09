Egy új otthon megvásárlása vagy átalakítása során érdemes megfontolni, hogy energetikai szempontból is megfelelő legyen a befektetésünk. Energiát és pénzt is meg lehet takarítani, otthonunk pedig kényelmesebb és értékállóbb is lesz. A tervezési folyamat tökéletes alkalom arra, hogy megvizsgáljuk a megújuló energiák adta – lehetséges – előnyöket. Ez érintheti az elektromos áramot, a vízmelegítést, a fűtést és a hűtést, valamint természetesen a lakberendezést is.

Hogyan alakítsuk ki otthonunkat, hogy a rezsit csökkenteni tudjuk?

Egy ingatlan energiafogyasztásának nagy részét a megvilágítás teszi ki. Mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy a természetes fényt előnyösen használja ki. Minél több természetes fényt engedünk be az otthonunkba, annál ritkábban kell használni a világítást. Az ablakokon kívül természetesen belsőépítészeti változtatásokkal is megkönnyíthetjük azt, hogy a napfény korlátlanul eljusson a lakás bármely pontjára.

Nézzünk konkrét példákat a lehetséges változtatásokra!

Érdemes több tükröt is elhelyezni otthonunkba annak érdekében, hogy a természetes fényből minél több jusson be a lakásba. A falaknál használjunk világos színeket, mint például a fehéret vagy a bézst, hogy azok a fényt minél jobban visszaverjék. A világos falakkal a nyári időszakban a hűvös belső tér fenntartása is elérhetővé válik. A padlóburkolattal is lehet rezsit csökkenteni, hiszen a márvány vagy a csempe tökéletes anyagok a helyiségek hűvösen tartásához. Azokon a területeken, ahol szeretnénk, hogy egy kicsit melegebb legyen,

pár kisebb szőnyeget is el lehet helyezni, amelyek megkötik a lakásban a hőt és megakadályozzák azt is, hogy a hő a padlón keresztül távozzon.

A fentieken túl a megfelelő bútorok kiválasztása és azok elhelyezése is csökkentheti az áramkiadásokat. A magas háttámlával rendelkező nehezebb bútorok csökkenthetik a huzatot a lakásban, így azokat abban a helyiségben érdemes elhelyezni, ahol melegebben szeretnénk tartani a hőmérsékletet. Ha van a nappaliban egy sarok, ahová szeretnénk alkalmanként egy kicsit elbújni, akkor egy lábtartós magas támlás fotel megvásárlása elengedhetetlen. A megfelelő bútorok kiválasztásán túl azok elhelyezése is fontos.

A nagyobb bútorokat soha ne tegyük a radiátorok elé, hiszen azáltal akadályozzuk annak hőleadását.

A belsőépítészek ezeket a trükköket nagyon jól ismerik, így ha nem vagyunk túl járatosak ezekben a dolgokban, akkor kérjük szakember segítségét. Szerezzünk be energiahatékony lámpákat, amelyek használatával szintén jelentősen lehet csökkenteni a havi kiadásokat. Mára már több statisztika is kimutatta, hogy az energiatakarékos izzókkal tényleg több ezer forintot lehet havonta megtakarítani. Egy LED-es lámpa például tökéletes megoldás lehet. Emellett elgondolkodhatunk a kompakt fénycsöves vagy a halogén izzós megoldásokon is. Ennyire egyszerűen – ezzel a pár módosítással is – energiatakarékos otthonra tehetünk szert.

