A kormány megbukott, de a nép úgy döntött, a bukott kabinet tegye tisztába saját magát, ő, mint ezerfejű cézár, köszöni szépen, de nem fog pelenkát cserélni a maga alá csinált államon. Ezt hívják közvetett demokráciának, amit módfelett magáénak érez a szlovák társadalom, írja a Közélet rovatban Kolek Zsolt. A népszavazást és eredményét, következményeit tárgyaló összefoglaló címe: Közvetett demokrácia.

Örök nyugalomra helyezték Duray Miklóst. A lap három oldalon, számos fotóval illusztrálja a fájdalmas eseményt, mint ahogy az elhangzott beszédekből is részleteket találnak Virsinszky Tamás beszámolójában.

Szlovákiának megalakulása óta nem kellett olyan gazdasági kihívásokkal szembenéznie, mint napjainkban. A világjárvány után „érkezett” az orosz–ukrán háború, amely önmagában is jelentős problémákat okozott a gazdaság szereplői számára, közben pedig a szlovák belpolitikában is egyre inkább a bizonytalanság vált uralkodóvá, amit az emelkedő árakkal egyetemben a lakosság is nehezen tud feldolgozni.

Arról, hogy mire számíthatunk, milyen kondícióban van az ország gazdasága a közel sem egyszerű évek után, Ódor Lajost, a Szlovák Nemzeti Bank alelnökét kérdezte Rajkovics Péter. Az interjú címe: Úgy foglalkozzunk a pénzügyeinkkel, mint a kertünkkel.

Csereügylet keretében végezték ki Pápayékat, derült ki a magyar és a szlovák rendőrség múlt heti, budapesti sajtóértekezletén. A „tízes gyilkosságnak” is nevezett mészárlás tetteseit talán most sikerülhet bíróság elé állítani, írja Kocur László.

Idestova három évtizede hullámzik a bősi vízerőmű felvízcsatornájának húszméteres vízoszlopa három egykori, a doborgazi, a keszölcési és a csallóköznádasdi temető hűlt helye fölött. Mindhármat áttelepítették a Dunaszaurusz építésekor. Most meg a németek telepítenek ki és rombalnak le falvakat, hogy kibányászhassák a lignitet. Valamivel mégis csak kell fűteni, ha nem kell az orosz gáz és az atomenergia… Kövesdi Károly: Kipukkadt a zöld lufi.

A lap munkatársa, Somogyi Szilárd meglátogatta az egykori Együttélés sziléziai, lengyel leágazását, amely Coexistentia – Együttélés – Wspólnota néven mind a mai napig létezik, és nemcsak formálisan, a nevében, hanem egy politikai mozgalomtól elvárható teljes aktivitással.

Útjára elkísérte Gyurcsík Iván, aki Duray közeli munkatársaként részt vett a lengyel kollégákkal folytatott tárgyalásokon. A beszámoló címe: Duray Miklós árván maradt lengyeljei a távoli Sziléziában.

A Múzsa rovatban Juhász Dósa János megemlékezik a közelmúltban elhunyt Szentpétery Aranka színésznőről, majd arról olvashatunk Lacza Tihamér Leporolt históriáiban, hogy mikor került be az elegáns báltermekbe a paraszttánc, a csárdás?

Véletlenül, a Mandineren megjelent nekrológból értesültem róla, hogy néhány nappal ezelőtt, 94 évesen elhunyt Paul Johnson angol történész, író, kezdi cikkét Pomichal Krisztián, aki a szerző életműve legjelentősebb teljesítményének az amerikai nép történetéről szóló művét tartja. Amelyet, ha elolvasunk, jobban megértjük az amerikaiakat…

A Múltunk rovatban olvashatják Popély Gyula Nemzeti feltámadás a Felvidéken írásának első részét, amely az 1938-as visszacsatolás történéseit veszi számba. Leírja, hogyan fogadták Horthy kormányzót Komáromban és Kassán, illetve ő mit ígért az ittenieknek, a magyaroknak és a nem magyaroknak.

A Tájaink rovat ezúttal Párkányban kezdődik, ahol drasztikusan emelkedett a távhő ára. Sokan úgy gondolják, hogy a helyzet elsődleges oka a tőzsdei spekulációs alapon, azaz hosszú távú szállítási szerződések nélküli földgázvásárlás. Ennek járt utána Bokor Klára az Enerbyt városi cégnél, mely a meleg vizet és a fűtést szolgáltatja a város összes társasházának, de járt a lakásszövetkezetnél, az önkormányzatnál és az elkeseredett lakosokat is megkérdezte.

15 gömöri oktatási intézmény részesült azokból az adományokból és ajándékcsomagokból, amelyeket a budapesti Szent László Társulat gyűjtött és juttatott el a Felvidékre. Virsinszky Tamás: Ajándék az összetartozás jegyében.

