A skandináv országok gyermekkoromban a tisztesség, becsületesség és erkölcsi tisztaság példaképei voltak. Nagyanyámnak voltak ott ismerősei, régen meghalt családtagjaim is jártak oda a második világháborút megelőző években. Anyám mesélt ottani tapasztalataikról. Aztán édesanyám valamikor a múlt század 70-es éveiben kiutazhatott, de már az erkölcsi züllésről számolt be.

A The American Society for the Defence of Tradition, Family and Property (Az Amerikai Hagyomány-, Család- és Tulajdonvédelmi Társaság) egy nyilatkozatot tett közzé a napokban, melyből kiderül, Hollandia egyre jobban züllik. Dr. Josef Mengele, ha élne, örülne!

Micsoda képmutatás, hogy a nácizmust mindenütt elítélik, de a módszereit alkalmazzák! A következőkben ismertetjük az amerikai szervezet elszomorító nyilatkozatát,

mely szerint Hollandia élen jár a gyilkolásban. A törvényhozók most készülnek jóváhagyni az eutanáziát a 12 év alatti gyermekek számára.

Ernst Kuipers holland egészségügyi miniszter április 14-i bejelentésében azt írta, hogy az intézkedések „gyógyíthatatlanul beteg gyermekekre vonatkoznak, akik reménytelenül és elviselhetetlenül szenvednek, akiknél a tüneti kezelési ellátás lehetőségei nem elegendőek a szenvedés enyhítésére, és akik várhatóan belátható időn belül meghalnak”.

Ezután a holland állampolgárokat életük minden szakaszában törvényesen meg lehet ölni! Abortusszal az anyaméhben, később bármikor támogatott öngyilkossággal vagy eutanáziával. Most majd az 1 és 12 év közötti gyermekekre is kiterjesztik ezt az embertelen lehetőséget.

A miniszter azzal érvelt, hogy ez hatással lenne a „gyógyíthatatlanul beteg gyermekekre, akik reménytelenül és elviselhetetlenül szenvednek, akiknél a tüneti kezelés lehetőségei nem elegendőek a szenvedés enyhítésére, és akik várhatóan belátható időn belül fognak halni”.

A jogszabály szerint, az orvosnak „teljes körűen” tájékoztatnia kell a gyermeket és a szülőket a feltételezett(!) „reménytelen és elviselhetetlen” szenvedésről. Továbbá az orvosoknak és a szülőknek közölniük kell az 1-12 éves gyermekkel(!), „értelmi színvonalának megfelelően”, hogy „az élet befejezése az egyetlen észszerű lehetőség a szenvedés megszüntetésére”.

Hogy nézne ki ez a gyakorlatban? Édes fiam, mi most téged megölünk, mert gyógyítani nem tudunk, Istenben, meg az Ő mindenhatóságában nem hiszünk! Örülj neki, hogy megfosztunk az életedtől, jó éjszakát!

Az már csak semmitmondó alibizmus, hogy a miniszter tudatában van, hogy „különösen összetett témával, nagyon szívszaggató helyzetekkel foglalkoznak”. Ezt ő mégis segítségnek merte nevezni! Az AFP News-nak nyilatkozva a holland egészségügyi minisztérium szóvivője hozzátette, ha a gyermek nem tud beleegyezni a saját megölésébe, a szülei megadhatják a jóváhagyást. Azokat így tettestárssá teszik! Életük végéig hordozhatják ezt a terhet!

Az egyes gyermekek megölése után – és csak utána! – az ügyészség és egy felülvizsgálati bizottság felülvizsgálja az eseményt annak megállapítása érdekében, hogy kellő gondossággal és a jogi eljárásnak megfelelően történt-e.

És mi van, ha nem állapítja meg a „kellő” gondosságot? Feltámaszthatja!? De ezt miért nem előtte foganatosítják!?

Hollandiában már az új módosítások előtt is voltak jogszabályok a kisgyermekek meggyilkolására. 2002-ben jóváhagyták a törvényes eutanáziát 12 éves és annál idősebb gyermekek számára. Ha 12 és 16 év közöttiek, szüleik beleegyezésére van szükségük, mielőtt az állam megöli őket. A 16 év feletti kiskorúak azonban jogilag képesnek minősülnek saját döntéseik meghozatalára. Valóban!?

A 2002-es, az élet kérésre történő megszüntetéséről és a segítség igénybevételével elkövetett öngyilkosságról szóló törvény előírja, hogy az egyénnek „elviselhetetlen szenvedést” kell elviselnie, és gyógyíthatatlan betegségben kell szenvednie.

A hírhedt 2004-es groningeni jegyzőkönyv értelmében az egyévesnél fiatalabb csecsemőket el lehet altatni, ha úgy ítélik meg, hogy „biztos” látlelet áll rendelkezésre „a reménytelen és elviselhetetlen szenvedésről”. Papíron egyéb követelményeknek is meg kell felelni, beleértve a tájékoztatáson alapuló szülői beleegyezést.

2013-ban holland orvosok (=hóhérok) a Journal of Medical Ethics c. folyóiratban közzétettek egy protokollt, mely az eutanáziának álcázott gyilkosságot teszi lehetővé: (1) a látleletnek és az előrejelzésnek biztosnak kell lennie; (2) reménytelen és elviselhetetlen szenvedésnek kell fennállnia; (3) egy független (?) orvos megerősítő második véleménye elengedhetetlen; (4) mindkét szülő a tájékoztatás után beleegyezését adja; (5) az eljárást óvatosan (!), az orvosi előírásoknak megfelelően kell elvégezni. (Ez az utolsó követelmény számomra értelmezhetetlen! Hogyan kell gyilkolni orvosi előírásoknak megfelelően!? Steril injekciós tűvel, nehogy a méreg mellett fertőzést okozzunk!?)

