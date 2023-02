Tankokat, de időben! a címe Kocur László külpolitikai kommentárjának. Ukrajna, annak ellenére, hogy lassan egy éve háborúban áll, hét helyet lépett előre a világ hadseregeit évente rangsoroló Global Firepower listáján. Keleti szomszédunké a világ 15. legerősebb serege.

Intenzívebbé kell tenni a magyar–szlovák kapcsolatokat, állítja Balogh Csaba, Magyarország újonnan kinevezett szlovákiai nagykövete, aki néhány éve már betöltötte ezt a posztot.

Akkor „hideg polgárháborús” volt a hangulat, most már más szinten van a két ország viszonya, de azért tennivaló van bőven. Elsőként lapunknak nyilatkozott a nagykövet, aki múlt szerdán adta át megbízólevelét a szlovák köztársasági elnöknek, Zuzana Čaputovának. Az utóbbi időben érezhetően visszafogottabb lett Magyarország és Szlovákia viszonya, és ezen változtatni kell. Ráadásul az a furcsa helyzet állt elő, hogy elsősorban azok értik a magyar érveket, akikkel korábban komoly vitái voltak a magyar kormánynak – véli a nagykövet.

Albérletből bérlakásba. Kollár bérlakásai jelenthetik a megoldást? A kérdésre keresi a választ Rajkovics Péter.

Az alacsonyabb jövedelemből élők számára az elmúlt évben az élelmiszerek drasztikus drágulása, a fiatalabb korosztálynak pedig leginkább a lakáshitelek törlesztőrészleteinek emelkedése jelentette a legnagyobb gazdasági kihívást. Sajnos úgy tűnik, az idei év sem hoz kedvező változást egyik csoportnak sem.

Korábban több alkalommal foglalkoztunk azzal, miként hat az energiaárak drasztikus emelkedése a kis- és középvállalkozásokra, a nagyipari szereplőkre és a lakosságra. Arról viszont kevés szó esett, az önkormányzatok mindennapi működésére milyen hatással van a válság.

Nem csak az energiaválság fenyegeti az önkormányzatokat a címe Pomichal Krisztián írásának, amelyben Csallóközcsütörtök polgármestere, Őry Péter konkrétumokról beszél.

Plusz négyezer teherautó. A címben jelzett szám nem az Ukrajnának felajánlott segítség, hanem a tornai cementgyár tervezett modernizációjának egyik előrelátható következménye. Ennyivel több teherautó fordul majd meg évente a kelet-szlovákiai gyárban, ha a beruházást engedélyezik. Lapunk korábban feltett kérdéseire végre válaszolt a pozsonyi környezetvédelmi minisztérium. Hogy mit, megtudhatják Somogyi Szilárd írásából.

Közoktatási kör(tér)kép címmel az oktatás és iskoláink sorsa iránt érdeklődők figyelmére számot tartó kiadvány jelent meg nemrég, amely a Kárpát-medencei külhoni magyar tanulók létszámának változását mutatja be, és elemzi az elmúlt tíz év vonatkozásában.

A koronavírus-járvány idején született, négy szerző nevével fémjelzett, térképekkel gazdagon illusztrált kötetet fellapozva betekintést nyerünk az elmúlt dekád változásaiba és a trendek is kiolvashatók belőlük. De vajon hogy „vizsgázott” a Felvidék? Ezt a kérdést járta körbe a szerkesztőségbe látogató Tátrai Patrikkal és a Felvidékről származó Rákóczi Krisztiánnal, a kiadvány szerzőivel B. Vida Júlia.

Lefelé, lefelé címmel írt jegyzetet N. Gyurkovits Róza, aki egy picit visszaszokott a politikai vitaműsorokra és azt is elárulja, mit gondol az előrehozott parlamenti választásokról, illetve a népszavazásról.

