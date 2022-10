Fiatal, energikus, hagyományokra építő közösséget mozgat a Csemadok Ajnácskői Alapszervezete. Tizenhetedik alkalommal szervezték meg a Váraljai Fesztivált, ami sólyomröptetéssel kezdődött.

A Kanát-solymászat több mint 30 éve alakult, és az egyetlen olyan családi vállalkozás a Felvidéken, amely ragadozó madarak tenyésztésével, idomításával és azok bemutatásával foglalkozik. Tulajdonukban 23 ragadozómadár-faj van. Bemutatójuk a látványos repülések mellett ismertette a solymászat történetét is, valamint a ragadozó madarak védelmének szükségességét.

Sajnos az időjárás október elsején nem kedvezett, így a szabadtéri színpad helyett a kultúrházban szervezték a programokat. Az összeállítások kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekesek és színvonalas voltak.

„Régiónkban rengeteg tehetség él, akiket idén is szeretettel vártunk színpadunkra. Műsorunkat a solymászok lélegzetelállító bemutatójával indítottuk. Ezután felléptek bábszínházasok, egy gyerekzenekar, majd a népdaloké, néptáncé és a hagyományos divaté volt a főszerep. Késő délután birtokba vették a színpadot a füleki gimisek. Este a várva várt Kiss Kata zenekar lépett színpadra. Együtt énekeltük el, hogy magyarnak lenni milyen jó….itt a Felvidéken is” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Mikó Alexandra, a Csemadok Ajnácskői Alapszervezetének az elnöke.

Mint megtudtuk, hosszú és fáradságos szervezőmunka, sok-sok áldozat és lemondás tette lehetővé, hogy ez a fesztivál most létrejöhessen.

„A rendezésben, lebonyolításban, technikai előkészületekben és utómunkálatokban nemcsak a helyi Csemadok vezetősége tevékenykedik, de a családtagok, barátok és a helyi önkormányzat is” – tette hozzá a Csemadok-elnöknő. A polgármester, Poprocký Ivan bizonyította is, hogy a közösség vezetése mellett számára fontos a kultúra támogatása, hiszen jelenlétével végig megtisztelte a rendezvényt.

A színpadon elsőként az ajnácskői alapiskola és óvoda kis csapata mutatkozott be, akik igazi ősz köszöntő összeállítással készültek az idei fesztiválra. Felcsendültek ismert gyerekdalok, versek, valamint egy mesén keresztül megismerkedhettek a kövér süni történetével.

A következő fellépőkkel még mindig a gyerekeknek kedveskedtek, de izgalmas perceket szereztek a szülőknek, nagyszülőknek is, akik örömmel engedték játékba gyermekeiket.

A Mesefigurák magukat FIGURA bábszínháznak tartják, ahol életre keltik a hétköznapi eszközöket, ezeknek a segítségével adják elő meséiket. A fantázia utazás mellett interaktív játékokkal is szórakoztatják nézőiket. A csoport 2016 decemberében alakult meg, Szvorák Zsuzsa “a csoport anyja” biztatására. A MeseFigurák tagjai Bódi Andrea és Gyetvai Viktória ezúttal a Piroska és a farkas, valamint a Répa meséket dolgozták fel.

Őket követte a gyöngyösi Hiszi a Piszi! zenekar koncertje, akik azzal a céllal álltak össze 2017-ben, hogy a legkisebbektől a nagyobbakig, minden gyerkőcnek zenéljenek. Hogy közös énekléssel és játékokkal szórakoztassák, megnevettessék őket, és hogy a szülők is jól érezzék magukat koncert közben. A zenekar tagjai tinédzser koruk óta foglalkoznak a muzsikálással. Az elmúlt években fő irányvonaluk a rock zene megszerettetése volt a gyerekekkel és a szülőkkel is. Ehhez kölcsön vesznek olykor rég bevált dallamokat, néha népdalokat is. Ajnácskőre a zenekar akusztikus felállásban állt a közönség elé.

Az előadások közti szünetekben is volt látnivaló bőven. A teremben és a folyosón kézműves kiállítók várták az érdeklődőket, a főbejáratnál pedig finomabbnál finomabb ételeket, italokat kóstolhattak. Csank Tímeánál agyagozhattak, Majoros Jácintnál a méhészet rejtelmeibe csöppenhettek bele, Pityi Chillinél pedig a legerősebb paprika várt a bátrakra. A Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete a Csemadok megalakulásának 70. évfordulója alkalmából pedig emlékkiállítást hozott, ahol a legújabb táncosruháikat is bemutatták.

A műsor következő részében a népdaloké, néptáncé és a hagyományos barkó divaté volt a főszerep.

Bemutatkozott az Ajnácskői Vegyeskar, mely 2020. januárjában alakult. Először a Csemadok évzárón, majd nemzeti ünnepeink alkalmából rendezett helyi programokon léptek fel. Repertoárjukban magyar népdalok és hazafias dalok szerepelnek. Vezetőjük Bial Edina, harmonikán Hámor Martin kísérte az énekeseket. Friss összeállításukban a magyar népdalkincs segítségével vezették át a közönséget az évszakokon, és felcsendült egy ismert katonadal is.

