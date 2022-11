A Nyugat-szlovákiai Áramszolgáltató (ZSE) felhívja a lakosság figyelmét, hogy vállalatuk nevében csalók hamis e-maileket küldenek. Erről a vállalat nevében Peter Bednár tájékoztatta a nyilvánosságot.

„Társaságunkat a nap folyamán többen is figyelmeztették, köztük olyan személyek is, akiknek nincs is velünk szerződésük, hogy ismeretlen e-mail-címekről kaptak levelet, melyet a ZSE alkalmazottainak a nevében írtak. Feltételezzük, hogy az e-mail, melynek tartalma eltérő lehet, mellékletet is tartalmaz, melyet ha megnyitnak, károsíthatja a számítógépes rendszert. Eddig már több alkalmazotti címet tartunk nyilván, melyekkel az ismeretlen elkövető visszaélt, úgy, hogy az alkalmazott nevével összekapcsolta saját kitalált e-mail-címét“ – hívta fel a figyelmet Bednár.

A ZSE kéri azokat, akik ilyen e-mailt kaptak, hogy annak megnyitása előtt győződjenek meg a feladó e-mail-címének hitelességéről a feladó nevére történő kattintással – a ZSE esetében a tényleges domain a következő: név.vezetéknév@zse.sk, név.vezetéknév@zse-energia.sk, illetve név.vezetéknév@zsdis.sk.

„Felhívjuk ügyfeleink és kereskedelmi partnereink figyelmét, hogy a társaságunk nevében küldött hamis e-mail mellékletét semmi esetre ne nyissák meg,

mivel nem zárható ki, hogy a küldő célja a mellékletben lévő ártalmas szoftverrel hekkertámadás elkövetése. Társaságunk lépéseket mérlegel jó hírnevének védelme érdekében és a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz fordult az ügyben“ – tették hozzá.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny)