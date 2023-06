Hetven éve töretlen az agrárgazdasági oktatás a karvai szakközépiskolában. Az intézményben versenyképes szakmák oktatását kínálják azzal a céllal, hogy a diákok megfelelő gyakorlattal rendelkezzenek, és eredményesek legyenek az iskolapadból kikerülve.

A jelenlegi iskolaigazgatót, Varga Pétert javasolta az illetékes bizottság a Karván működő Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola élére. A Nyitra Megyei Önkormányzat jóváhagyása és Branislav Becík megyeelnök ratifikálása után a 2008 óta posztján levő direktor megbízatása július 1-től további öt évre szól.

„Az elmúlt tizenöt évben sikerült jól felszerelni az iskolát, tehát a lehetőségek adottak mind a gyakorlati, mind az elméleti oktatás terén. Korszerű laboratóriummal, nyelveket oktató termekkel rendelkezünk. Az elméleti oktatás keretében szeretném, ha a lehetőségeink hatékonyabban lennének kihasználva, hiszen két modern multimédiás teremmel rendelkezünk, nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni az információs-kommunikációs technológiák kihasználására az oktatás más területein is. Szeretnénk bekapcsolódni a Modern iskola projektbe, illetve minél több elméleti és gyakorlati szakmai versenybe” – kezdte a beszélgetést az iskola igazgatója.

Karván is haladnia kellett a korral az iskolának: új szakágakat kellett felvennie a megmaradáshoz. Igaz, a múltban is kikacsintgattak a mezőgazdaságból. Az évek folyamán „Mezőgazdasági Szaktanintézetből” mára „Kereskedelmi, Szolgáltatói és Vidékfejlesztési Szakközépiskolává” váltak. Mezőgazdasági szakon a kertészeti ágazatok dominálnak. Négyéves képzést nyújt az iskola dísznövény-parképítő szakon és szőlész-borász szakon, ami érettségivel végződik. Idén a hároméves kertész szakon is tudtak indítani egy csoportot, emellett a dísznövénykertészeknek virágkötést és dekorációkészítést is tanítanak. Az agrárágazatok mellett foglalkoznak szakácsok és pincérek képzésével is. Ezt az iskola udvarán lévő, nemrég felújított présház segíti, ahol konyha és kóstolóterem is van. A présházat tovább bővítenék úgy, hogy jó példát tudjon mutatni a vidéki turizmus egyes elemeire. Az iskola 1953-as megalapítása óta erős szakirány volt a famegmunkálás. Régen még ácsokat és bognárokat is képeztek, mára az asztalos irányzat maradt erős. Közvetlenül az iskolához tartozik egy 3 hektáros terület, ahol kertészetet működtetnek. Ebben van egy 0,5 hektáros új gyümölcsös, 0,5 hektáros szőlészet és 10 áras üvegház, ahol dísznövényekkel, főleg egynyárikkal foglalkoznak.

A régi-új igazgató azt is felvázolta, hogy milyen újításokat szeretne megvalósítani a karvai oktatási intézményben.

„Meglévő oktatási és tanulmányi területek megőrzése, innovációja és új oktatási és tanulmányi területek bevezetése az iskolai oktatási folyamatban a munkaerő-piaci igények figyelembevételével, a szlovák nyelvű osztályok kialakításának lehetőségével. A kertészeti tanulmányi és oktatási területeken szeretnénk elérni a kertészeti szakterületek revitalizálását, a kertészeti alkotás – kertépítészet, tájökológia, gyümölcstermesztés, szőlészet-borászat – előnyben részesítésével. A virágkötő-rendező, kertész-munkás ágazat erősítését, megőrzését díszkertek, zöldfelületek kialakítására, karbantartására. Az asztalos, szakács és pincér szakterületek megerősítése, megőrzése mellett az alternatív fókusz bevezetését az asztalos szakon művészi asztalosként, antikbútor-restaurátorként. Az agrárinformatikára összpontosító tudományterületet, kombinálva a mezőgazdasági őstermeléssel és a modern innovatív technológiákkal, mint a dróntechnológiák, az autonóm rendszerek és a mezőgazdasági robotika.

