A Perbetei Magyar Tannyelvű Alapiskola még 2022 decemberében sikeresen pályázott az Oktatásügyi Minisztérium felhívására a Regionális és multikulturális nevelés a nemzetiségi iskolában témakörben. A projekt célja a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók regionális és multikulturális oktatásának támogatása.

„Projektünk azon alapul, hogy a pedagógusok tudatában vannak a nemzeti identitás, a másokkal szembeni tolerancia erősítésének egy etnikailag nem kevert régióban, valamint a helyi és regionális kulturális, történelmi, irodalmi és művészeti értékek megőrzése és átadása. A projekt célja olyan tanórán kívüli tevékenységek megismertetése, amelyek pozitívan befolyásolják a tanulók ezen attitűdjeit a művészet, különösen az irodalom és a képzőművészet segítségével. Petőfi és kortársai segítségével hozzuk közelebb a gyerekekhez a nemzeti romantika korát, amely nagy jelentőséggel bírt nemcsak a magyar, hanem a szlovák nemzet történelmében is. Elsősorban arra összpontosítottunk, hogyan jelenik meg a kor a művészetekben (képzőművészet, irodalom, zene), mely pontokon kapcsolódik a szlovák és a magyar népköltészet, hogyan tudjuk a fotográfia eszközeivel maivá tenni a 19. század költeményeit, milyen természeti és kulturális örökség vesz bennünket körül” – mondta az iskola igazgatónője, Szabó Edit.

Az elsősök és a negyedikesek a karácsonyi ünnepkör és a farsang népszokásaival ismerkedtek a népköltészet szempontjából. Magyar és szlovák karácsonyi kántákat, énekeket, farsangi mondókákat, kívánságokat kerestek, többet közülük meg is tanultak. A munka során az élménypedagógia és a projektoktatás módszerét választották. A közös munka gyümölcsei a gazdag kép-és szöveganyaggal elkészített projektmunkák lettek. A másodikosok is bekapcsolódtak a munkába, karácsonyi dekorációkat, hatalmas farsangi maszkokat készítettek. A karácsonyi ünnepkör szokásait elő is adták a Napraforgó Néptáncegyüttes tagjaiként.

A negyedik és a hatodik évfolyam tanulói hagyományos népi mesterségekkel ismerkedtek – egy kicsit a mai korhoz igazítva. A múltban a kosárfonás tudományára valamennyi családban szükség volt, mivel a kosár a paraszti élet minden területén megjelent valamilyen formában. A negyedikesek Lozsi Elenka segítségével szebbnél – szebb kosarakat fontak, poháralátétet készítettek. A hatodik osztályosok agyagból készítettek különféle edényeket, melyeket népi virágmotívumokkal díszítettek. Segítségükre volt Záležák Melinda, az Ógyallai Művészeti Alapiskola rajzpedagógusa, valamint Jakab Katalin képzőművész szakos pedagógus. Az elkészült munkákat az iskola folyosóján állították ki.

Az ötödik osztályosok Petőfi Sándor János Vitéz című elbeszélő költeményét olvassák az irodalom órákon. A költő műve mindannyiunk számára ismerős, még felnőttként is tudunk idézni belőle, ha mást nem is, de a kezdő sorokat bizonyosan. Ehhez a történethez készítettek a gyerekek illusztrációkat, amelyeket aztán könyvbe fűztek. A hatodikosok a tájleíró költészettel foglalkoztak. Az Alföld c. költemény képei elevenednek meg rajzaikon.

A népi bölcsesség többek között a szólásokban, közmondásokban jelenik meg, az időjárás megfigyelése alapján pedig meg tudják jósolni, milyen lesz az idő. Ez fontos volt a múltban, elsősorban a mezőgazdaságban. Ma is gyakran hallhatjuk szüleinktől, nagyszüleinktől, hogy „Ha Medárdkor esik, negyven napig esik.” Hasonló időjóslások más népek nyelvében is élnek, így a szlovákban is: „Medardova kvapka 40 dní kvapká. Ilyen népi bölcsességeket szedett csokorba magyar és szlovák nyelven a harmadik és az ötödik osztály.

