Számtalan olyan kedves ismerősöm és barátom publikál a Felvidék.ma, a Ma7.sk és a Piros7.es oldalak hasábjain, akiknek a cikkeit, beszámolóit, eszmefuttatásait tízezrek olvassák és szeretik mind a Felvidéken, mind szerte a Kárpát medencében, sőt azon túl is.

Őket viszont soha, senki nem bírta még szóra riportalanyként, ezért úgy gondoltam, itt lenne az ideje. Nos, nem csalódtam bennük, sokuk nehezen állt kötélnek, de így az év végére sikerült mindegyik publicista riportalanyomból kisajtolni a saját véleményét.

Izgalmas, tanulságos és szórakoztató lesz mindegyik válasz.

A beszélgetések tartalmát háromrészes sorozatban közöljük. A harmadik részben Méry János, Agócs Szvorák Emese és Száraz Dénes gondolatait olvashatják.

Méry János, a Felvidék.ma munkatársa

A 2023-as esztendőben milyen élethelyzet, szakmai vagy magánjellegű történet volt a legkedvesebb számodra?

A legfontosabb és legjobb dolog az volt, amikor májusban megszületett Emese húgom kisfia, s nagybácsi lettem. Fontos pillanat volt az életemben, hogy elnyertem a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíját, melynek témája dr. Jankovics Marcell (1874–1949) hagyatékának kutatása. Nagy öröm volt számomra az is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr és fideszes csapata óriási győzelmet aratott a kis-magyarországi választásokon, ahogy az is, hogy somorjai csapatunk – korábban MKP, később a Szövetség színeiben – 100 százalékos győzelmet aratott a somorjai végváron tartott önkormányzati választásokon. Megemlíteném még azt is, hogy a Harmonia Classica Kamarazenekarral sikeres jótékonysági koncertet adtunk a sámoti Antióchiai Szent Margit-templomban, melynek köszönhetően folytatódhat a állagmegóvás, de ugyanúgy nagy öröm számunkra, hogy az Esterházy Akadémia és a Martosi Rendezvényliget csapatával megszervezhettük a I. Esterházy Közéleti Tábort Martoson, s még folytatnám, de nem akarok visszaélni a lehetőséggel.

Mi volt a legkellemetlenebb emléked az óévben?

Az egyik legkellemetlenebb élményem magánéleti jellegű volt, amit nagyon nehezen viseltem, de amiért utólag hálát adtam a Jóistennek, mert a szenvedéseink által leszünk azok, akik vagyunk, s azt tudom javasolni mindenkinek, hogy ne próbálják megúszni a rossz élményeket, a vereségeket, és a negatív dolgokat, mert azoknak a teljes átélésével, és elfogadásával leszünk jobb emberekké. Rossz élmény még a Szövetség Párt országos vezetésének szerencsétlenkedése, és a két kis platform zsarolási praktikái. Ideje lenne végre CSAK azzal foglalkozni, amit összeköt minket – tehát az, hogy magyarok vagyunk –, s olyan témákkal, melyek minden felvidéki magyarnak fontosak. S hadd nevezzek meg még egyet: az pedig Nyugat-Európa életellenessé, egyre inkább diktatórikussá válása. Reméljük, hogy az Orbán Viktor vezette józan gondolkodás egyre nagyobb teret nyer a nyugati országok még józanul gondolkodó polgárai körében.

Melyik cikked, beszámolód, riportod volt a legkedvesebb a számodra?

Két atyával készített interjút tennék ide, és egy beszámolót a Karmelita kolostorban tett látogatásról. (*A Parackal József atyával készült interjú ide kattintva, a Mikus Csaba atyával készült interjú pedig ide kattintva olvasható.)

Melyik közéleti, politikai esemény okozott a legnagyobb örömöt, illetve a legnagyobb csalódást?

A legnagyobb örömöt a Orbán Viktor és csapata kis-magyarországi, illetve Orosz Csaba és csapata somorjai győzelme okozta, a legnagyobb csalódás számomra pedig a progresszívek térnyerése itt, a Felvidéken, illetve az, ahogyan a Nyugat, élén az egész Európai Unióval egyre jobban bele akar sodródni az ukrán–orosz konfliktusba, annak ellenére, hogy ez nem a Nyugat háborúja, ugyanúgy, ahogy a magyaroké sem.

Mi a kedvenc karácsonyi ételed?

Lencseleves és rántott hal, ahogy anyukám készíti.

Mit kívánsz 2023-ra az olvasóknak, illetve a felvidéki magyar közösségnek?

A tisztelt olvasóknak és a felvidéki magyaroknak is azt kívánom, hogy ne engedjenek a megfelelési kényszernek, legyenek önmaguk, tudatosítsák, hogy mindenkinek dolga van a világban, s az sokszor nem esik egybe azzal, ami a munkája, amit évek óta, sokszor kényszerből csinál. Próbáljanak közelebb kerülni a Jóistenhez, olvassák a Szentírást, még ha csak napi egy-egy részletet is, ha még nem ismerik, akkor olvassák a MAI IGE nevű kitűnő oldalt, amely naponta ad egy kis rövid útmutatót az adott napra, s ha még belefér, hallgassák minden nap a REGGELI CSENDESSÉG nevű kb. 5 perces napi videóüzenetet, melyben szintén aktuális gondolatokkal találkozhatnak. S kívánok főleg egészséget, azt, hogy tartsanak ki, bármilyen rossz időszakuk is van, és sose adják fel a reményt.