Az oktatási folyamat minőségének javítását célzó prioritások és stratégiai feladatok területén a szlovák nyelv és az idegen nyelvek oktatásának erősítését, fejlesztését, a tanulók képességeinek, személyes tulajdonságaik fejlesztésének, motivációjának támogatását és a szociális nevelés támogatását. Az iskola hozzájárulna a kapacitások kihasználásához és a középiskolát végzettek továbbtanulási lehetőségeihez olyan egyetemekkel való szoros együttműködésben, mint a nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem, a komáromi Selye János Egyetem és a Magyar Tudományegyetem, Agrár- és Élettudományi Egyetem Magyarországról, továbbá szorgalmazza az IKT (információs és kommunikációs technológia) használatának támogatását és bővítését a tanítási folyamatban, olyan projektek folytatásával, mint a Nyílt Iskola, Modern Iskola.”

Emellett továbbra is szeretnék megőrizni iskolájuk vidéki jellegét és megerősíteni a hagyományos szakokat. Az agrárszakok, főleg a kertészeti irányzatok mellett megújítanák a pincér-szakács irányzatot is. Benne vannak egy vonatkozó pályázatban, amely a Karván létesülő őstermelői piaccal is összefügg. Az iskola is termel zöldséget-gyümölcsöt, s a hazai termékeket helyeznék előtérbe, ugyancsak bevonva a környéken dolgozó gazdákat. Annak keretében 3-4 havi rendszerességgel indítanak majd egy szakácstanfolyamot egy ötcsillagos Michelin-vendéglő séfjének a vezetésével. Folytatni kívánnak mindennemű sikeres aktivitást, így a diákjaikat jeles bel- és külföldi vendéglátóipari egységekbe küldik szakmai gyakorlatra. A kertészeti szak diákjai angliai gyakorlaton voltak a világ egyik legnagyobb botanikus kertjében. Aktívan részt vesznek különböző nemzetközi pályázatokban, elsősorban a szakmai mobilitás területén. Megszerezték az akkreditációt ahhoz, hogy 2027-ig szakmai utakra pályázhassanak. Az asztalosok Erdélyben, a szőlész-borász tanulók Egerben töltöttek három hetet, különböző borászatokban, a dísznövénykertészek pedig prágai parképítő vállalatokhoz jutnak el gyakorlatra.

Az igazgató optimista az iskola jövőjével kapcsolatban, mert nemcsak a diákok száma emelkedik szép lassan, de azt is érzékeli, hogy a vállalatok immár keresik az itt végzett diákokat. A mezőgazdász szakma elöregszik, és ezért is egyre könnyebb kivinni a gyakorlatokat a vállalatokba, mert már a cégek is kezdik figyelni, melyik végzőst tudnák esetleg leszerződtetni.

Varga Péter már kint mondja el, hogy kitisztítottak egy félhektárnyi régi telepítést, melynek helyére szeretnének a közeljövőben magyar őshonos fajtákat ültetni. Harminc áron bogyós gyümölcsöst szeretnének telepíteni és szeretnék az elavult szőlőültetvényt is megújítani, ahol különböző művelésmódokat tudnának felvonultatni.

Végzett diákjaik elhelyezkedési esélyeiről elmondta: „Nemrég szólított meg két szőlészeti-borászati cég, jelezve, hogy szívesen alkalmaznák a végzőseinket. Vannak olyan egykori diákjaink is, akik már fiatalon magánvállalkozásba fogtak a kertépítés területén. Harminc éve dolgozom a karvai szakközépiskolában, és sok olyan hajdani tanítványom van, akik mostanában már a saját gyermekeiket járatják vagy íratják be hozzánk. Azt hiszem, hogy ettől nagyobb elismerésben, jobb visszajelzésben nem is lehetne részünk.”

(Miriák Ferenc)