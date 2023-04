Az OĽaNO törvénymódosítás benyújtását tervezi, melynek értelmében korlátoznák a képviselők, kormánytisztviselők és az államfő fizetésének emelését. Egészen pontosan a fizetések idei évre szóló befagyasztásáról van szó.

Az OĽaNO a javaslatot már a parlament májusi ülésén vitára bocsátaná, közölte Igor Matovič. Mint hozzátette, reméli, hogy az államfő, a politikai pártok és a képviselők lehetővé teszik annak legközelebbi ülésen történő megvitatását, ugyanis még nem telt el a hathavi határidő a képviselők fizetésének csökkentésére tett korábbi javaslat benyújtásától, melyet ugyancsak az OĽaNO terjesztett be.

Matovič abban is bízik, hogy erre sor kerülhet annak ellenére is, hogy nem nyújtották be április 14-ig, a törvénymódosítások parlamenti beterjesztésének utolsó határidejéig.

„Igen, megszegjük a házszabályt, melynek értelmében bármilyen törvényt legalább 15 nappal a parlamenti ülés megkezdése előtt be kell terjeszteni, hogy a képviselők áttanulmányozhassák“ – mondta Matovič, hozzátéve, hogy a képviselőknek erkölcsi kötelességük ezt jóváhagyni, mert az emberek érdekét szolgálja.

„Ha a fizetésemelést korrekció nélkül érvényben hagynánk, a képviselői fizetések nettó közel 5500 euróra emelkednének“ – vázolta az OĽaNO vezetője. Egyúttal úgy gondolja, hogy a képviselők többsége nem szolgál rá ilyen fizetésre.

Matovič elmondta, hogy a törvénymódosítás jóváhagyása esetén a fizetéseket július elsejétől befagyasztanák. „Addig hat emelt összegű fizetést folyósítanak az érvényes törvény szerint, ezt már nem tudjuk befolyásolni, tehát hat alkalommal fizetnek 837 euróval magasabb összeget, majd a beterjesztett módosítás alapján további hat hónapon keresztül már 837 euróval kevesebbet“ – mondta az OĽaNO vezetője.

Az OľaNO képviselői klubjának elnöke, Michal Šipoš kijelentette, nem győz csodálkozni egyes parlamenti képviselőkön. „Vannak képviselők, akik az egész megbízatási időszak alatt nem szólnak egy szót sem, nem járnak el a parlamenti bizottsági ülésekre és nem tesznek egyetlen képviselői javaslatot sem. Most pedig 837 euróval nő a fizetésük, ami végeredményben havi 6651 eurót jelent. Ezt megkapják azok a képviselők is, akik nem végzik jól a munkájukat, s nem hiszem, hogy ezt szó nélkül kellene hagynunk“ – jegyezte meg.

Az OĽaNO egyben felszólította Zuzana Čaputová államfőt, hogy támogassa a javaslatukat és segítsen érvényre juttatni a saját és a képviselők fizetésének befagyasztását. Šipoš szerint az államfő is elismeri, hogy a 14 ezer eurós fizetéséhez nincs szüksége további 2568 euróra.

(NZS/Felvidék.ma/SITA)