A Világosság református egyházi műsor június 18-én jelentkezik következő adásával. A Pátria rádióban 7.05-kor kezdődő műsor témái: János megkereszteli Jézust a Jordán folyóban, felszentelték a bősi református templomot, szolgálatának kezdetéről mesél Siposné Várady Klára.

Keresztelő János megkeresztelte a Jordán folyóban azokat, akik megvallották bűneiket. Egy alkalommal az akkor már harmincéves Jézus is elment hozzá Galileából, hogy keresztelje meg őt. János azonban vonakodott ezt megtenni. Jézus meglepő választ adott: „Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot.“ A történet üzenetét Győrky Szilvia alsómihalyi lelkipásztor tolmácsolja.

Június 11-én, vasárnap délután ünnepi istentisztelet keretében szentelték fel a bősi gyülekezet első templomát, amelynek alapkövét öt évvel ezelőtt, 2018. február 25-én tették le. Még az év tavaszán elkezdődött a helyi református gyülekezet régi álmának a megvalósulása. A templom költségvetési terve közel háromszázezer eurós beruházással számolt.

A településen azonban akkoriban csak 175 helyi vallotta magát reformátusnak, az egyházközség 98 személyt tartott nyilván. A választójogú egyháztag pedig ennek csak a harmada volt, mégis mertek nagyot álmodni és azon igyekezni, hogy amit elterveztek, véghez is vigyék. Álmukat azonban nem tudták volna megvalósítani a magyar kormány hathatós támogatása nélkül. De mások is hozzájárultak az építkezés költségeihez, melynek köszönhetően elkészülhetett a korszerű, minden igényt kielégítő, hetven személy befogadására alkalmas, karzattal is kiegészített református templom.

A templom felszentelése után készült riportösszeállításban megszólal Géresi Róbert püspök, Oros Csaba, a gyülekezet lelkésze, Hegedűs László gondnok és Görözdi Zsolt, a dunaszerdahelyi anyaegyházközség lelkipásztora.

Siposné Várady Klára 45 éves lelkipásztori szolgálata után vonult nyugalomba, négy évvel ezelőtt, 2019-ben. A prágai teológia elvégzése után, 1973-ban, megüresedés okán első szolgálati helyének a mokcsa-mogyorósi gyülekezetet jelölték ki. Ötven év telt el azóta. Műsorunkban szolgálatának kezdeti időszakát eleveníti fel.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya. Ismétlés: hétfő 16.05 óra.

A Pátria rádió műsorai az alábbi frekvenciákon érhetőek el: 89,6 MHz Pelsőc, 91,4 MHz Somorja, 98,0 MHz Losonc, 98,3 MHz Kékkő, 98,7 MHz Érsekújvár, 98,9 MHz Pozsony, 102,4 MHz Szenc, 105,8 MHz Szepsi, 105,9 MHz Rozsnyó.

(Felvidék.ma)