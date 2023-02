A Hazajáró Honismereti és Turista Egylet 2022 végén jelentette meg az ismert és igen népszerű Hazajáró honismereti műsorsorozat harmadik évadát feldolgozó kiadványát. A Kárpát-medence kincseit felölelő kötet képek és szemelvények által követi végig a Hazajáró utazásait. A több mint háromszáz oldalas míves kiadvány közel tucatnyi felvidéki állomást mutat be.

Mint az előszóban olvasható: „Képes albumsorozatunk harmadik kötete a műsor harmadik évadának 2013 júniusa és 2014 májusa közötti forgatott 33 epizódjának pillanatképeit örökítette meg. Hagyományainkhoz hűen egy szűk esztendő alatt a Magas-Tátrától a székelyföldi havasokig bebarangoltuk a történelmi Magyarország elcsatolt vidékeit.”

Mint megfogalmazták, göröngyös úton jártak, mely leírhatatlan tájakon vezet, „összeköti az eget a földdel, az országépítő őseinket az utódokkal, akik ma is őrzik a hitet és a reményt, hogy lesz még magyar tavasz idebent, a Kárpátok ölében.”

„Széttépve és összetörten, és mégis élünk. Mert voltak, vannak és lesznek, akik helytől és időtől, kortól és körülményektől függetlenül tettre váltják a gondolatot, hogy a múlt kínjaiból és a jelen küzdelmeiből cselekvő hittel jövőt teremtsenek” – fogalmaz végezetül az előszó.

A kötet magas-tátrai barangolással kezdődik. A hazajárók a Kriván és környékét járják be.

A csodás felvételek mellett rövid tájékoztató szövegek igazítják el az olvasót a táj szépségeiben. Minden egyes fejezetben felidézik a régi, a turisztikával foglalkozó elődök feljegyzéseit, az adott térséghez köthető gondolatait.

A Kriván csúcsának megmászása mellett ellátogattak többek között Hibbére, ahol felkeresték Balassi Bálint nyughelyét is.

A Hazajáró csapata a Dévényi-kaput is bevette. Dévény mellett jártak Máriavölgy zarándokhelyen, s bebarangolták az egykori koronázóvárost, Pozsonyt.

Két fejezetben mutatják be az Alsó-Ipoly mentét. Ipolyságtól kezdődik a túra. A két említett fejezetben párhuzamosan mutatják be a folyó bal (magyarországi) és jobb (szlovákiai) oldalán elhelyezkedő falvak nevezetességeit, kulturális örökségét és természeti kincseit. Körbejárják Ipolyságot, Bernecebarátit, Kemencét, Nagybörzsönyt, Szalkát és Helembát.

Az Ipoly mentéről a Bélai-Tátrába viszik az olvasókat. Itt leróják tiszteletüket Thökölyi Imre sírjánál. Megállnak Szepesbélánál, Zsár szórványtelepülésen, valamint a térség természeti szépségeit sem hagyják ki.

A kötetbe bekerült Gömörország, a Gömör–Tornai-karsztvidék és annak környéke. Tompa Mihály nyomába erednek Gömörszőlősön és Hanván. Tornalja és Sajógömör, valamint Berzéte történelmi nevezetességei is bekerültek a kiadványba.

A téli időszakban a Liptói-havasokat keresték fel, majd a Fekete-bérc és a Talabor legendás völgyébe vitt az útjuk. A Szulyói-hegyek és a Vág völgye is feltérképezésre került. Felkeresték Zsolnát, Budatint, a szulyói és a zsolnalitvai várat.

A hazajárók a felvidéki helyszínek esetében továbbra is maradnak a hegyek között. A Szepességben folytatják az útjukat. Itt kihagyhatatlan a szepesi vár, Szepeshely, Szepesgörgő és Lőcse városa, melyek be is kerültek a fejezetbe. Az Alacsony-Beszkidek bebarangolása is belefér a harmadik évadba. Így Bártfa, Zboró, Bártfafürdő nevezetességeiről készült fotók is kerültek a harmadik kötetbe.

A harminchárom állomás között vannak természetesen erdélyi, délvidéki, kárpátaljai, valamint dalmáciai állomások is. Olvashatunk többek között a Csomád-hegységről, Dél- és Közép-Bácskáról, a Soproni-hegységről, a Csalhó-hegységről, a Görgényi-havasokról.

Az első kötet 2020 végén jelent meg, a második kötet 2021 végén került ki a nyomdából. A 3. kötet megrendelésével kapcsolatos információk a Hazajáró Honismereti és Turisztikai Egylet honlapján találhatóak ITT.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)