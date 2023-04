Április 20-án tartotta évzáró gyűlését a Csemadok Ipolysági Alapszervezete, az évértékelés mellett a részbeni vezetőségváltásról és a tagság felújításáról is döntöttek.

A Pongrácz Magyar Közösségi Házban megtartott éves közgyűlésen Pálinkás Tibor, a Csemadok Ipolysági Alapszervezetének elnöke ismertette a 2022-es tevékenységet. Mint mondta, a koronavírus-járvány után igyekeztek visszazökkenni a korábbi kerékvágásba. Újra szerveztek bizonyos hagyományos rendezvényeket, ugyanakkor számos korábbi közösségépítő alkalmuk még várat magára.

Pozitívan értékelte az utóbbi időszakban az alapszervezet fiatalítása érdekében végzett tevékenységet. Mint mondta: az új tagok újszerű ötletekkel, programtervezettel erősíthetik az ipolysági magyar kulturális közösség életét.

Színesebb és gazdagabb programtervezet jöhet létre a tagság fiatalítása által – szögezte le beszédében az alapszervezet elnöke.

A pénzügyi beszámolót követően elhangzott, hogy az utóbbi hónapokban megtörtént a meglévő tagság revíziója. Ennek értelmében 261 vezetett tagja van az ipolysági alapszervezetnek. Pálinkás Tibor örömmel számolt be a tagság fiatalításának eredményeiről. A megújulás új lendületet jelent a szervezet számára – hangzott el az évzárón.

Az április 20-ai eseményen részben tisztújítást is végrehajtottak. Béres Gábor személyében új megbízott pénztárnoka van az alapszervezetnek. Ugyancsak új megbízott alelnököt választottak, Jámbor Mónikát.

Mint az újonnan megválasztott alelnök elmondta: az elmúlt hetek tagtoborzásának köszönhetően 16 új, zömmel harmincas-negyvenes éveiben járó személy lett tagja a Csemadok alapszervezetének.

Ugyancsak a közösség felé nyitásként indították el az alapszervezet hivatalos Facebook-oldalát.

Új programokkal is készültek, amely részben a Csemadok erőteljesebb jelenlétét, részben a tagság bővítésének lehetőségét is jelenti az alapszervezet számára.

Részben új felállású vezetés irányítja a 2023-as esztendőben az alapszervezetet, várhatóan az év végén tartják meg a tisztújító közgyűlésüket.

Az évzárón jelen volt Duba Ernő, a Csemadok Lévai Területi Választmányának titkára is. A területi választmány munkájának beszámolója mellett kitért arra is, hogy járási szinten több településen is újjáéled Csemadok-alapszervezet. A sikeres fiatalításnak köszönhetően újjászerveződött például a vámosladányi is – hangzott el az ipolysági évzárón.

Az országszerte több mint ötszáz alapszervezettel és mintegy ötvenezer taggal a Csemadok továbbra is jelentős közösségi erő a Felvidéken, s a magyar kultúra szervezője térségünkben

– jegyezte meg a területi választmány titkára.

Jámbor Mónika elmondta: új programokkal is színesítik az alapszervezet tevékenységét. Részben az igények felmérése alapján május elsején, kedvezőtlen időjárás esetén május nyolcadikán túrát szerveznek a közeli Olvárba. A későbbiekben további programokkal is készülnek, s részben a fiatalságot igyekeznek megszólítani – húzta alá az évzárón.

Az eseményen jelen volt Nagy Tímea, Ipolyság alpolgármestere, aki jelezte, átmenetileg a helyi nyugdíjasklub vette birtokba a részben felújított Csemadok-házat. A részletekről később beszámolunk a Felvidék.ma portálon.

Zachar Pál polgármester jóváhagyásával az elkövetkező időszakban a Pongrácz Magyar Közösségi Ház termét használhatja a Csemadok-alapszervezet, valamint az égisze alatt működő Musica Aurea Vegyes Kar – tolmácsolta Nagy Tímea. Hozzátette: a továbbiakban a politikamentesség jegyében nemzeti ünnepeink főszervezője legyen a Csemadok helyi alapszervezete. Ebbe beleegyeztek a Szövetség helyi vezetői is – mondta az alpolgármester.

Mint Jámbor Mónika a Felvidék.má-nak elmondta: az újragondolt, újító jellegű programokkal igyekeznek további tagokat toborozni a közművelődési szervezetbe. Az új programok, események is részben ezt a célt szolgálják.

Az évzáron Béres Gábor karnagy vezetésével a Musica Aurea Vegyes Kar fellépése színesítette a programot. A tagság megújításával friss lendület várható a helyi alapszervezetben, mindez az ipolysági magyar közösség erősítését is szolgálja.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)