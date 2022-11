Pár hete írtam arról, hogy a települési önkormányzatok bizony egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülnek a gáz árának emelkedése miatt. Durván négyszer többet kell kifizetniük a gázért. A helyzet lassan fokozódik az elektromos áram áránál is. A lejáró lekötési szerződések után bizony jelentősen emelkednek számlák a villany esetében is.

Konkrétan például a mi községünk esetében a 2021-es 28 ezer eurónyi éves villanyszámla 2022-ben meg fogja közelíteni a 60 ezer eurót. Jogosan merül fel a kérdés, hogy mennyi lesz ez 2023-ban, 80 ezer? A gáz esetében nagyságrendileg 2022-ben 20 ezerrel nőtt a számlázott összeg, 2023-ban pedig újabb, legalább 25 ezer eurós növekedéssel lehet számolni.

Összesítve tehát, amíg 2021-ben 39 ezer euró volt az energiák ára, addig 2022-ben 86 ezer és ha marad a jelenlegi piaci helyzet, akkor 2023-ban akár 130 ezer euró feletti összeggel is számolhatunk. Ez két év alatt háromszoros ár!

Valószínűleg a szakmai közegen kívül kevesebben foglalkoznak egy község költségvetésével. Röviden bemutatva az alapkérdéseket: mi egy 1700 fős településen évente nagyjából 1,2 milliós költségvetéssel rendelkeztünk. A bevételek gyakorlatilag állandóak, de tegyem hozzá, hogy a kiadások is mindig adottak: óvoda, iskola, közvilágítás, bérek, hulladékkezelés stb. Mérleget vonva, egy átlagos évben 60–90 ezer euró marad mozgó tételként. Ezeket használja a falu projektekre, a széteső ingatlan tatarozására, ez a „mozgatható” tétel. Nyilván kisebb eltérések településekként lehetnek és vannak is, de a fenti tény az „alaprecept”. Ha tehát jól belegondolunk, a két év alatt megnövekedett költségek „elviszik a mozgatható tőkét”, sőt még ennél is nagyobb kiadásokat jelentenek. Közben a bérek növekedése (kiadás) vagy az infláció nincs is a fenti gondolatmentbe beleépítve.

Párhuzamosan ezzel a „napi atombombát ledobó” pénzügyminiszter a bevételi oldalt nemhogy nem emelte, 2023-tól kezdődően elcsent az önkormányzatoktól 500–600 milliót, ezzel még nagyobb gondot okozva.

Illene már kimondani, hogy 2023 akár az önkormányzatok kinyírásának éve is lehet!

Apró megjegyzés, hogy segítség a városoknak és falvaknak a kormány részéről valahol a Dóvali-hágó havában akadt el, mert a parlament elnöke is a saját kis síliftmutyija üzemeltetési költségeinek csökkentésével foglalkozik, nem olyan aprósággal, hogy milyen hőmérséklet lesz az oviban…

A kormányzati tisztségviselők meg a képviselők pedig olyan színházi produkcióval szórakoztatják a választókat, mely szépen elfedi a valós, érzékelhető gondokat.

A politika és gondolatok szintjén is igaz a régi római mondás, hogy „divide et impera”, azaz:„oszd meg és uralkodj”!

