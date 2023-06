Felmentette tisztségükből Marcel Ciolacu román kormányfő hétfőn este a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) államtitkárait és más kormányzati hivatalok RMDSZ-es tisztségviselőit.

Az új, kétpárti – Szociáldemokrata Párt (PSD) és Nemzeti Liberális Párt (PNL) – alkotta román kormány fejeként Marcel Ciolacu a hivatalos közlönyben hétfőn este megjelent rendeletében egyszerre tíz RMDSZ-es államtitkártól vált meg, akik az RMDSZ minisztereinek a távozásakor mondtak fel tisztségükből.

Kelemen Hunor kormányfőhelyettes, Cseke Attila fejlesztési, Novák Károly Eduárd sportért felelős és Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter már múlt héten átadta helyét utódjának.

Most hivatalosan távozik bukaresti hivatalából Vass Levente egészségügyi és Matuz Zsolt fejlesztési államtitkár, Hegedüs Csilla, az európai projektek minisztériumának államtitkára, Barabási Antal Szabolcs mezőgazdasági, Szép Róbert és Fülöp Lóránd környezetvédelmi, Sándor Gábor szállításügyi, Kacsó-Doboly Izabella családügyi, Makkai Péter munkaügyi és Demeter András művelődési államtitkár is. Ciolacu rendeletében Zahoránszki István kormányfőtitkár-helyettest, Derzsi Ákost, a fejlesztési tárca helyettes államtitkárát és Porzsolt Leventét, a környezetőrség főfelügyelőjét is felmentette tisztségéből. A személyi változások a miniszterelnöki kabinetet is érintik, a PSD-s kormányfő menesztette elődje, a PNL-s Nicolae Ciuca kabinetfőnökét és tanácsadóit, és újakat nevezett ki helyükbe.

Az új román kormányt alkotó két párt között hétfőn megjelentek az első nézeteltérések is, miután a PSD-s kormányfő elutasította a PNL kormányfőtitkár-jelöltjének, Mircea Abrudannak a kinevezését, aki volt Kolozs megyei prefektusként a párt egyik erős emberéhez, Emil Boc kolozsvári polgármesterhez áll közel.

Miután a PNL nem volt hajlandó más személyt javasolni a tisztségre, a román sajtó beszámolói szerint a két kormánypárt a szerdán esedékes koalíciós ülésen ismét napirendre tűzi Abrudan kinevezésének ügyét.

Kelemen Hunor június 15-én közösségi oldalán adta hírül, hogy az RMDSZ a parlamenti szavazáson nem szavazta meg az új kormányt.

„Dühösek vagyunk, hogyan is ne lennénk, amikor azt tapasztaljuk, hogy a szakmaiság, a komolyság, a kiszámíthatóság, az átláthatóság, a felelősséggel végzett munka a döntéshozatalban nem számít! Ezért nem szavazhatunk erre a kormányra. De nem szavazunk a kormány ellen sem, mert nem vagyunk képmutatók. Vannak olyanok a kormányban, akikkel évek óta együtt dolgozunk, és a személyes kapcsolatok nem szűnnek meg egyesek kapzsisága, mások stratégiai hibái miatt” – írta.

Korábban kifejtette, az RMDSZ az elmúlt időszakban mindent megtett azért, hogy közösen folytassa a kormányzást a koalíciós partnereivel.

„Kompromisszumkészek voltunk, ebben a pillanatban viszont úgy tűnik, hogy a közös kormányzás feltételei nem adottak. Az általunk vezetett minisztériumok élén megmutattuk, hogy szakszerűen, felelősségteljesen, átláthatóan és kiszámíthatóan tudunk dolgozni, hogy munkánknak eredményei vannak. Ezt elismeri mindenki, egyetlen érv sem fogalmazódott meg partnereinkben, hogy miért kellene nekünk a minisztériumainkat feladni. Ezzel együtt is rugalmasságot mutattunk az elmúlt hetek tárgyalásai során, hiszen fontosnak tartottuk a közös kormányzást a partnereinkkel, közösségünk képviseletét kormányzati szinten.

Nekünk nincs hova tovább hátrálni, amikor meg akarnak fosztani az általunk vezetett összes minisztériumtól. A magyar emberek előtt továbbra is egyenes gerinccel állunk, munkánkat a közösség érdekében folytatjuk” – közölte Kelemen Hunor.

(mti, FB/Felvidék.ma)