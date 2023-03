Magyarország Kassai Főkonzulátusa és a rozsnyói Rákóczi Magyar Ház szervezésében Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából, Petőfi 200 címmel tablókiállítás nyílt a rozsnyói Rákóczi Magyar Ház nagytermében.

A kiállításmegnyitót megelőzően a szabadságharc költőjének emléktáblája előtt gyülekezetek a résztvevők, hogy leróják kegyeletüket és koszorúzással is megemlékezzenek Petőfi Sándorról.

A város középkori főterén Beke Zoltán önkormányzati képviselő röviden elmondta, mi is előzte meg, hogy 1992. október 6-án Rozsnyó és vidékének magyarsága közadakozásból márványtábla állításával emlékezett meg a lánglelkű költőről. „A 2023-as esztendő jócskán bővelkedik évfordulókban. Azon kívül, hogy a Magyar Országgyűlés az idei évet születésük bicentenáriuma alkalmából Petőfi és Madách emlékévének nyilvánította, az idén kerekebb évfordulója van az 1848-49-es szabadságharc kitörésének, melyre egy hét múlva megemlékezések tömkelege lesz a Kárpát-medencében, így Rozsnyón is, ahogy a világ többi részén is, ahol magyarok élnek. De évfordulója van többek közt az I. bécsi döntésnek, s ennek kapcsán Rozsnyó visszatértének is.

De Petőfi Sándorra emlékezve és a főtéren járva-állva, mely több évszázadon keresztül Rákóczi térként volt ismert, lévén, hogy a nagyságos fejedelem 1706. november 26-tól 1707. február végéig a főtér déli részén lévő Nehrer-házból irányította szabadságharcát, rozsnyóiként illik megemlítenem Pákh Albert nevét is, aki soproni és debreceni tanulmányai során szoros barátságban volt Petőfi Sándorral. Pákh Albert Rozsnyón született 1823. március 11-én, azaz születésének szintén most van a 200. évfordulója. Pákh Albert ügyvéd tagja volt a Petőfi Sándor által szervezett Tízek Társaságának, s azon túl a MTA levelező, valamint a Kisfaludy Társaság rendes tagja. Ő volt az országszerte olvasott és közismert Vasárnapi Újság alapítója és szerkesztője…” – mondta a megemlékezésen Beke Zoltán.

A Felvidéken három helyszínre tervezett, a Petőfi Irodalmi Múzeum által összeállított kiállítás első megnyitójára Rozsnyón került sor.

Palcsó Zsóka, a rozsnyói Rákóczi Magyar Ház vezetője szeretettel köszöntötte a résztvevőket. „1845-ben Petőfi Sándor tartalmas utazást tett a Felvidéken. Jegyzetei arról tanúskodnak, hogy megismerkedett a táj szépségeivel, végigjárta a vidék nevezetességeit. Három hónapos, 24 várost és várat érintő felvidéki kirándulásáról mindent megtudhatunk Útirajzok című írásából.” Ebből a könyvből egy részletet Váradi Eszter rozsnyói gimnazista tolmácsolásában meg is hallgathattak a megnyitóra érkezők.

Hetey Ágota, Magyarország Kassai Konzulátusának főkonzulja ünnepi beszédében kiemelte, „hogy 2023-ban számos kiemelkedő évfordulót ünnepelünk, 190 évvel ezelőtt volt a Bánk bán ősbemutatója Kassán, 200 évvel ezelőtt született Madách Imre Alsósztregován, s 200 évvel ezelőtt tisztázta le Kölcsey a Himnusz kéziratát. A jeles évfordulók közül kiemelkedik, hogy 200 évvel ezelőtt született Petőfi Sándor, akiről a világ magyarsága Magyarországon és a határokon túl egyaránt megemlékezik.

A Petőfi-kultusz az évszázadok viharát túlélve ma is erős a Felvidéken is, ahol számos településen őrzi emlékét szobor vagy emléktábla, neveztek el róla utcát vagy teret, vették fel művészeti csoportok vagy éppen intézmények Petőfi Sándor nevét.

A Petőfi Irodalmi Múzeum névadója tiszteletére vezető szerepet vállalt a bicentenáriumi ünnepségsorozat előkészítésében és megvalósításában” – mondta a főkonzul.

Továbbá örömét fejezte ki, hogy elsőként Rozsnyón mutathatják be a múzeum Petőfi 200 tablókiállítását, megemlékezve arról, hogy a költő 1845-ben felvidéki útja során Rozsnyóra is ellátogatott. Ez a kiállítás egy képzeletbeli utazásra hívja a látogatókat, mely feleleveníti Petőfi életének egy-egy állomását. Beszédét egy idézettel zárta „Az idő igaz, S eldönti, ami nem az”.

A megnyitó zárásaként a Molni és barátai verséneklő együttes megzenésített Petőfi-verseket adott elő. A tárlat március 10-ig látogatható.

A szerző felvételei.

(Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)