***

Agócs Szvorák Emese, a ma7.sk munkatársa

A 2023-as esztendőben milyen élethelyzet, szakmai vagy magánjellegű történet volt a legkedvesebb számodra?

A legkedvesebb történés az idei évben még a tavalyi évvel van összefüggésben, hiszen 2021-ben született meg a kislányom, Mira Jázmin, akivel jelenleg is anyasági szabadságon vagyok. Születése rengeteg boldogságot hozott a családunk életébe. A mosolya, kacaja, huncutkodása jelent mindent számunkra, ezért nem tudok egy eseményt kiemelni. Minden egyes vele töltött perc öröm számomra.

Mi volt a legkellemetlenebb emléked az óévben?

A legkellemetlenebb mindenképp az orosz–ukrán háború kitörése volt, ami sajnos azóta is tart és a mi életünkre is negatív hatással van. A menekültek otthonukat, hazájukat hagyták hátra, nekünk pedig a hatalmas mértéket öltő drágulással kell szembenéznünk. A Covid után mindenki azt remélte, hogy jobb lesz az élet, de még rosszabb lett a helyzet. Bízzunk a legjobbakban, hogy hamarosan béke lesz, és ezt az időszakot is a hátunk mögött hagyhatjuk.

Melyik cikked, beszámolód, riportod volt a legkedvesebb a számodra?

Cikket nem tudnék kiemelni, ugyanis idén nem tudtam megfelelően a munkára fókuszálni. A kislányom alvásidejében igyekeztem egy-két írást összehozni. Így minden egyes cikknek örültem, amit sikerült megírni. Köszönet jár érte az interjúalanyoknak, akik rugalmasan kezelték a helyzetet és igyekeztek segítségemre lenni 1-1 írás megírásában.

Melyik közéleti, politikai esemény okozott a legnagyobb örömöt, illetve a legnagyobb csalódást?

A politika nem igazán az én asztalom, ezért csak felületesen figyelem az eseményeket. Azt mindenképpen pozitívan értékelem, hogy a Szövetség jól szerepelt az önkormányzati és megyei választásokon. Remélem, a parlamenti választásokig még inkább erősödni fog a pártszimpátia. Ami a jelenlegi kormánnyal kapcsolatos, sajnos minden csalódást okoz.

Mi a kedvenc karácsonyi ételed?

Karácsonykor mi a hagyományos, böjti vacsorát esszük, ami húsmentes káposztalevesből, túrós gubából és rántott halból áll, na meg sok süteményből. Mivel évente csak egyszer esszük ezt a menüt, ezért minden fogást szeretek belőle. De főleg azt, hogy ilyenkor az egész család együtt ül az asztalhoz, ami lassan már nehezen kivitelezhető lesz, ugyanis hála Istennek, szépen gyarapodunk.

Mit kívánsz 2023-ra az olvasóknak, illetve a felvidéki magyar közösségnek?

Egészség legyen, az a legfontosabb. Úgyhogy jó egészséget kívánok mindenkinek, minél több boldog percet családjuk körében és nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb évet, mint az idei volt.

***

Száraz Dénes, a ma7.sk munkatársa

A 2022-as esztendőben milyen élethelyzet, szakmai vagy magánjellegű történet volt a legkedvesebb számodra?

A magyar fociválogatott és a Fradi nemzetközi menetelése, különös tekintettel az angliai és a pozsonyi nagyarányú győzelmekre.

Mi volt a legkellemetlenebb emléked az óévben?

A szlovák külügy vezetőinek lázító, nacionalista megnyilvánulásai.

Melyik cikked, beszámolód, riportod volt a legkedvesebb a számodra?

Apámnak soha nem volt farmerja;

Menni vagy maradni;

Apám hathárma.

Melyik közéleti, politikai esemény okozott a legnagyobb örömöt, illetve a legnagyobb csalódást?

Öröm: egyesültek Érsekújvárban is a régebben sokat marakodó magyar elődpártok, és megalakult a Szövetség helyi szervezete.

Csalódás: Érsekújvárban a Szövetség színeiben senki se jutott be a városi képviselő-testületbe. Ilyen még nem volt, remélem, nem is lesz a jövőben. A Nyitra megyei önkormányzat képviselő-testületében sem lesz magyar képviselő az érsekújvári régióból, mivel eddig nem sikerült képviselőinknek elérni, hogy a járás újra egy választási körzet legyen. Remélem, majd most, amikor még többen vagyunk ott.

Mi a kedvenc karácsonyi ételed?

Szenteste lencseleves füstölt hússal és rántott pontyszelet hagymás krumplisalátával.

Mit kívánsz 2023-ra az olvasóknak, illetve a felvidéki magyar közösségnek?

Platformmentes felvidéki magyar politizálást, Magyar Szövetséget, magyar szempontból sikeres előrehozott parlamenti választásokat, szülőföldön való boldogulást.

