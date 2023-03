Még egy laikus is tisztában van azzal, hogy a külügyminiszteri poszt a diplomáciáról szól, amihez megfelelő érzék szükségeltetik. Ezen a téren Ivan Korčok és államtitkára, Martin Klus után sokan azt gondolhattuk volna, ennél már nincs lejjebb, de tévedtünk.

Rastislav Káčer egyre súlyosbodó magyarfóbiája, meggondolatlan és megalapozatlan kútmérgező kijelentései immár pszichiáterért kiáltanak, amire a derék külügyér most már szinte naponta rátesz egy újabb lapáttal.

A Nagy-Magyarország térképről és a magyar revizionista törekvésekről szóló lázálmaiban újabb elemként jelent meg a fehér lovon belovagoló tengernagy, ezúttal ugyanis Ukrajna katonai támogatásának szükségességét bizonygatva „Kassán ügető admirális“ megjelenésével ijesztgetett.

Nos ezek a víziók már olyan dimenziókat öltenek, amikor komolyan felmerül a posztra való alkalmatlanság kérdése, pontosabban fogalmazva már nem is kérdése, hanem a vitathatatlan ténye.

S mivel külügyminiszteri posztjáról most kijelentette, hogy „eddigi pályafutása során ez a legrosszabb munkahelye, mivel még életében nem volt ilyen elfoglalt és az utóbbi 20 évben nem volt ilyen rosszul fizetett állása“, az LGT híres dalszövegével üzennénk neki: „menni kéne, nem kérdezni, csak érezni, csak érezni“, hogy itt az ideje a pozíciójáról való távozásának.

Elismerjük, valóban megterhelő lehet szinte napi rendszerességgel ilyen látomásokkal megküzdenie, aminél talán már csak a nem létező emberekkel való kézfogás (Biden után szabadon) lehet súlyosabb tünet, s azt is elhisszük, hogy az övéhez hasonló kútmérgező tevékenységet másutt és mások minden bizonnyal ennél jobban megfizetik, s ezt nyilván ő maga is tudhatja, ezért talán neki is és az ország népének is az lenne a legjobb, ha nem mérgezné tovább a harmadik világháború árnyékában áldásos tevékenysége nélkül is eléggé feszült légkört. S hogy milyen állást ajánlanánk neki, nehéz kérdés, de mediátorit biztosan nem…

Talán jelentkezhetne önkéntesnek Ukrajna és ezáltal szerinte Szlovákia védelmében, hiszen azt mondta, hányingere van azoktól, akik nem hajlandók vágóhídra menni a hazáért!