A chicagói magyar maffia nem bűnözőkből, hanem magasan kvalifikált, Nobel-díjas tudósokból állt. Ők és Enrico Fermi helyezte üzembe az első atommáglyát, ma úgy mondanánk, atomreaktort. Napjainkban amúgy is oly sokat hallunk erről a témáról, a Leporolt históriákban a tudósokról is ír Lacza Tihamér.

Ha egy politikus szavainak némileg ellentmondanak a gesztusai, testtartása vagy a mimikája, hajlamosak vagyunk ösztönösen ezeknek a testbeszédhez köthető jeleknek hinni. Rodolfo, a nagy bűvész szokta volt mondani: vigyázat, csalok! De neki nem akarták elhinni az emberek, élvezték az átverést. Ám vajon milyen és mit árul el a szlovák politikusok testbeszéde? Száraz Dénes megírta a választ.

Az 1938-as év novembere a nemzeti felszabadulást jelentette nagyon sok felvidéki magyar számára. A november 2-i bécsi nemzetközi döntőbírói határozat értelmében az elcsatolt Felvidék jelentős része visszakerült a történelmi hazához.

E jeles napokon a kassai tudósítók között volt többek között a város híres szülöttje, Márai Sándor író is, aki felfigyelt rá, hogy Kassa mennyire „természetesen tért vissza a magyar életbe, egyetlen zavaró nehézség vagy apró baleset nélkül”…

A Múltunk rovatban olvashatják Popély Gyula Nemzeti feltámadás a Felvidéken írásának második részét.

Bodrogközi energiaszámláknak járt utána a lap munkatársa, Molnár Gabriella. Felkereste Királyhelmec, Zétény, Boly, Nagytárkány és Kisgéres első emberét, hogy megtudja, milyen villany- és gázszámlákat kaptak a települések, s hogy próbálják megoldani a helyzetet.

A magyar kultúra napja alkalmából Szepsiben emlékünnepséget tartottak, melyen átadták a Csemadok Magyar Helytállásért Torna-Abaújban Díjakat. Erről tudósít Fábián Gergely, címe: Elismerés az őrzőknek, akik elvetik a magvakat. A gömöri emlékünnepségekről Virsinszky Tamás számol be.

Bajban van a galántai kórház. Az egészségügyi minisztérium reformjának értelmében az intézményt egyes kategóriába sorolták, vagyis leminősítették. A kérdés, hogy mennyiben változna így az ellátás színvonala és a szolgáltatások sokasága a városszéli kórházban – amely talán az egyik legfontosabb intézménye a régiónak –, abszolút jogos.

A Harc a kórházunkért című írásban arról olvashatnak, hogy mit gondolnak a kórháziak, illetve a magyar politikusok, mit lehetne tenni a kórház leminősítése ellen.

Soóky Marián, Nagymegyer új polgármestere alig két hónapja került a város élére, és valószínűleg nem unatkozik, mert kissé összekuszálódtak a szálak az előző polgármesteri ciklus idején, az akkori városi elöljáró és a képviselők nem éppen baráti viszonyáról többször is cikkezett a sajtó. Van mit kibogozni tehát. Nagymegyerért – most már valóban egyetértésben a címe Lacza Gergely interjújának, amelyet a polgármesterrel készített.

Elkötelezett szolgálat a Csemadokban. Dániel Erzsébetet nemcsak szűkebb pátriájában, hanem országszerte is jól ismerik.

Párkány környékén a mai napig ott van minden magyarsággal kapcsolatos rendezvényen, ő maga is szervez, töretlen hittel bátorít, figyelmeztet, a Csemadok-alapszervezetek újraindítására ösztönzi azokat a falvakat, ahol az idők folyamán megszűnt a szervezet. Munkásságát nemrég Csemadok Életmű Díjjal jutalmazták. Vele beszélgetett Bokor Klára.