A 8. és a 9. osztály a magyar és a szlovák irodalommal ismerkedett, mégpedig a nemzeti romantika korszakából. Elsősorban Petőfi Sándor költeményeit elevenítették fel.

Megkeresték azokat a szlovák költőket, akik Petőfi műveit fordították le: Ján Botto. Pavol Országh Hviezdoslav, Ján Smrek. A Föltámadott a tenger című forradalmi költeményét mondták el magyar és szlovák nyelven is, amelyből felvétel és egy kis videó is készült.

A művészet összeköt elnevezésű pályázat lehetőséget adott arra is, hogy bővítsük az iskolai könyvtár könyvállományát. Összesen 29 darab magyar és szlovák nyelvű könyvet vásároltak, köztük gyermekkönyveket, ifjúsági irodalmat, szépirodalmat.

A Pándy Lajos Művelődési Ház kiállítótermében került sor a művészet összeköt elnevezésű regionális fotóverseny ünnepélyes díjátadójára és a kiállítás megnyitására.

A kiállításon az ifjú művészek alkotásait láthatták. A megnyitón az iskola 7.osztályos tanulója, Tóth Viktor, valamint a szlovák tannyelvű iskola 4. osztályos tanulója, Zahorcsek Zsolt szavalt.

A versenybe a következő iskolák kapcsolódtak be: Kürt, Párkány, Köbölkút, Búcs, Csicsó, Madar, Naszvad, valamint a perbetei szlovák és a magyar iskola tanulói. Összesen 37 tanuló 163 munkáját bírálta el a zsűri, amely a Helios Fotóklub tagjaiból állt: Holop Ferenc, Sedliak Pál és Varga Tibor. A kiállítás megszervezésében, összeállításában, elkészítésében Varga Tibor mellett Jakab Ferenc közreműködött.

Holop Ferenc, a zsűri, és egyben a Helios Fotoklub elnöke elismerően nyilatkozott a gyermekek munkáiról és a verseny színvonaláról. Sikeres pályázatuk lehetőséget adott arra, hogy képrámákat és állványokat is vásároljanak, ill. készíttessenek. A nyertesek tárgyi jutalomban részesültek, a résztvevőknek emléklappal köszönték meg munkájukat.

A díjnyertes alkotásokat a jövőben szeretnénk más alapiskolában is bemutatni.

A következő eredmények születtek: A múlt emlékei: A kategória: 1.hely: Pinke Kornél – Megállt az idő, 2.hely: Héger Dominik – Kálvária. B kategória: 1.hely: Török Ádám – Emlékezünk, 2.hely: Erdélyi Eszter – Hess! Molnár Dominik – Régi idők, 3.hely: Hlavatá Miriam – Kereszt. A természet: A kategória: 1.hely: Fiala Elina – Máriaudvar, 2.hely: Pinke Kornél – Káprázat, 3.hely: Balogh Kevin – Alkony. B kategória: 1.hely: Tóth Csaba – A köbölkúti természet, 2.hely: Madarászová Lujza – Mačka, 3.hely: Balogh Máté – A lemenő nap Köbölkúton. A Helios Fotóklub különdíja: Fiala Elina.

Az iskola amatőr fotósok AMFO 2023 versenyének járási díjátadó ünnepségén az alapiskolát négy tanuló képviselte, akiket Varga Tibor AFIAP fotóművész készített fel. A 15 éven aluliak kategóriájában díjazott lett Molnár Dominik Tükrözés és Újhelyi Dóra Bárányfelhők című képe, elismerő oklevelet kapott Erdélyi Eszter Gyökerek című fotográfiája. A páros képek (diptichon) versenyében elismerő oklevélben részesült Újhelyi Dóra Égbolt I., II., című munkája. A 15 éven felüliek kategóriájában Török Ádám Menedék, ill. Kompozíció című képeit elismerő oklevéllel jutalmazta a zsűri.

