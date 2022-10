Izsa polgármestere, Domin István (Szövetség) személyesen tárgyalt ma a közlekedésügyi miniszterrel a balesetveszélyes izsai kereszteződés kapcsán, akit Andrej Doležal közlekedési és építésügyi miniszter szakértői csapatával fogadott a minisztériumban. A találkozót a Komáromi járásban lévő község polgármestere kezdeményezte. Megkeresésünkre elmondta, 1,1 millió eurót különít el a minisztérium saját költségvetéséből a tervekre és a megvalósításra.

A találkozóról elmondta, a miniszter előtt nem volt ismeretlen a Komárom határában található kereszteződés problémája, hiszen Izsa önkormányzata már az előző közlekedésügyi minisztertől is kért segítséget a 64-es és a 63-as főutak találkozásánál lévő, úgynevezett izsai letérő biztonságossá tételének érdekében. A Komáromból Érsekújvárba tartó és a Párkányba vezető főutak kereszteződésénél fennálló helyzet kezelése érdekében a Hídverő Társulás 13 községe, illetve Komárom városa már évekkel ezelőtt jelezte a minisztériumnak a problémát. 2015-ben kérték a közlekedési minisztérium alá tartozó Szlovák Útkezelő Vállalatot (SSC), hogy körforgalmat építsenek ki a kereszteződésben, amelyet Nyitra megye is támogatott.

Eddig azonban minden alkalommal visszautasították a kérelmüket, egészen mostanáig.

„A mai találkozónkon kiderült, hogy az útkezelő szakemberei jártak a helyszínen, és már tavasszal mérték a forgalom sűrűségét. Ezen mérések eredménye, illetve a gyakori balesetek indokolttá tették ezen útszakasz biztonságosabbá tételét. A miniszter úr arról tájékoztatott, hogy 1,1 millió eurót különítettek el a tárca költségvetéséből a tervdokumentációk elkészítésére és a kivitelezésre. A közbeszerzést még az idén kiírják”

– számolt be Domin István, hozzátéve, két tervdokumentáció készül egyszerre, hiszen a területrendezési határozat mellett építkezési engedélyek is kellenek. A polgármester szerint a minisztérium arra is nyitott, hogy további pénzforrásokat is elkülönítsenek a megvalósításra, amennyiben ez az összeg nem fedezné a beruházás költségét.

„Tudatában vannak annak, hogy ez az út mennyire veszélyes. Az elmúlt években egyre súlyosabbá váltak a közlekedési gondok, az utóbbi hónapokban – pár hét elteltével – két fiatalember is tragikus baleset során hunyt itt el”

– fogalmazott a polgármester.

Arra a kérdésünkre, hogy valóban körforgalom épül-e majd az útkereszteződésben, Domin azt felelte, sem a miniszter, sem ő nem szakértője a témának, ezért erről nem tud nyilatkozni, nem beszéltek erről.

„Az első osztályú utak tervezését szakavatott mérnökök végzik, ők határozzák meg annak a formáját. Mindenesetre most már elhárult az az akadály is, ami miatt eddig nem támogatták a körforgalom kiépítését. Ugyanis a két első osztályú útkereszteződéshez mellékútként csatlakozik egy harmadosztályú megyei út Kava felől. Eddig a törvény nem engedte, hogy ilyen helyen körforgalom épüljön, most már igen, példa is van rá Komáromban” – jegyezte meg.

Komárom város szélén, az izsai kereszteződésnél elsősorban a reggeli és a délutáni csúcs idején torlódnak fel az Izsa irányából érkező autók. A járművek többsége balra kanyarodna a főútra, Komárom felé, de elsőbbséget kell adniuk, miközben a nagy forgalom miatt balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki.

Domin István szerint évről évre rosszabb a helyzet, nagyobb a forgalom a kereszteződésben.

Izsa község az elmúlt években kétszer is a rendőrséghez fordult, hogy legalább a csúcsforgalomban segítsék irányítani a forgalmat, erre azonban nem került sor, mert egyszerűen nincs elég rendőr, mondta.