Az orvosok szerint a 2013-ban eutanizált csecsemők jelentett eseteinek 1%-a „instabil” csecsemő volt, akire biztos halál várt, míg 40% stabil újszülött esetében „életminőségi okokból” került sor a megölésükre.

Az abortusz Hollandiában széles körben engedélyezett. Az 1984-ben törvényesített gyilkosság bármilyen okból megengedett a terhesség 24. hetéig. Az ugyan törvénytelen ezen időpont után, de megengedett, ha nem indítanak büntetőeljárást (!), sőt kibúvót jelent, ha az anya abortuszt akar, mert a terhesség számára „fizikai vagy lélektani szenvedést” okoz. (Önzés a köbön!) A magzat „jelenlegi vagy várható reménytelen szenvedésnek” van, vagy lesz kitéve.

A holland állampolgárok számára tehát az államilag támogatott halált minden korosztály számára lehetővé teszik! Ne verjük félre a harangot?

A jogi változások felháborodást váltottak ki az életpárti aktivisták körében. Catherine Robinson, a Right to Life UK szóvivője kifejtette, „minden ország, amely bevezette az eutanáziát, fokozatosan megszüntette a biztosítékokat”. „Hollandia sem kivétel – tette hozzá – és bizonyítja, hogy az ilyen jogszabályok bevezetését szinte mindig követi a kritériumok kiszélesítése, veszélyeztetve a kiszolgáltatott egyének életét.”

Alex Schadenburg kanadai életpárti aktivista – az Eutanáziamegelőzési Koalíció ügyvezető igazgatója – azt írta, hogy a groningeni protokoll kiterjesztése az 1-12 éves gyermekekre azt jelenti, hogy „eutanáziában meghalnak azok a gyermekek, akiknek kezelhető állapotuk lehet”.

A holland eutanáziatörvények javasolt módosításait a kormányhivatal terjeszti elő, és a miniszter rendeleteként fogják kiadni. Így nem lesz szükség a holland parlament jóváhagyására, mivel ez egy meglévő törvény „kis” módosításának formáját jelenti.

A gyermekgyilkosság népszerűsítése nem új fejlemény, valójában egy sokkal hosszabb kampány része. Hónapokig tartó vita után a holland kormány 2020-ban bejelentette, hogy az egy év alatti gyermekeket hamarosan törvényesen megölhetik.

Az akkori egészségügyi miniszter, Hugo de Jonge megvédte a lépést, mint olyasvalamit, ami „halálos beteg gyermekek kis csoportjának kedvez, akik reménytelenül és elviselhetetlen szenvedéssel gyötrődnek”. Rámutatott egy (csak egy!) tanulmányra, azzal érvelve, hogy az „azt mutatja, hogy szükség van az élet aktív megszakítására a gyógyíthatatlanul beteg gyermekek orvosai és szülei számára, mert reménytelenül és elviselhetetlenül szenvednek, és belátható időn belül meghalnak”.

A bejelentést követően petíciót indítottak a lépés ellen, amely így szólt: „a törvény megvédené azokat az orvosokat, akik hajlandóak megölni a beteg gyermekeket.” A mai napig több mint 100 ezer aláírás gyűlt össze.

Míg Kuipers azzal érvelt, hogy az új jogi változás „csak” 5-10 gyermek halálához vezetne, a statisztikák az eutanázia vagy asszisztált öngyilkosság által megölt emberek számának jelentős és makacs növekedését mutatják!

A Regionális Eutanázia Felülvizsgálati Bizottság (RTE) által közzétett 2021-es hivatalos adatokból kiderült, hogy az eutanázia az országban az összes haláleset 4,5% -át tette ki, tehát 7666 személyt öltek meg! Ezt a számot „minden idők legmagasabb értékének” nevezték.

A 2022-es adatok aggasztó tendenciát mutatnak az eutanázia által elhunytak számának gyorsuló növekedésében, mivel korábban az éves növekedés 10%-os volt, a 2022-es növekedés 13,7%. Összesen 8720 eutanáziás halálesetet jelentettek. Ebből mintegy 288 demenciában szenvedő ember volt.

Így Hollandia, amelyet a saját lakosságának megölésére „szakosodott” politikusok vezetnek, hamarosan lehetővé teszi ártatlan emberi lények meggyilkolását az élet minden szakaszában.

Abban az országban, melyben a halálbüntetést törölték, ártatlan emberek ezreinek meggyilkolását teszik lehetővé. Nem képmutatás ez?

Meg kellene alapítani végre a Mengele-díjat, melyet évente az ilyen gyilkos politikusoknak kellene odaítélni azzal, hogy szégyenszemre az ördög cimborája címet viselhessék! Ezzel tartozunk, hogy megbélyegezzük őket!

Guy Verhofstadt volt belga miniszterelnök és skandináv társai elveszítették azt az erkölcsi jogukat, hogy kritizálják Orbán Viktort, ha ebben az ügyben hallgatnak.

Lehet, hogy a magyar miniszterelnök „homofób, kleptokrata, putyinista”, csak éppen gyilkosoknak nincs hitelük ahhoz, hogy ilyen megalapozatlan agyszüleményeket hirdessenek. Söpörjenek a saját portájuk előtt, vizsgálják a saját lelkiismeretüket –, ha van! Ha nincs – mert nincs -, már régen alávetették magukat az erkölcsi eutanáziának.

(Balassa Zoltán/Felvidék.ma)