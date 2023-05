Hároméves kényszerszünet után május 5-én és 6-án rendezik meg a régió legegyedibb, szőlődűnék között tartott hangulatos borfesztiválját. A szervezők több ezer látogatót várnak az idei év legmelegebb hétvégéjén – számos koncerttel, programmal, kísérőrendezvénnyel és természetesen gazdag, minőségi borválasztékkal.

Közös sajtótájékoztatón ismertette a Bátorkeszi Borfesztivál részletes programját, illetve közérdekű technikai információkat közölt a helyszínt biztosító Bátorkeszi polgármestere, Labancz Roland, a rendezvény szervezője, a Festivitas Kft. ügyvezetője, Orosz Örs és Dolník Attila projektmenedzser. Mint elhangzott, a „Bormuda-háromszögben“ ez lesz az egyetlen idei szőlőhegyi rendezvény, amelyen 28 borászat vesz részt. Elővételben eddig több mint 2000 jegyet adtak el, de Orosz Örs kiemelte, megváltoztak a jegyvásárlási szokások, sokan a helyszínen váltják meg a jegyeket, hiszen az ilyen jellegű fesztiválokat nagyban befolyásolja az időjárás – az pedig kedvezni fog a rendezvénynek a meteorológiai előrejelzések szerint. A kétnapos fesztiválra 22 eurós belépőt szabtak meg, ami a gazdag koncert- és programkínálatot tekintve nyomott árnak számít, szögezte le.

Orosz kiemelte, a Dunamente termékvédjeggyel rendelkező vállalkozások részére térítésmentesen biztosítják a helyszínt. A Bauer Ildikó vezette 3 Folyó Völgye egyesületről szólva elmondta, az Érsekújvári járás déli részének borásztatait fogja össze, akik a fesztivál vendégborászairól gondoskodnak, egyúttal támogatják a Bátorkeszi Borfesztivál rendezvényét.

Elmondta, péntek este a Budapest Bár lép fel Németh Jucival, Keletei Andrással, Lovasi Andrással és Mező Misivel, este pedig 3+2 Együttes ad nagykoncertet. Szombaton este fellép a Jóvilágvan, az Arizóna, a NowEmber, este pedig kétórás koncertet ad a Kispál és a Borz együttes. Rajtuk kívül még több tucat helyi és környékbeli szereplő is színesíti majd a műsort.

A rendezvény 12 éven aluliaknak ingyenes, de arra figyelmeztetett Orosz, hogy a helyszínen csak készpénzzel, euróval lehetséges fizetni. A közérdekű információk közül kiemelte, az eddigiektől eltérően a fesztiválnak két bejárata lesz a Komáromi útról és a Galambos dűlő felől, az úgynevezett Tőkés útról. Kérte, aki ismeri a helyszínt, az a Galambos dűlő felől közelítsen, mert ott bőven van szilárd parkolófelület, amely pár száz méterre van csak a nagyszínpadtól.

Dolník Attila borász, helyi önkormányzati képviselő megjegyezte, a két évtizedes múltra visszatekintő SZEGAB Polgári Társulás 20 borásza a rendezvény idejére megnyitja saját pincéit, illetve meghívták a fesztiválra a régió nevesebb borászait, köztük a Párkányban nemrég megnyílt Borok Háza képviselőit is. A borfesztiválra érkező borászatok közül legtávolabbról a partiumi Érmellékről, a székelyhídi polgármester borászata érkezik, mondta.

Labancz Róbert, a község polgármestere a rendezvény kapcsán hangsúlyozta, nemcsak a 16 éves múltra visszatekintő fesztivál, de a hely szelleme is arra ösztönözte a szervezőket, hogy a nehézségek ellenére megrendezzék a borkultúra iránt érdeklődők fesztiválját. Hangsúlyozta, a közelben nincs még egy ehhez hasonló, szőlődombok tövében megrendezett, rendkívül hangulatos rendezvény, minőségi borokkal, kézműves termékekkel, a helyiek végtelen vendégszeretetével. Megjegyezte, Bátorkeszin közel 400 borospince és több dűlő található, a fesztivál pedig a bátorkeszi borok bemutatkozásának fontos helyszíne. A rendezvény kísérőprogramjaként pedig idén is megszervezik a 15 kategóriában, több korosztály számára meghirdetett Szőlőhegyi futóversenyt, amelynek különlegessége, hogy ilyenkor kinyitják a borospincéket, amelyeken keresztül is futhatnak a versenyzők. A koncertek mellett számos gyermek- és népzenei program is megvalósul és elérhető lesz a helyi termékek mellett a látványkonyha is. A fesztiválra a jegyek a Tixán euróban és forintban is elérhetők, a helyszínen is megválthatók.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)