Valamivel több mint tíz hónap alatt építették teljesen újjá a volt őrsújfalui általános iskola épületét, amelyben 14 startlakást alakítottak ki. A komáromi bérlakásprogram első „fecskéje” jelentős állami támogatással valósult meg, a mai ünnepélyes átadón jelen volt a Közlekedési- és Építésügyi Minisztérium államtitkára, Katarína Bruncková is.

Még 2021 februárjában fogadta el a komáromi képviselő-testület, hogy a 2005-ben megszűnt iskola épületét átépítik, és startlakásokat alakítanak ki a komáromiaknak. A tavaly novemberben elkezdett átépítés költségeinek egy része állami támogatásból, másik része pedig állami lakásépítési hitelből valósult meg.

Az átépítés teljes költségvetése több mint 720 ezer euró, ebből 433 ezret kedvezményes hitel formájában biztosított az Állami Lakásfejlesztési Alap (SFRB), míg 288 760 eurót a Közlekedési- és Építésügyi Minisztérium biztosított, Komárom város önrésze pedig mindössze 7 euró volt.

A mérnöki hálózatok kiépítéséhez a város 2340 euró önrésszel járult hozzá, a kedvezményes hitel (SFRB) 20 ezer euró volt, míg a minisztérium további támogatás során 8370 euró értékben támogatta. A lakások átlagos alapterülete meghaladja az 50 négyzetmétert, ám a legnagyobb, 3 szobás lakások sem érik el a 70 négyzetmétert. Ennek oka, hogy az Állami Lakásfejlesztési Alap az úgynevezett startlakások esetében alapterület-korlátozást vezetett be.

Keszegh Béla polgármester az új beruházás kapcsán elmondta, hiánypótló projektről van szó, mivel az önkormányzati bérlakások építésében nagy a lemaradás. A helyszínválasztás kapcsán kiemelte, a városrész képviselője, Molnár Marian kezdeményezésére döntöttek a régi, 63-as főút mellett elhelyezkedő, több mint tíz évig elhanyagolt őrsújfalui iskola épülete mellett.

Mint mondta, a közbeszerzés során a bérlakások terén nagy tapasztalattal rendelkező Tonex Kft. került ki győztesen, amelynek többek között feladata volt a projekt elkészítése is, amelyet az Állami Lakásfejlesztési Alap hagyott jóvá. Ennek keretén belül 14 lakást alakítottak ki két szinten: 7 háromszobás, 6 kétszobás és 1 egyszobás lakást, amelyek alapterülete 31 négyzetmétertől 69 négyzetméterig terjed.

A lakások mellett parkolóhelyek is kiépítésre kerültek, az épületben napelemes megoldással energetikailag hatékony és környezetbarát lakások alacsony rezsiköltséggel bírnak majd.

Katarína Bruncková elmondta, számára is meglepő volt, hogy ilyen rövid idő leforgása alatt sikerült az épületet felújítani és átadni. Emellett kiemelte, hogy a minisztérium kifejezetten díjazza, hogy a megújuló energiaforrásoknak köszönhetően alacsony rezsiköltségű lakások kerülnek átadásra.

Komáromban további bérlakások kialakításának előkészítése is zajlik, ebben is partner a minisztérium és további pályázatok benyújtására biztatott.

A következő, államilag támogatott bérlakások a belvárosban, a járási hivatal korábbi székhelyén kerülnek kialakításra: összesen 16 két- és háromszobás bérlakásról van szó.

Ezek fészekrakó, úgynevezett startlakások, kifejezetten fiatal családok részére, 9 lakás 50 négyzetméter körüli alapterülettel, 4 lakás 66 négyzetméter, 1 lakás 70, 2 lakás pedig 75 négyzetméteres alapterülettel. Az épület mögötti udvarban 22 új parkolóhelyet is kialakítanak az ott lakóknak. A hőszigetelt épületben 8 napkollektor segíti majd a meleg víz előállítását, így a rezsiköltsége is alacsony lesz. A felújítás összköltsége 1,15 millió euró körüli, egy részét állami támogatásból, másik részét pedig állami lakásépítési hitelből finanszírozzák ebben az esetben is. „Ezzel is szeretnénk újrahasznosítani a város tulajdonában lévő kihasználatlan épületeket” – húzta alá.

Az ünnepélyes szalagátvágást követően a jelenlévő tíz család egy-egy képviselője vette át új otthonuk kulcsait. Mint megtudtuk, a jelentkezők közül a szigorú feltételeknek mindössze 11 család felelt meg. Köztük sorsolták ki a lakásokat, egy jelentkező azonban visszalépett.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)