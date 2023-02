Az Európai Parlament közismerten nagyon kényes a demokrácia elveinek betartására és a korrupcióellenes küzdelemre, ha ezek úgymond megsértésével olyan renitenskedő tagországokat kell időről időre vegzálni, melyek nem hajlandók bólogató Jánosként országuk népének érdekeit semmibe venni, illetve azokat a brüsszeli őrült törekvéseknek alávetni.

Ez a kényes hozzáállás ugyanezen elvekhez azonban egyszeriben semmibe vész akkor, ha Brüsszel urainak és úrhölgyeinek a saját boldogulásuk, vagyonosodásuk érdekében van módjuk lépéseket tenni. Ennek bizonyítékai a liberális baloldal vezéralakjainak szekrényeiből mostanság szinte napirenden kihulló csontvázak, melyeknek következtében egyre többen élvezik közülük otthonuk luxuskörülményei helyett a vizsgálati fogdák vendégszeretetét.

De ahogy mondani szokás, a fejétől bűzlik a hal, meg az ilyen kényes intézmények is.

Ursula von der Leyen európai bizottsági elnöknek is lenne némi megmagyarázni valója bizonyos eltűnt, kitörölt sms-ek miatt, melyek a Pfizer-vakcinák nem éppen szabályos vásárlásához köthetők. Aki esetleg aggódott volna, hogy Ursulánknak netán kellemetlenségei adódhatnak a ködbe veszett üzenetek miatt, megnyugodhat, az európai bizottsági elnöknek nem kell nyilvános meghallgatáson felelnie a Pfizer-vakcinák beszerzésével kapcsolatos ellentmondásokra.

A döntést azzal indokolták, hogy a procedúra eddig is zárt ajtók mögött zajlott, gondolom szemérmesen úgy vélték, nem kell ezzel a nyilvánosság kedélyeit borzolni. Ugyan a bizottságnak

a Pfizerrel kötött üzletét övező ellentmondások éppen az átláthatóság hiánya miatt merültek fel, a jelek szerint vannak ugyebár helyzetek, amikor azért nem kell görcsösen ragaszkodni a transzparens eljáráshoz.

Mint ismeretes, Brüsszel még a koronavírus-járvány idején 35 milliárd eurós szerződést kötött a vakcinagyártó vállalattal, amely 900 millió BioNTech/Pfizer-oltóanyag azonnali lehívásáról szólt, újabb 900 millió adag opcionális vásárlási lehetőségével. A járvány csillapodásával ezek jelentős része azóta is raktárakban porosodik, az unió pedig sikertelenül próbál engedményeket kicsikarni a Pfizertől a további szállítmányok leállítására. Von der Leyen rendkívüli aktivitást tanúsított a szerződés megkötésekor, s privát szöveges üzenetekben egyeztetett Albert Bourlával, a Pfizer vezérigazgatójával. Ezek az üzenetek aztán eltűntek, mint szürke szamár a ködben.

A brüsszeli bizottság korábban még azzal érvelt, hogy az ilyen típusú kommunikáció nem esik a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó átláthatósági szabályok hatálya alá. Vera Jourová „átláthatóságért” felelős liberális EU-biztos pedig nemes egyszerűséggel azt nyilatkozta, hogy a keresés nem vezetett eredményre. Azt ugyan nem tette hozzá, hogy nincs itt semmi látnivaló, lehet oszolni kérem, de a ügy ilyetén való kezelése nyomán, csekély 35 milliárdról lévén szó, ezt már magunk is hozzágondolhatjuk.

Ursula von der Leyen tehát az európai adófizetők pénzéből egy több milliárd eurós üzletet kötött, tisztázatlan körülmények között, az Európai Parlament pedig nagyon átlátható módon egy titkos, zárt ajtók mögött folytatott találkozó során próbálja tisztázni vagy épp eltussolni az ügyet.

Nagyon úgy tűnik, hogy az utóbbi prognózis válik be, az EP vezetői minden eszközzel védik von der Leyent, nehogy tovább gyengüljön az utóbbi idők szaporodó korrupciós botrányai miatt amúgy is jócskán megroggyant bizalom ebben a szigorúan demokratikus, minden gyanú felett álló intézményben. Van der Leyen pedig szúrós tekintetét továbbra is a korrupció üldözésére és a jogállamiság, a demokrácia elveinek megsértőire vetheti.

Az már csak hab a vakcinatortán, hogy a cég képviselői továbbra is akadálytalanul látogathatják az Európai Parlament épületeit, s vígan lobbizhatnak a képviselőknél.

(NZS/Felvidék.ma)