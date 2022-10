A dunaszerdahelyi MOL Aréna közönsége hét gólt láthatott a DAC-Zsolna mérkőzésen. A Fortuna Liga 11 fordulójában magabiztos győzelemmel avatta fel az új gyepszőnyeget a sárga-kék csapat.

DAC 1904: Petráš – Pinto, Risvanis (K) (74. Kružliak), Muhamedbegovic, Andzouana – Káčer (32. Nebyla), Dimun, Veselovský (82. Balogh) – Szánthó (82. Blackman), Krstović (82. Kalmár), Gavrić

Adrian Guľa (a DAC vezetőedzője): „Nagyszerű reklám volt ez a focinak. Támadószellemben, gyorsan játszottak a csapatok, és azt is mondhatnám, hogy ma produktívak voltunk. Nem állítom, hogy tökéletesek, mert akkor lehet, hogy kilenc gólt rúgunk, de így is hatékonyak voltunk, és egy nagyon erős ellenféllel szemben tudtunk nyerni. Nagyra értékelem a játékosok lélektanilag nehéz szituációkra hozott jó reakcióját. Ezalatt a bekapott gólt értem, majd a milliméteres les miatt elvett találatot. Egyből ezután jött a második kapott gólunk, melyre ugyancsak jól reagáltunk. Mentünk tovább, játékosaim pedig megmutatták egyéni minőségüket. Megmutatták, hogy gólokat akarnak rúgni. Jól támadták azokat a területeket, amelyeket egy magasan játszó csapat ellen támadni kell. Végeredményben egy nagyon jó mérkőzésen három pontot szereztünk, aminek a szurkolóinkkal együtt mi is nagyon örülünk. A földön kell azonban maradni, hiszen ezért az 5:2-es győzelemért is csak három pontot kapunk. Holnaptól azon kell dolgoznunk, hogy minél több ilyen meccsünk legyen egyre több nézővel, egyre jobb játékkal. Egy nagyon jó pályán, egy nagyon jó szurkolótábor előtt nagyon szép esténk volt. Mi többet is kívánhatnánk? Továbbra is ezen dolgozunk, hogy aktívan, gyorsan, támadószellemben játszunk, természetesen a védelemmel összhangban. Bár, nyilván, ha öt gólt rúgunk, akkor belefér az is, hogy kettőt kapunk. Minél több ilyen meccsünk legyen, melyen hárommal többet rúgunk az ellenfélnél. Bízunk benne, hogy Káčer sérülése nem olyan komoly, mint első ránézésre tűnt. Volt röntgenen, amely kizárta a törést. Holnap újabb vizsgálatok várnak rá.”

Nézőszám: 5032

Gólszerzők: 35. Nebyla, 38. Veselovský, 59. Krstović, 63., 75. Szánthó, ill. 17. Kaprálik, 51. Jambor

Pénteken Aranyosmaróton folytatja a bajnoki szereplést a DAC, amely Pozsony és Nagyszombat csapatai mögött a harmadik helyen áll a Fortuna Ligában. (dac1904.sk)