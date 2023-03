Európában a gáz piaci ára a téli időszak ellenére is – amikor a gázfogyasztás nagyobb mértékű – kedvezően alakul. Mint ahogy az Adatok Pátosz Nélkül elemzői közösségi oldalukon rámutattak, a gáz ára a tél eleji 146 euró/megawattórás szintről a jelenlegi 46 eurós szintre csökkent egy hónapon belüli szállítással.

„S mindez a téli hideg, magas fogyasztású időszakban történik, miközben az ukrajnai helyzet továbbra sem stabilizálódott“ – mutattak rá az elemzők, akik azt állítják, hogy a gáz esetében kizárólag jó hírek érkeznek és csak idő kérdése, mikor ér mélypontra az ára.

„Hová vezethet ez? Alacsony árhoz, de hogy az konkrétan mennyi lesz? A gáz ára volt 20 euró alatt is, míg most már 10 euró/megawattóránál tart. Vajon ilyen alacsony marad? Nem feltétlenül, de lehetséges. Ma nehéz drágán értékesíteni a gázt, s a gáz alacsony ára lecsökkenti az elektromos áram árát is, miközben fellendül a gazdaság, mert a jelenlegi árak a 2021-es nyári szinten vannak, amikor az iparban nem volt ok panaszra a gázárak tekintetében“ – állapították meg az elemzők.

Hangsúlyozták továbbá, hogy az Európai Unión belül jelentősen csökkenőben van a gázfogyasztás, a készletek mennyisége a kétszerese a tavalyinak, miközben három héten belül vége a télnek.

„Nem is annyira az időjáráson van a hangsúly, mert még lehetnek fagyok, de hosszabbak a nappalok, több a napsütés“ – hangsúlyozták.

Az európai gázfogyasztás terén az év folyamán óriásiak a különbségek. Januárban és februárban háromszor nagyobb lehet júniushoz, júliushoz és augusztushoz képest. Európában februárban a gázerőművek kihasználtsága maximális volt. Februárban az EU-ban 11 százalékponttal, 72-ről 61 százalékra csökkentek gázkészletek.

„Az EU-ba irányuló gázimport az első 8-9 héten heti 5,5–6,0 milliárd köbméter volt, s elegendő a kínálat“ – állapították meg.

