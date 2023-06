Rimaszombatban a JúniusFeszt szombati napján, június 3-án fellépett Zoltán Erika, a 3+2 zenekar, Szikora Róbert és az R-GO, ByeAlex és a Slepp, valamint afterparty volt KatapultDJ-vel.

Cziprusz Zoltán főszervező a következő bejegyzést osztotta meg közösségi oldalán a rendezvénnyel kapcsolatban: „Először is meg szeretném köszönni mindenkinek ezt a fantasztikus JÚNIUSFeszt hétvégét! Remek volt a Családi Nap és a Közéleti Kerekasztal is tartalmasra sikerült pénteken. Vasárnap pedig felemelő érzés volt több százan közösen ott lenni a város felett Alsópokorágyon az Összetartozás tüzénél! Ami pedig a szombat estét illeti, nagyon szépen köszönjük a világ legjobb közönségének a lelkes kitartó részvételt a kisebb technikai gondok ellenére is! Elnézést kérünk az R-GO rajongóktól, hogy a koncert utolsó 1/3-a nem valósulhatott meg és helyette a „Kell egy kis áramszünet, Időnként mindenkinek, És aztán megint mehet, Minden tovább….” dal élő klipforgatásán találták magukat. Tudni kell, új áramellátást kapott az amfiteátrum, és sajnos utólag kiderült, a projektáns aluldimenzált pár biztosítékot. Ez minket bosszant a legjobban, viszont már ma nekiláttunk a városvezetéssel a hiba elhárításának, hogy ez soha többet más nyári rendezvényen ne fordulhasson elő. Külön köszönet mindenkinek, aki hozzájárult emberfeletti munkával szombat este a hiba elhárításához és végül folytatódhatott a rendezvény. Természetesen nagy köszönet az összes fellépőnek, a dBCentrumnak, a Gál Graphicnak, a Gladiator securitynak, az összes büfésnek, az összes támogatóknak, a legjobb szervezői csapatnak, akik segédkeztek és mindenki másnak is, aki beletette a munkáját, hogy egy ilyen remek hétvégét zárhassunk” – írta.

Alább Gecse Attila felvételei