Születésének 200. évfordulója alkalmából 2023 januárjában elkezdődött a Madách Imre-emlékév, az egész éven át tartó művészeti, tudományos és kulturális rendezvénysorozat. Az emlékév fontos állomása Pozsony, ahol az „…írtam egy költeményt…” című kiállítással (amelynek központi motívuma Madách remekműve, Az ember tragédiája) adózott a Szlovák Nemzeti Múzeum és a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma a jeles író emlékének. A kiállítás megnyitójáról Dunajszky Éva tudósított.

Látványos változáson esett át a füleki 47. számú Koháry István cserkészcsapat bázisa. A sokéves önkéntes munkának és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága hathatós támogatásának köszönhetően hamarosan újra régi pompájában tündököl II. Koháry István füleki várkapitány kúriája. Erről a munkáról számol be Agócs Szvorák Emese.

A felvidéki Mária Rádió Mirjam 2021 őszén hirdette meg az első rajzpályázatát, amelynek a sikere folytatásra késztette a szervezőket. Tehát egy évvel később ismét alkotásra ösztönözték a hazai magyar óvodásokat, alap- és középiskolásokat, valamint a speciális nevelési igényű tanulókat.

A beküldött pályaműveket ezúttal is a komáromi Limes Galériában állították ki, s a tárlat megnyitó ünnepségét január 26-án, többek között dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott jelenlétében tartották. Erről az eseményről készített tudósítást Rajzözön a gyermeki lélek ünnepén címmel Nagy-Miskó Ildikó.

„A lovaglás egyfajta magatartásforma is, hiszen a ló megtanítja az embert viselkedni.” Halom Juli okleveles oktató Dallos Gyula lókiképző mottójával egyetértve 2022 novemberétől működteti az érsekkétyi H-H Lovasudvart, ahová Kaszmán Zoltán látogatott el.

A Kávézó rovatban új témákkal találkozhatnak a következő hetekben. Domonkos Andor kutatóorvos a tudomány és a mindennapok kapcsolatáról ír majd. Első cikke a kreativitásról szól.

Sárgásbarna levelek siratják az elmúlt nyarat. Reszkető könnycseppekként gördül végig rajtuk az eső, s mossa el a szép emlékeket, akár a megsárgult pergamenlapokról az írást, s eltűnnek a múlt mondatai.

Így tűnnek el a tájról szavaink, s csak itt-ott a sírköveken marad az írás, kik is voltunk itt, valójában. Szebb időket is megélt már ez a táj, amikor még becsülete volt itt az igaz magyar embernek. A Felvidéken született és itt is van eltemetve a vasminiszter, Baross Gábor. Életútját Varga Róbert járta be fényképezőgéppel.

Az Íz-lelőben megtalálják Vass Laura fácánsültjének és a kakaós csigának a nem mindennapi receptjét.

Vas Gyula a Fiat Tipo City Life 1.0 FireFly-t tesztelte, amely szerinte népautó a magasabb kategóriából.

A cél sikerült, a meglepetés nem. Mármint a magyar kézilabdázó fiúknak, akik a nyolcadik helyen végeztek a svéd, lengyel közös rendezésű világbajnokságon.

Rajkovics György kritikus írása nemcsak a magyar csapat teljesítményével foglalkozik.

Kisudvarnoki rekorder Ázsiában. Kiss Filipről van szó, aki a szaúdi Ettifaq csapatától az Egyesült Arab Emírségekbe igazolt, de azt sem tagadta Ondík Gábornak, jönne szívesen haza, vagy Magyarországra.

A szentgyörgyi Szent György-templom egyik legértékesebb dísze a fehér homokkőből faragott oltár, amely Pilgram műhelyében készülhetett az 1510-es években. A faragott oltár fő alakját, Szent Györgyöt vértezetben ábrázolja, amint kardjával megöli a sárkányt. Ez a remekmű látható a lap hátoldalán.

A Magyar7-ben ezúttal is megtalálják a műsort és a keresztrejtvényt. Legyen a lap rendszeres olvasója!

(magyar7.sk/ HE, Felvidék.ma)