Formailag a karácsonyi vásárokhoz hasonlítanám ezt a kis vásárt, mely kicsit mégis más volt. Karácsonyi hangulatában, és sok-sok ismerős mosolyával tarkítva.

Kőhídgyarmaton a Szent István Egészségügyi Központ udvarán advent harmadik hétvégéjén újra eljöttek a helyi és a környékbeli kézművesek, hogy bemutassák, kóstoltassák, és el is adhassák azokat a portékáikat, melyeket még nem tartanak választott szakmájuk termékeinek, de kedvtelésből nekifogtak, és a legtöbbje szerelmese lett az újonnan felfedezett tehetségének, képességének.

Ez tükröződött vissza a mosolygós arcokról, a kedves kínálatból, mellyel ismertették saját kézzel gyártott termékeiket.

Ez az 1100 lelket számláló kis falu egészségügyi központjáról lett ismert, melyet 2019-ben adtak át rendeltetésének. A falunak nincs iskolája, kultúrháza, nem működik a Csemadok sem, gyönyörű viseletét már rég elhagyták, de felépült egy szolgáltatóház, ahol van fodrász, gyógymasszőr, orvosi rendelő, konferenciaterem – melyben szakmai találkozók, előadások voltak már ebben az évben, s a tulajdonos Pohori Tamás várja a következő bérlőket orvosi rendelővel, és egyéb szolgáltatásra bérlőket.

A ház mellett egy kellemes kávézó működik 2021-től, ahol e főútvonalon megállhat a vándor, betérhet a környék legjobb kávézójába és teázójába, ahol hozzáértő kedves kiszolgálással, tanáccsal nemcsak biotermelők kínálatát, de külföldi finomságokat is vásárolhatnak az ínyencek.

Idén már volt két alkalommal vásárnak nevezett találkozó a kézműveseknek, kistermelőknek, s most karácsony előtt volt a harmadik alkalom, viszont karácsony alkalmából először jöttek a kézművesek.

A napsütéses hideg délutánon jólesett mindenkinek egy puncs, vagy forralt bor, a gyerekeknek is volt miből válogatni a kürtőskalácstól kezdve az ipolyszalkai kuglóf- és réteskínálatig. A köbölkúti Béres Ildikó kovászos kenyere, kalácsa már ismert (a faluban már boltot is nyitott), sőt, a legfinomabb kenyér a környéken, itt is igen gyorsan felvásárolták. A szalkai Ekofarm is kivonult legfinomabb bio mangalicatermékein, az országot járó nánai Hanza család a méztermékein, mely most a mézborral bővült, a kiskeszii Margala Margit mézeskalács-készítő házikóin, karácsonyi díszein, a köbölkúti Balogh házaspár kosarainak kínálatán, s a további számtalan kézműves terméken volt mit megcsodálni. Valamennyi használati terméket az egyszerűség, és esztétikus kivitel és praktikusság jellemezte a tulajdonos biztosította ízléses sátrak alatt.

Pohori Tamástól megtudtam, hogy ezen vásári délutánon mintegy hatszáz látogató volt, akik 26 kézműves áruját csodálhatták, kóstolhatták, vásárolhatták meg.

Számtalan érték van ezeken a regionális találkozókon, vásárokon, kézművesek termékbemutatóján, mely szerénységgel, mindig kedves kiszolgálással, sőt kóstolással párosul. S ha mindez kellő információval, mosollyal, szeretettel van tálalva, a látogató is viszonozza.

Ezt már harmadik alkalommal megtapasztaltuk, mindenféle felhajtás és zenebona nélkül, egy igazi adventi, karácsonyváró vásáron.