A következő percekben őseink mintavilágába, értékeibe csöppent a közönség, amelyet Pálmai Ilka hagyományőrző, a Barkó Kézműves Egyesület vezetője mutatott be.

Az Ózd térségében élők egyik igen komoly kulturális értéke a barkóság öröksége. A barkó népcsoport a palócok egy igen zárt közössége, különleges motívumvilággal. A Művésztanya 2012-ben nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, számos kiállítást, divatbemutatót, szakkört szerveznek a térségben és tovább folytatják munkájukat a pedagógusokkal az óvodákban, iskolákban. Ajnácskőre divatbemutatót hoztak, a szebbnél szebb viseletekben a Szabad Szombat Táncegyüttes leányai forogtak. A közönség láthatta azt a darabot is, amelyet a barkó kézművesek inspirálására Mayke divattervező készített és Sebestyén Márta viselt a Fölszállott a páva műsorban.

Természetesen a Szabad Szombat Táncegyüttes a fiúkat sem hagyta odahaza, így átöltözve táncra is perdültek. Az ózdi tánccsoport 2015-ben jött létre. Alapító tagjai a néptáncot nem csak hobbiszinten gyakorolják, életükben meghatározó szerepet tölt be a néptánc. Az egyesület a hazai néptánchagyomány hiteles, ugyanakkor nyitott és figyelemfelkeltő tolmácsolására törekszik, produkcióit egyszerre jellemzi a hagyományőrzés és a művészi kísérletezés. Ezúttal gömöri táncokat mutattak be. A koreográfiát Nyíri Gábor készítette.

Ezt követően a füleki Apropó Kisszínpad „Remixelt” mikszáthi játékot hozott a fesztiválra. Letisztult látványvilágú, energikus népi játékot láthatott a közönség a fogyasztható folklór kategóriából. A darab egy gömöri, pletykás falu pezsgő életét, szerelmi bonyodalmait mutatta be. A mikszáthi hagyományoknak megfelelően a palóc nyelvjárás mellett szlovák szólások, közmondások, „beszólások” is színesítették a darabot, melyet Szvorák Zsuzsa rendezett és Énekes István koreografált. Élő zenével a Folck LC zenekar kísérte őket.

Estére a várakozás emelkedett hangulatban telt, hiszen a Kiss Kata zenekar jött el Ajnácskőre, hogy itt is bizonyítsa a rock és pop zenével házasított, a népdalok gyökereiből táplálkozó dalok által felébred a fiatalokban a hazaszeretet fontossága.

A Kiss Kata zenekar 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy a népzenét egy mai, modern formában adja elő, ezáltal pedig erősítse a hagyományőrzést és a nemzeti összetartozás fontosságát. Munkásságuk célja, hogy szellemileg és kulturálisan is támogassa a Kárpát-medencei magyarokat.

A zenekar „MAGYARBÓL JELES” nemzeti identitástudatot erősítő kiadványa 2017-ben készült, és több mint 35.000 példányban van jelen és vált azóta oktatási segédanyaggá a magyarországi és határon túli óvodákban és általános iskolákban egyaránt.

A koncert vége felé felejthetetlen pillanat következett. Az egész napot is konferáló, tehetséges Chovan Lillát színpadra szólították. Ugyanis a 2020-ban megjelent Magyar vagyok című daluk videóklippjében ő is szerepel.

„Hatalmas megtiszteltetés ért. A videóklipp úgy készült, hogy bárki, aki a világ bármely pontján él és magyarnak vallja magát küldhetett videót a zenekarnak, amelyben ezt a dalt énekli. Én is így tettem, s egy rövid ideig én is látszódom a klipben. A zenekar megérkezéskor ezt elmondva nekik megismertek és Kiss Kata megkérdezte, hogy eléneklem-e velük a koncert végén, mert ezzel szeretné kompenzálni, hogy a videóban nem sok rész jutott nekem(én annyival is tökéletesen megvagyok elégedve). Örömömben elsírtam magam, s természetesen igent mondtam. Amikor elérkezett a pillanat, nagyon sok erőfeszítésembe került, hogy már az első sornál el ne sírjam magam. Nagyon koncentráltam, igyekeztem tisztán énekelni és megélni a pillanatot. A színpad előtt a családom, a barátaim, az ismerősök, falubéliek, idegenek közül rengetegen sírtak és tapsoltak. Ez az érzés a hatalmába kerített, s a végére már én is sírva jöttem le a színpadról. Köszönöm az egész zenekarnak, a hangosítóknak, a családomnak, a barátaimnak, az ismerősöknek, mindenkinek! Köszönöm szépen a rengeteg gratulációt, a kedves szavakat! Ez egy életre szóló este marad!” – írta Chovan Lilla közösségi oldalán.

Mondanunk sem kell, mindenkinek, aki jelen lehetett, hatalmas élmény volt, amikor együtt énekelték: Magyarnak lenni, igenis jó! Végül a Kiss Kata Zenekar énekesnője is a könnyeivel küszködve jelentette ki, hogy a Felvidéken, Ajnácskőn is jó magyarnak lenni!

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)