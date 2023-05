Reményeink szerint az elmúlt 10 év eseményei miatt talán már el sem kell mondani, hogy Gúta városának legnépszerűbb sportrendezvénye egy jótékonysági esemény is egyben, hiszen a futás bevételéből mindig egy beteg gyermek gyógyulását, felépülését támogatják a DGS szervezői.

Ezúttal egy gútai kisfiú, Szabó Gáborka az, akin a sok-sok futó segíteni fog május 27-én. A gyermek 6 éves és egy ritka veleszületett genetikai-idegrendszeri betegséggel, az ALD-vel kénytelen megküzdeni. A kimondhatatlan nevű adrenoleukodisztrófia, azaz röviden ALD ismerős lehet a filmrajongóknak, hiszen erről a szörnyű kórról készített nagy sikerű filmet 1992-ben az Oscar-díjas ausztrál filmrendező, George Miller, Lorenzo olaja címmel. Olyan sztárok játszották a főszerepeket, mint a szintén Oscar-díjas Susan Sarandon és az Oscar-jelölt Nick Nolte.

Gábor számára még van remény

Azt el kell mondjuk, hogy az adrenoleukodisztrófia különlegessége, hogy kizárólag fiúk kaphatják meg, ennek oka, hogy a betegséget okozó hibás gén az X-kromoszómán található. Emiatt a betegséget okozó génváltozatot hordozó anyának, abban az esetben, ha lánya születik, egészséges lesz (bár hordozója a hibás génnek), azonban ha ugyanennek az édesanyának fia születik, annak 50 százalék az esélye van arra, hogy beteg legyen. Sajnos Gáborka testvére, Damian is ALD-vel küzdött, s 2021 nyarán a betegség erősebbnek bizonyult.

Minden segítségre szükség lesz

A jó hír az, hogy az ALD napjainkban már kordában tartható, köszönhetően a fent említett filmalkotásból megismerhető olajnak, illetve a csontvelő-transzplantációnak. Szerencsére ezen már túl is van a Tündérkert Óvoda apró növendéke, akinek a csontvelő mondhatni karácsonyi ajándék volt, amolyan igazi ünnepi csoda. A gyermeknél sikeres volt az orvosi beavatkozás és már az azt követő komplikációk kezelésénél tart, lassan gyógyulgat. Egy májusban sorra kerülő MR-vizsgálat fogja megmutatni, hogy a betegséget sikerült-e megállítani. Hazatérése után is sokáig heti szinten jár majd ambuláns kezelésekre, rehabilitációra Gáborka, melyek költségéhez alaposan zsebbe kell nyúlni. Ehhez volna szüksége az ovis srácnak minél több lábra május 27-én. Merjünk nagyot álmodni és a jubileumi tizedik DGS Dögös Sprinten döntsük meg az eddigi legnagyobb részvételt, érezzük jól magunkat, tegyünk az egészségünkért és nem utolsósorban támogassuk Gábort! Tudod, hogy egyénileg és csapatban is elindulhatsz, sőt futhatsz a kutyáddal is. Mindemellett minden nevező kap egy csodaszép pólót, egy érmet és azt az utánozhatatlan hangulatot, ami csak a gútai Dögösben élhető át. Gyere, fuss velünk, s hívd el egy barátodat, ismerősödet is!

„Akkor majd utasíthatod az agyadat:

– Hogy szóljon a lábamnak, az ujjaimnak, és bárminek, hogy azt tegyék, amit akarok! És aztán egy szép napon meghallom a hangomat és mindaz, amit gondolok, nem lesz többé a fejembe zárva.” (Lorenzo olaja)