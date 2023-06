Nyolcvan éve, 1943. június 12-én Szombathelyen született Benkő László, az Omega együttes vezetője, aki nem csak kiváló zenészként, hanem nagyszerű emberként is kivívta társai tiszteletét.

Néhány hete, május 17-én Kóbor János, az Omega frontembere születésének 80. évfordulójára emlékeztünk. Természetes, hogy most Benkő László – sajnos, szintén meg nem élt – életjubileuma kapcsán is fejet hajtunk az Omega életműve előtt.

Milyen ember volt? Személyes ismerősei, zenésztársai szerint elbűvölő. Három példát ragadnánk ki a rá való visszaemlékezésekből.

Először jöjjön Mihály Tamás, az Omega basszusgitárosa, aki ugyancsak már a „Csillagok útján” jár, ahová 2020 novemberében mindössze három nappal később lépett, mint Benkő. 2014-ben adta ki a Basszus! Omega! című könyvét, melynek alcíme: Ez egy életre szól (Omegától alfáig). Ennek 39. oldalán így kezdődik a Benkő Laci c. fejezet: „Ő egy jelenség. A Benkő! Egy igazi, jólelkű, rendes embert ismertem meg benne. Egy cinikus mondás szerint a „rendes ember” nem foglalkozás, de ő tényleg az volt. Nem dumált senki háta mögött, élt-halt a bandáért, mindent megcsinált, amit kellett.”

Az Omega-történet egyik emlékezetes éve 1971, amikor Presser Gábor (beceneve: Pici) és Laux József elhagyták a zenekart, sőt, a szövegíró Adamis Anna is követte őket az akkor alapított L.G.T.-be. Benkő már évek óta nem játszott billentyűs hangszereken, mivel azokat Presser szólaltatta meg. Az Omega újított, Debreczeni Ferenc lett az új dobos, Sülyi Péter a szövegíró. Valódi csapatmunka révén még nagyobb sikereket értek el, 1976-ban elindították az „űr-rockot” is. Mihály Tamás könyvében így emlékezik vissza erre a korszakra:

„Bámulom az emberi nagyságát, hogy nem fordított hátat nekünk, amikor Pici érkeztével kiszorult az orgona mellől, de képes volt furulyázni, trombitálni, citerázni tanulni, és minden módon hasznossá tenni magát. Nagyon nehéz lehetett neki.

Aztán ’71-ben mintha mi sem történt volna, visszaült az orgona mögé…”

Molnár György, az Omega gitárosa Tóth Péterrel együtt írta Az Omega a gitár mögül 2021-ben megjelent nem csak szép, hanem szintén izgalmas könyvét.

Az Élet a zenekaron belül c. fejezetben (ez a 90. oldalon van) többek között ezt írja:

„Mindenki azt csinálta, amihez a legnagyobb tehetsége volt. Laci, akit úgy emlegettünk, hogy „mindenki barátja”, a PR-ral foglalkozott. Könnyen barátkozott, és tartotta is a kapcsolatot mindenkivel.”

A harmadik idézet pedig Schuster Lóránt, a P. Mobil vezetőjének Kaptafa c. könyvéből van (ennek alcíme: Kocsmai beszélgetések Rozsonits Tamással). Itt a 200. oldalon van a Benkő László c. fejezet, és az így indul:

„Laci olyan ember, akit nagyon lehet szeretni. Rettenetesen sokat trappolt az Omegáért, mindenütt ott van, mindenben részt vesz. Ahol tudott, ő is segített nekünk. Az Omega az a zenekar, akikkel sokszor közösen léptünk fel. Ügyesen csinálták, mert vitték a P. Mobilt, a Ricét, a Hobo Blues Bandet, ami nekik is jó volt.”

Mindhárom visszaemlékezés abszolút összhangban szól Benkő László emberi nagyságáról. Az a mély alázat és hűség a zenéhez és az együtteshez, amit mutatott, példaértékű.

Az Omega együttes 2013-ban ebben a legendás összeállításban kapta meg a Kossuth-díjat: Benkő László, Debreczeni Ferenc, Kóbor János, Mihály Tamás és Molnár György.

Benkő László több szólólemezzel is jelentkezett, köztük a két részben kiadott szintetizátoros Lexikon-albumok. Koncertezett azokban az években, amikor az Omega nem állt színpadon (a zenekar 1987 után az 1994-es népstadioni koncerttel tért vissza). 2001-ben jelent meg az Omega-mix albuma (ennek a hangfelvétele itt is elérhető ), de az alábbi videón is.

Benkő László egy 2015-ös pozsonyi Omega-sajtótájékoztatóján (ezen Kóbor Jánossal és Debreczeni Ferenccel vett rész, és az Omega pozsonyi Oratórium-koncertjéről tájékoztattak) mondta, hogy számára a zene nem csak hobbi, szakma, hanem függőség is. „Ha nem játszhatnék egy hónapig, belehalnék” – tette hozzá. Az Omega-koncertek tartották benne a lelket, ám a koronavírus-járvány miatt ezek 2020-ban megszakadtak. Ekkor jelent meg az utolsó Omega-album, a Testamentum is –52 évvel az első Omega-lemezt (Trombitás Frédi és a rettenetes emberek). Köztük ott volt még a következő Omega-lemezek: 10 000 lépés, Éjszakai országút, Élő Omega, Omega 5/Szvit, Nem tudom a neved, Időrabló, Csillagok útján, Gammapolis, Az arc, Omega XI, Legendás kislemezek, A Föld árnyékos oldalán, Babylon, Trans and Dance, Egy életre szól, Égi jel, Kiabálj-énekelj! (“hiánypótló” kislemezekből), Volt egyszer egy vadkelet.

És a több ezer koncert!

Benkő László 60 éven át tartó zenéjével rengeteg embernek okozott örömet.

És van, amin az idő vasfoga sem tud kikezdeni. Az Omega örök!

Oriskó Norbert / Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek: