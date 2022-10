Az aradi vértanúk az a tizenhárom magyar honvédtiszt (12 tábornok és 1 ezredes), akiket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után, az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. A vértanúkról nemcsak Magyarországon emlékeznek meg: a hagyományt a felvidéki magyarság is őrzi és gyakorolja.

Párkányban a kopjafánál emlékeztek

Október 5-én Párkányban, a sétálóutcán található kopjafánál – melyet a nemzeti hőseink emlékére állítottak a rendszerváltás után – tartott megemlékezést a Csemadok Párkányi Alapszervezete. A megemlékezés nemzeti imánk eléneklésével kezdődött. Majd Takács Krisztina pedagógus a Csemadok Párkányi Alapszervezte nevében köszöntötte az emlékező gyülekezetet. Ezt követően a párkányi Ady Endre Alapiskola diákja, Pereszlényi Zsófia, Ady Endre Október 6 című versével emlékezett a nemzet hőseire ezen a gyásznapon. A tizenhárom aradi vértanú emléke előtt a Csemadok helyi szervezete mellett működő Szivárvány kórus adott rövid ünnepi koncertet, alkalomhoz illő forradalmi dalokból.

Nemzeti múltunk, nagyjaink, hőseink megbecsülése, valamint hagyományaink tiszteletben tartása hoz össze bennünket itt évente, hogy az 1848-49-es szabadságharc mártírjaira emlékezzünk.

Ezekkel a szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket Bréda Tivadar, a Memoriae Patrum Honismereti Társulás elnöke. Egy ilyen megemlékezésbe belesűrűsödik egy népnek, nemzetnek a történelme. Benne van minden öröme, vidámsága, de benne van az összes szenvedése és küzdelme. Benne vannak a vereségek és a győzelmek. De benne vannak a súlyos veszteségek, mint a muhi csata, a mohácsi vész, a madéfalvi veszedelem, az első és a második világháború, a Don-kanyar, valamint Trianon. Ezért olyan fontos számunkra ez a nap, hangsúlyozta a társulás elnöke.

Majd Schweidel József utolsó mondatait idézte:

„A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.”

Ez a néhány mondat most nagyon is aktuális. Először elindultak a migránsok, majd kaptunk egy világjárványt, és most, amikor a szomszédban háború folyik, valamint egy gazdasági és energiaválság kellős közepén vagyunk, emberek ezrei menekülnek, talán egy újabb világégés előtt is állunk. Nekünk október hatodika ne lesújtó, ne megfélemlítő legyen, hanem bátorító és ösztönző. Most nem olyan időket élünk, amikor széthúzhatunk, marakodhatunk. Az 1848-as események megmutatták, hogy mire képes az összefogás a szabadságért. Megmutatták, milyen erős volt azokban az emberekben a haza iránti szeretet.

A tizenhárom aradi vértanú mindannyiunk előtt példaként álljon hazafias hőstette miatt, ezek a kiváló emberek életüket áldozták a magyar nemzetért és szabadságáért. Merjünk méltóak lenni hozzájuk. Ezekkel a gondolatokkal fejezte be ünnepi beszédét a társulás elnöke.

Az ünnepi megemlékezés koszorúk elhelyezésével, majd a Szózat közös éneklésével fejeződött be.

(Bréda Tivadar)

Muzslán is emlékeztek

Október 5-én, a nemzeti gyásznap előestéjén a Csemadok szervezésében került sor az aradi vértanúkról való megemlékezésre.

Mint minden évben, most is a helyi kisiskola diákjai szavaltak, énekeltek a templom előtti „minden magyar hős” emlékkeresztjénél.

Egy nagyon szép Mária-éneket adott elő Dorna Mónika tanítónő. Közreműködött még a párkányi plébánia kórusa. Verset mondott Pohori Dávid és Khéli Emma, a kisiskola egykori diákjai, ma már párkányi tanulók.

A megemlékezésen Dániel Erzsébet, a Csemadok-alapszervezet elnöke felolvasta a halálra ítélt nemzeti hősök, az aradi tizenhárom családjuknak, feleségeiknek írt utolsó üzeneteit, melyet kivégzésük előtt pár órával jegyeztek le.

A megemlékezés imával, koszorúzással a Himnusz eléneklésével, gyertyagyújtással ért véget.

(Dániel Erzsébet)

A losonciak főhajtása

Október 6-án igencsak érdekes és kreatív módon emlékeztek a losonci Kármán József Alapiskola tanulói az aradi vértanúkra.

A diákok először az iskola belső tereiben egy performansszal elevenítették fel a kivégzés végóráit.

A vértanúk a folyosókon vonultak a vesztőhelyre a gyászoló magyarok között, miközben a hangszórókon sorolták a kivégzettek neveit. A faliújság idézte fel a halálos helyszínt, ahol mécsesek égtek a vértanúk emlékére.

Ezután az iskola diákjai Demecs Andrea, Bial Péter, Tamás Nikolett és a többi pedagógus vezetésével kivonultak a városba és a reggeli ködbe burkolózott református templom kertjében elhelyezett emlékmű megkoszorúzásával ért véget a méltó ünnepi emlékezés Losoncon.

(Papp Sándor)

Felvidék.ma