Hármas bicentenáriumot ünneplünk, Petőfi, Madách és a magyar himnusz kétszázadik születésnapját. Micsoda sorsfordító erők munkálkodhattak 1823-ban, mikor a párkák összeszőtték azt a szép háromszínű magyar fonalat, amely oly erősen kihat ránk még így, 200 év után is. Szomolai Andrea: Isten, áldd meg a magyart! – ima, fohász, kérés, amelytől máig megremegnek a magyar ajkak és szívek mindenütt, így Galántán, a magyar kultúra napja előestéjén tartott ünnepségen is.

Az új év és Szlovákia megalakulásának 30. évfordulója alkalmából fogadta a kisebbségek képviselőit Zuzana Čaputová köztársasági elnök.

Beszédében megjegyezte, a szlovák államnak sok adóssága van a nemzeti kisebbségekkel szemben. Valóban, és talán ő kezdhetné a törlesztést. A fogadáson történtekről Dunajszky Éva számol be, írásának címe: A kisebbségekkel szembeni adósságokat törleszteni kell.

A Bodrogközi Magyar Közösség Háza Petőfi 200 rendezvénysorozatának első meghívott előadójaként látogatott Királyhelmecre Demeter Szilárd, a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. Az izgalmas előadáson elhangzottakat Molnár Gabriella foglalta össze, Büszke székelyként látogatott a Bodrogközbe címmel.

A komáromi születésű, világhírű zeneszerző és karmester, Lehár Ferenc életéről szóló, Az operettkirály című dokumentumfilmet a Magyarock Dalszínház felkérésére a Balázs Béla- és Magyar Örökség-díjas Koltay Gábor, Magyarország Érdemes Művésze rendezte, a címszerepet pedig a felvidéki származású Derzsi György, Harmónia-díjas ének- és színművész, rendező, zeneszerző alakította. Az észak-komáromi bemutató után beszélgetett a rendezővel Nagy-Miskó Ildikó, az interjú címe: Az operettkirályról – Koltay Gáborral.

176 éve született Mikszáth Kálmán, a nagy palóc, a széppróza mestere. A szklabonyai emlékházban már hagyománnyá vált, hogy évente megemlékezést tartanak a Szent Péter esernyője szerzőjének születésnapján. Agócs Szvorák Emese: A „legíróbb” íróra emlékeztek.

A magyar kultúra napjának alkalmából Rácz Olivérre, költő-, író-, műfordító-tanárra emlékeztek Kassán, megkoszorúzták az emléktábláját, majd egy beszélgetés keretében idézték fel életét. A 105 éve született Rácz Olivér egész életében a kassai magyarokat szolgálta. A megemlékezésről Fábián Gergely tudósít.

Iskolabusz program – Sok ezer kilométer az Ipoly mentén a címe Kaszmán Zoltán írásának.

A Rákóczi Szövetség 2022 szeptemberétől tizenhat iskolabusszal (és azok üzemeltetésével) összesen tizenöt szlovákiai szórványterületen, illetve nyelvhatáron lévő település magyar alapiskolájában segíti a gyermekek iskolába járását.

Minden, ami befér az ajtón. Mármint amekkora állat befér az ajtón, megvizsgálják és lehetőség szerint meg is gyógyítják a klinikán. Nagy Szabolcs a közkedvelt állatorvosi rendelő vezetője Nagymadon. A Csallóköz talán legnagyobb ilyen rendelőjében párhuzamosan két helyen is folyik a munka, a szemközti helyiségben Szabolcs öccse, Kornél „tartja a frontot”. Állat nélkül, csak egy diktafonnal Lacza Gergely is ellátogatott a közkedvelt klinikára.

A Kávézó rovatban a napjainkban egyre gyakrabban előforduló sajnálatos esemény leírásával kezdi Domonkos Andor kutatóorvos. Sportolók hirtelen halála az írás címe. A hirtelen bekövetkezett halál nyilvánvalóan minden életkorban, minden körülmények között hatalmas tragédia. Azok az esetek, amelyek a tudósítók szeme láttára egy sporteseményen történnek, ezenfelül hatalmas visszhangot is kiváltanak. Így volt ez Fehér Miklós labdarúgó esetében is 2004. január 25-én.

A Hazajáró rovatban a Duna bal partján tehetünk egy nagy sétát, majd a szép táj után finom ételek, ázsiai csirkefalatok és a mákos túrófánk leírása következik Szabó B. Csillától. Vas Gyula a Fiat Tipo City Life 1.0 FireFly-t tesztelte, amely szerinte népautó a magasabb kategóriából.

A Szurkoló rovatban Rajkovics György arról ír, hogy nem lesz hol olimpiát rendezni, hiszen nem tülekednek a városok. A továbbiakban Ondík Gábor beszélgetését olvashatják Gyermekkor a focipályán címmel, amelyet a Fortuna Ligában érdekelt Spartak Nagyszombat feketenyéki származású védőjével, Tumma Gergellyel készített.

Az Önök küldték rovatban ezúttal egy régi komáromi képeslap ihlette meg olvasónkat. A lap hátoldalán a Georg Raphael Donner szobra, a Szent Márton és a koldus látható a pozsonyi Szent Márton-székesegyházból.

A Magyar7-ben ezúttal is megtalálják a műsort és a keresztrejtvényt.

