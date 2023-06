A Szövetségen belül jelenleg a programalkotás pillanatánál tartanak, s örömmel nyugtázták, hogy a Híd-platformnak új elnöke lett Rimaszombatban, ami azt jelenti, hogy a hétvégén újra betöltésre kerülnek a Most-Híd 2023-ba távozók által megüresedett helyek.

„Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen kondícióban indulunk neki a választásnak. Ezért is fontosak az ilyen jellegű rendezvények is, ahol az emberekkel tudunk találkozni. Visszacsatolást kapunk a munkánkról, hogy ők azt miképpen látják” – nyilatkozta Forró Krisztián, hozzáfűzve, hogy az elkövetkező hónapok azzal telnek majd, hogy meghallgatják a választópolgárok véleményét, mert a helyiek problémáira kívánnak reflektálni és válaszokat adni.

Rimaszombatban elkezdődött a háromnapos JúniusFeszt, mely rendhagyó módon közéleti kerekasztal-beszélgetéssel vette kezdetét.

A Szövetség országos elnöke vázolta, hogy tavaly októberben történelmi sikert értek el, amikor a Szövetség összesen 54 megyei képviselőt juttatott a megyei önkormányzatokba, ennek köszönhetően a párt a legerősebb Szlovákiában. Külön gratulált a Rimaszombati járásnak, hiszen itt lett a Szövetség pártnak a legtöbb polgármestere.

„A központi kormány által ez a vidék eléggé elfejtett térsége Szlovákiának, ezért fontosak számunkra ezek az eredmények. Látni, hogy a megyei képviselőink nagyon jól végzik a dolgukat. Mind azt bizonyítja, hogy közösségünknek erős képviselete van helyi és megyei szinten” – szögezte le Forró Krisztián.

Hozzátette, ugyanakkor azt is el kell érnünk, hogy parlamenti szinten is egyre erősebbek legyünk, s amit helyi és megyei szinten elértünk, azt országos viszonylatban is elérjük. „Szükség van a csoportos érdekképviseletre a parlamentben, ezért örülök, hogy Gyimesi György is csatlakozott a Szövetséghez” – mondta Forró.

Gyimesi György a Szövetség országos listáján az MKP-platform részéről a 150. helyet foglalta el.

Hangsúlyozta, hogy a Szövetség pártot az egyes közvéleménykutató cégek alulmérik, pedig vissza kell nyerni a választók bizalmát, s elmondani, hogy van miért és kiért dolgozni.

„Egy szuverén, önálló, erős Szlovákiában hiszek. Ez az első vízióm, amihez hozzájárul a Szövetség” – szögezte le Gyimesi.

Gyimesi György kifejtette, ehhez az is kell, hogy erős V4 is legyen, hiszen Szlovákia lakosságának a többsége ebben bízik a legjobban. Ezt is fel kell újítani. Továbbá úgy véli, hogy az Európai Unióban egy tagországnak joga van arra, hogy valamiben azt mondja, hogy nem, s eldönthesse, kivel és hogyan szeretne élni.

Második víziójaként jelölte meg, hogy ne engedjék meg, hogy az erős szociális államot lebontsák, a liberális elképzelésnek ugyanis ez az alapfelvetése, hogy mindenkinek egyforma az esélye. „Mi a Szövetségben a munka alapú családtámogatásban hiszünk. Soha nem fogunk olyan törvényt megszavazni, ami a család ellen megy” – mondta.

Továbbá kifejtette, hisznek a magyar nemzetben: „mert mi elsősorban magyarok vagyunk Szlovákiában. S ezért szélsőségesnek kiáltanak ki bennünket, s nem vagyunk konformisták, de ilyenek nem is akarunk lenni” – mondta Gyimesi.

„Hitet, erőt és reménységet hoztam, vigyék hírét” – szögezte le Gyimesi György.

A panelbeszélgetést az „Egységben a Szövetség!” mottóval rendezték meg, melybe meghívták: Forró Krisztiánt, Berényi Józsefet, Gyimesi Györgyöt, Orosz Örsöt, és megyei képviselőként Agócs Gergelyt, Mag Fodor Enikőt és Vavrek Istvánt, utóbbit a rendkívüli helyzet miatt Pál Attila helyettesítette.

Így a három platformelnök először ült egy asztalhoz, hiszen itt a JúniusFeszten jelentették be, hogy megválasztotta a Híd az új országos platform elnökét, Pál Attila személyében, akit a Rimaszombati járás adott. „Rimaszombat és Gömör újra újított” – jegyezte meg Berényi József, az MKP-platform országos elnöke.

Berényi József hozzáfűzte, a Szövetség továbbra is színes gyűjtőpárt és három platformmal működik, s ez az egyedüli meghatározó magyar párt a színtéren.

