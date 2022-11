Konkoly Thege Miklós 1871-ben, 151 évvel ezelőtt alapította meg csillagvizsgálóját Ógyallán, amely a mai napig egy kiválóan működő tudományos központként működik. Az Ógyalla központjában található csillagvizsgáló a legrégebbi és legismertebb ilyen jellegű intézmény Szlovákiában, ahol az obszervatórium munkatársai kutatással, megfigyelésekkel, de az ifjúság és közönség nevelésével, oktatásával is foglalkoznak. A munkahely a nyilvánosság számára is elérhető, az ifjúságnak de a felnőttnek is nagy élmény nappal és éjszaka is a csillagos ég megfigyelése.

A csillagvizsgáló a napokban jelentette meg a 2023-as évre szóló új Csillagászati naptárát. Az egyes oldalakon értékes információkat közölnek a bolygók állásáról, Nap és a Hold jellegzetességeiről az év valamennyi napján, amelyek segítségével az olvasók könnyen tájékozódhatnak a csillagos ég állásáról.

A tájékoztatók részét képezik az olyan érdekes tények, mint a napkelte és napnyugta, a Hold egyes fázisai, a Nap és Hold legrövidebb és leghosszabb távolsága a Földtől, a bolygók maximális fényessége, a nap- és a holdfogyatkozások,

az egyes állatövek dátumai, a meteorhullások, az év napjainak rekord hőmérsékleti adatai az elmúlt 151 év során, és a nyári időszámítás kezdete.

A naptárban felidézik a szlovákiai és a világban tevékenykedő csillagászok életpályáját, és megemlékeznek az űrkutatás, űrhajózás napjáról is. A kiadványt az ESA/Hubble és NASA fényképeivel illusztrálták.

