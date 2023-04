A lévai Reviczky Házban 2023. április 20-án „Falu végén kurta kocsma” címmel zenés-verses összeállítással emlékeztek meg Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójáról. A Reviczky Társulás irodalmi szakosztályának vezetője, id. Ševeček Judit üdvözölte az egybegyűlteket.

Nagy szeretettel köszöntötte Lőrinc Katalint, a Juhász Gyula Alapiskola igazgatónőjét, tanárait és diákjait, Lanz Rolad történészt, a Pannónia Polgári Társulás elnökét, valamint Urbán Zoltánt, a Reviczky Társulás elnökét.

Jelen volt még többek közt Müller Péter, a Reviczky Társulás helytörténeti szakosztályának vezetője, Ürge László, a zenei szakosztály vezetője, valamint Kosztolányi Magdolna, a Reviczky Társulás könyvesbolt- és könyvtárvezetője.

Az est rövid programismertetője után id. Ševeček Judit felkérte Urbán Zoltánt, a társulás elnökét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. „Az idő igaz, S eldönti ami nem az” – kezdte Petőfi soraival mondanivalóját, majd kitért arra, hogy bár eltelt 200 év, három, de akár négy emberöltő is, ennek ellenére az üzenet még ma is magában hordozza az igazságot, a mély gondolatot. „Csakis rajtunk múlik, milyen jövő elé nézünk! Ezért is hívjuk segítségül most Petőfit, az általa képviselt eszmét és gondolatokat! Ők sem adták fel, s mi sem fogjuk, a Reviczky biztos nem!”

Urbán Zoltán elnök beszéde után a Kormorán együttes A költő visszatér című dala csendült fel a világhálóról. Ezután Balla Rózsa előadásában hallhatták a Falu végén kurta kocsma című verset. Ifj. Ševeček Judit pedig Petőfi életéből idézett fel érdekes epizódokat.

Ezt követően a Lévai Magyar Dalárda műsora következett Gába Zsuzsanna vezetésével, melyben felcsendültek Petőfi Sándor megzenésített versei, a Távolból és a Befordultam a konyhába címmel, majd a dalárda két tagja, Hevesi Lívia a Szeptember végén megzenésített változatát énekelte, utána pedig Puksa Magdolna szavalta az Egy estém otthon költeményt, majd a Rózsabokor a domboldalon című verset hallhattuk. A hölgyeket zongorán kísérte Hevesi Tibor.

A műsor további részében a Juhász Gyula Alapiskola diákjai – Németh Sarolta, Juhász Fanni, Gejdoš Mia, Svorčík Sebastián, Šedi Myrtill, Antal Emma, Szuchetka Dorina, Zlatner Emília, Cinege Sebastián, Antal Anikó, Papp Gréta, Tóth Fanni és Antal Tímea – tolmácsolásában hallhattuk Petőfi költeményeit.

Az emlékest Szarka Gyula Petőfi dicsérete című dalának meghallgatásával zárult a világháló segítségével.

Id. Ševeček Judit, a Reviczky Társulás irodalmi szakosztályának vezetője megköszönte a szereplők közreműködését és örömét fejezte ki, hogy ilyen szép számú közönség tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt. Az est további része kötetlen beszélgetéssel telt.

Köszönet illeti a szervezőket, a Reviczky Társulás elnökét, Urbán Zoltánt, az irodalmi szakosztály vezetőjét, id. Ševeček Juditot, továbbá a Szövetség a Közös Célokért társulást és a Nemzeti Kulturális Alapot.

(Ifj. Ševeček Judit/Felvidék.ma)