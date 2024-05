Világok között átutazóban címmel nyílt tárlata a somorjai származású képzőművésznek a MAMSZE szervezésében péntek este Komáromban. A kisplasztikákból, grafikákból, festményekből és installációkból álló kiállítás a fizikai és a szellemi utazás témája köré épült legújabb alkotásaiból, amelyek kifejezetten az egyhajós barokk templomtérbe készültek.

Méry Beáta a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerzett diplomát 2014-ben. Szakmai tudását további, külföldi művészeti intézményekben csiszolta, köztük Indonéziában, a yogyakartai Indonesian Institute of Arts-ban. Jelenleg kétlaki életet él, Magyarországon és Indonéziában; a most kiállított művei az utóbbi pár évben készültek, mely alkotói időszakot a Magyar Művészeti Akadémia hároméves ösztöndíja is támogatta. Alkotásaiban a lélek belső utazásainak egy-egy állomását örökíti meg, annak átalakulását, és „a világ természetéből fakadó emberi elmúlást a magyar népi kultúra, ezen belül is a csángók és a sámánisztikus elképzelések és az indonéziai utazásaiból isnpirálódva” – hangzott el a megnyitón.

A Limes Galériában, egy volt barokk templom egyhajós belső terében a képzőművész megvalósuló tárlatán a „kortárs képzőművészetre jellemző formanyelvvel mutatja be azokat az örökös témákat, mint az elmúlás, a gyász, az átkelés, mindezt egy kultúrákon felüli szakrális kontextusban, lírai módon feldolgozva és megjelenítve. A természeti képekkel való reflektálás a belső, lelki folyamatokra, a víz, partok, csónakok, hegyek, csillagok motívumain keresztül a befelé tekintést, befelé keresést segíti a szakmai és a laikus közönség számára is” – mutatott rá a megnyitón Balla Rita művészeti menedzser.

Méry Beáta lapunknak nyilatkozva úgy fogalmazott, a térben megjelenő csónakszimbólumok a kiállítás címére utalva az utazás témáját járja körbe.

„Nyilván, a saját életem szintjén ez az utazás a két világ között, Indonézia és Magyarország közöttire értendő, hiszen félig-meddig Indonéziában élek, de az otthonom Magyarország” – magyarázta, hozzátéve, hogy a két kultúra közötti ingadozás határozza meg az életét. „Ezt az utazást szeretném átemelni egy másik szintre is: az életút, az élet nagy kérdéseinek boncolgatása. Az egyik állapotból a másik állapotba való átmenet kérdése az, ami mindig is foglalkoztatott szakrális dimenzióban is. A legnagyobb átmenetet a halált és az elmúlást is boncolgatja ez a kiállítás” – fogalmazott.

A péntek esti kiállítást Pressing Lajos pszichológus, buddhista tanító nyitotta meg. A megnyitó részeként Bajna Zsóka egy indonéz táncot adott elő, majd levetítették Jero Raos szerzeményét, amely egy improvizatív zenei válasz Méry Beáta festményeire yogyakartai alkotók előadásában. Méry Beáta tárlatán az apszisban kiállított lépcsőzetes szentély-installáció (mely körbejárható, bejárható) megalkotásában pedig Lalák Gyula vesszőfonó mester volt az alkotó segítségére. A Limes Galéria Dúdor István termében a fiatal alkotóművész korábbi, 2019-ben készült műveit is kiállították.

A kiállítás kísérőprogramjaként május 8-án 18 órától ad koncertet a Platon Karataev Duó a Limes Galériában, ahol Méry Beáta kiállítása május 24-ig tekinthető meg. Aznap 16 órakor kerül sor a kiállítás záróeseményére, melynek keretén belül Harangozó Imre néprajzkutató, tanár tart előadást „Át kell menni nagy vizeken… Az utolsó átmenet rítusrendjéről Méry Beáta munkái kapcsán” címmel.

(Szalai Erika)