„A felvidéki magyar közösségnek egyedüli esélye van, hogy a lehető legtöbb ember a Szövetségre szavaz. Mi a választópolgárok 7-8%-át tudjuk csupán megszólítani, ezért nagyon komoly munkát kell végeznünk” – mondta Berényi.

Örömének adott hangot, hogy az MKP-platform jelöltállító kongresszusán Cziprusz Zoltán a gömör-nógrádi jelöltként előkelő helyre került, hiszen a 4. az országos listán, így Forró Krisztián után gyakorlatilag az MKP-platform első embere.

„Ez nem véletlen. Azért történt így, mert példaértű a gömör-nógrádi összefogás, s az a munka, ami itt az elmúlt időszakban megvalósult, s ahogyan próbálják összpontosítani az erőket. Ezen belül az is megmutatkozik, hogy igyekszünk a fiataloknak esélyt adni. Én magam, s akik régebben csináljuk a politikát, a 20. vagyok a listán, így sokan előttünk vannak. S ez így helyes, mert a stafétabotot lassacskán át kell adni” – szögezte le Berényi József.

Orosz Örs, az Összefogás-platform országos elnöke elmondta, hogy annak idején azért hozták létre az Összefogást, hogy az MKP-t és a Hidat összebékítsék, a politikai árkot betemessék, mert ahogyan fogalmazott, egyébként lemorzsolódásra, elveszésre vagyunk ítélve.

Kifejtette, hogy az etnikai politizálás az önálló magyar párt. Ez pillanatnyilag a mi politikai autonómiánk, amit ezek között az államigazgatási keretek között el lehet érni.

„A megmaradásunk, az intézményrendszerünk számára elemi érdek, hogy az önálló magyar politizálást megőrizzük” – szögezte le Orosz Örs.

„Nem tartom véletlennek, hogy párton belül a belső feszültség a tömbmagyarságból eredt, mert ott ezt az elveszettséget ennyire mélyen nem élik meg az emberek, mint például a szórványban. Az Összefogásért nagyon sokat házaltunk. S azt mondtam, ha szétesik ez a párt, akkor nem látom értelmét, hogy folytassam a közéleti tevékenységet. Hála Istennek, nem így lett. Mindenhol vannak felelősségteljes emberek. Nagyon jó barátom Komáromban a Híd-platform tagja, Andruskó Imre, aki az 54 megyei képviselőnkből a legnépszerűbb, s azt hirdeti, hogy össze kell fogni. Azt gondolom, hogy a pártban azok maradtak, akik a megmaradás pártján állnak. S ez ad számomra is reményt, ami ahhoz a konklúzióhoz vezetett, hogy nem a pártunk esett szét, hanem az egyik platformunk. Nagyon helytelenül jártak el a vezetőik saját kollégáikkal szemben. Nagyon köszönöm Pál Attilának és azoknak a megyei képviselőknek, akik országszerte az elmúlt hetekben azon dolgoztak, hogy a struktúrából a hiányzó részt újra tudják építeni” – mondta el Orosz Örs.

Pál Attila, a Híd-platform új országos elnöke innen mondott köszönetet a bizalomért, hogy őt választották erre a posztra.

Megerősítette, hogy a Híd-platform 85%-a itt maradt, s mindössze 15% távozott.

„Mi úgy látjuk, hogy csak a közös magyar listát tudjuk támogatni, és nem szeretnénk ezt a maroknyi magyarságot még jobban megosztani. Az összefogás a teendőnk, mert tudjuk, hogy fogyunk, s csak együtt vagyunk képesek elérni valamit” – nyilatkozta Pál Attila.

Kifejtette, a Híd-platformot azért tartja továbbra is fontosnak, mert a magyarság mellett továbbra is képviselni akarja a többi kisebbséget is, pl. a romákat, s a vegyes házasságban élő családokat.

„Mindenkire szükségünk van. Láthatjuk, hogy egyre alakulnak a pártok, s a szlovák pártok létrehozzák a maguk magyar platformjait is. Úgy gondolom, hogy a magyarságnak most van a legnagyobb esélye bejutni a parlamentbe, s talán az utolsó is. Ezt nem szabad engednünk, hogy megtörténjen. Tudatosítani kell, hogy a magyar párt a parlamentben a szlovák pártok részére is biztonságot tud nyújtani” – szögezte le.

Halász Attila, Rimaszombat alpolgármestere, a Szövetség rimaszombati járási elnöke, aki moderátora is volt a panelbeszélgetésnek, hozzáfűzte, hogy Rimaszombatban mindig példaértékű munkát tudnak felmutatni. „Együttműködünk, mindig megtaláljuk a közös hangot. Ezt szeretném sugallni a többi járásba is, s az egész felvidéki politikumnak, hogy egységben gondolkodjunk, így sikerülni fog” – nyilatkozta Halász Attila.

