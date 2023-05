Dél-Szlovákia egyik kedvelt termálfürdőjében, a párkányi Vadasban április 29-én ünnepélyes keretek között indították be az idei nyári szezont. Naponta 10 és 18 óra között várják a látogatókat. Az idei nyári szezont szeptember 24-ig tervezik.

A termálfürdő története 1973-ban kezdődött az első furatok elkészítésével, majd 1976-ban megkezdődött a fürdő kiépítése, 1978-ban pedig átadták az első medencéket. Az azóta szüntelenül bővülő üdülőközpont évente tömegeket vonz. A harminc hektáron elterülő fürdőkomplexum mindenki igényét kielégíti, hiszen a kellemes fürdőzés mellett különféle kategóriájú szállást is kínál. A fürdő vezetősége idén is nemcsak a hazai kirándulókat várja, hanem az előző évek tapasztalatai alapján a lengyel, magyar, cseh turistákat szintén, de elmondhatjuk, hogy Európa számos országából ugyancsak szívesen töltenek el itt néhány napot, hetet a fürdőzésre, kikapcsolódásra, üdülésre vágyók. Jelenleg a fürdő kihasználtsága 60 százalékos, de természetesen még ugyancsak a szezon elején tartanak.

Hogenbuch Endre, a fürdő igazgatója a hírügynökségeknek úgy nyilatkozott, hogy a belépti jegyek árát az idén 1 euróval emelték, amelyre az energiaárak növekedése és az alkalmazottak bérezése miatt volt szükség.

Az új szezonra több újdonsággal, beruházással is készültek. A legnagyobb költséget igénylő beruházásuk a reciklációs állomás megépítése volt, amelynek kivitelezése két évig tartott. A két millió eurós beruházás hozzájárul majd az úszómedence és a Csillag medence vizének tisztán tartásához is. Az igazgató továbbá reméli, hogy ezzel az állomással csökkenthetik majd a felhasználandó termálvíz mennyiségét, de a környezetet károsító negatív hatásokat is, tehát még a környezetvédelmet is szolgálja. Az állomás lehetővé teszi a víz hőmérsékletének szabályozását, amelyet a vendégek a forró nyári napokon érezhetnek, és ugyancsak örömmel fogadhatnak az úszóversenyek résztvevői.

A fürdő épületének tetején egy szoláriumot alakítottak ki, valamint a büfésor tetején napelemeket helyeztek el, amelyek részben biztosítják a fürdő energia szükségletét. A téli hónapokban felújították a Csillag medencét is, amely új fóliát kapott. A legkisebbeket új játszótér várja és a testedzésre is alkalmas további játszótér is létesült. A kempingben, ahol főleg a külföldről érkező vendégek telepednek le, a karavánok részére nyolc új parcellát alakítottak ki és akik hosszabb időt szándékoznak itt tölteni, azoknak hat új mobilház is a rendelkezésére áll.

A párkányi Vadas tehát várja a fürdőzőket, üdülőket itthonról és külföldről egyaránt.

(BM/Felvidék.ma/teraz.sk)