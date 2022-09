Hazudtak Brüsszelben az európai embereknek, amikor azt mondták, hogy a szankciókat nem terjesztik ki az energiára és azok az ukrajnai háború gyors lezárását eredményezik majd – mondta a miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor kijelentette: az energiáért az európai emberek szankciós felárat fizetnek, ami bizonytalanná teszi a jövőt. A kérdés, hogy tovább rontunk-e ezen a helyzeten, Brüsszelben ugyanis újabb és újabb szankciókat akarnak bevezetni – folytatta.

Hozzátette: a háború elhúzódik, nincs ma ember, aki gyors lezárással számolna, viszont az árak “az égben vannak”, ez gyötri az embereket, “a spekulánsok meg dörzsölik a tenyerüket”.

Soros Györgytől kezdve az energiacégek nagy részvényesei mind “súlyos extraprofit-milliárdokra tesznek szert” a szankciók miatt megugrott árakból. Az energiacégek a világ legnagyobb profittal dolgozó vállalatai. Itt óriási erők kezdenek ilyenkor dolgozni, azért, hogy alkalmazkodjanak egy általuk feltételezett magasabb árhoz – fogalmazott a kormányfő.

Az Oroszországgal szembeni szankciókkal kapcsolatos nemzeti konzultációról azt mondta: minél válságosabb időszakot élünk, annál nagyobb szükség van az egységre, az egyetértésre. A miniszterelnök hangsúlyozta: az a tapasztalata a politikában, hogy bizonyos helyzetekben a legjobb, ha az emberek bevonhatók a döntéshozatalba, ennek pedig a jogilag legrugalmasabb formája a nemzeti konzultáció.

Az energia árát nem gazdasági összefüggések, hanem a brüsszeli politikai döntések hajtották fel – jelentette ki. Ha nem lennének szankciók, akkor ott állna az energia ára, ahol az áprilisi választások és a kampány időszakában volt. Azzal számoltak a választások idején, hogy 100 dollár környékén stabilizálódik az olaj és a gáz ára, így a rezsiszabályok megváltoztatása nélkül is menedzselhető lesz a helyzet – ismertette.

Emlékeztetett:

még a választási kampány előtt Versailles-ban volt egy csúcstalálkozó, ahol a németek és “Magyarország vezetésével az uniós országok” megállapodtak abban, hogy nem terjesztik ki a szankciókat az energiára. Júniusban azonban a németek “átálltak”, Brüsszelben megváltoztatták a döntésüket és bevezették a szankciót az olajra, valamint napirendre vették a gázszankciót.

Hangsúlyozta: sokkal rosszabb helyzetben volnánk, ha Magyarország nem harcolt volna ki mentességet az olajra vonatkozó szankció esetében. Akkor nem az árak miatt berzenkednénk, ami “elég sok fejfájást okoz”, hanem az lenne a baj, hogy nincs is energia. A világpiaci árhoz alkalmazkodnunk kell, mert az “Európában lényegében mindenhol egységes”, nem tudunk “külön magyar árat kitalálni” – jelezte.

Orbán Viktor hozzátette: ha holnap reggeltől nem érkezne Magyarországra gáz, azt négy és fél, öt hónapig nem érezné meg a gazdaság, “mert betároltunk”.

Az uniós szankciós politikát bírálva megjegyezte, a legtöbb rossz politikai döntés kijavítható, “ilyen a szankciós döntés is”. E politika megváltoztatása nélkül a szankciós felár “be fog épülni a gazdaságba, és itt marad velünk hosszú távon”, a következő öt-tíz évben az életünk részévé válik – figyelmeztetett a miniszterelnök.

A kormány megvédi a családokat és a vállalkozásokat is a kialakult nehéz helyzetben – szögezte le a kormányfő, hozzátéve, hogy a rezsivédelem nélkül a családok átlagosan minden hónapban 181 ezer forinttal fizetnének többet. Magyarország Európában” messze az első helyen van” a családoknak nyújtott védelmi rendszer tekintetében, hiszen az átlagjövedelem 30 százalékát adja támogatásként, míg ez a németeknél 20, az osztrákoknál pedig 6 százalék – közölte.

Ezt egyelőre bírja a magyar költségvetés, és jó reményei vannak, hogy ezt a rendszert fenn tudják tartani 2023-ra is – jelentette ki. Kitért arra is, hogy a kormány a családok védelme érdekében tűzifaprogramot és barnaszénprogramot is indított, bevezette az árstopokat, a kis- és középvállalkozások számára pedig 200 milliárd forintos támogató programba kezd, valamint gyármentő programot is indít, munkahelyvédelmi akciótervet készít elő.

Várhatóan idén is fizet nyugdíjprémiumot a kormány – közölte a miniszterelnök.

Emlékeztetett: a kormány 2010-ben a nyugdíjak értékének megvédését ígérte, és közben – a gazdaság teljesítményére alapozva – vissza is adta a 13. havi nyugdíjat. Ez egy megállapodás, becsületbeli ügynek is tekinti – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a nyugdíjasok jövőre is meg fogják kapni a 13. havi nyugdíjat, és “tartjuk az inflációkövető nyugdíjemelést” is.

Hozzátette: ha a nemzetgazdaság növekedése meghaladja a három és fél százalékot, akkor nyugdíjprémiumot is fizetnek.

“Bár erről vita van, de szerintem ez idén be fog következni” – jelentette ki Orbán Viktor a jegybank 4 százalékos növekedési prognózisára utalva.

Orbán Viktor az ellenzékről azt mondta: nem urai saját akaratuknak, “más kottájából játszanak”, ezért hiba lenne, ha az ellenzékkel való együttműködésre alapozná a kormány a politikáját. Amerikából pénzelik őket, és “aki fizet, az rendeli a nótát”, most ilyen ellenzékünk van – fogalmazott.

A kormány abortusztörvény-módosítást nem tervez, ezt a miniszterelnök nem tartja elképzelhetőnek. “Mereven ellenzek mindenfajta abortusztörvény-módosítást, a mostani rendszer fenntartása mellett érvelek” – jelentette ki, megjegyezve, hogy nem ez az az ügy, amivel most foglalkozni kell, hiszen szankció van, háború van, égben vannak az energiaárak, és “itt ez a dollárbaloldal a hátunkban”.

(MTI/Felvidék.ma)