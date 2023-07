A Biblia, Teremtőnk hozzánk íratott Szava leírja számunkra, hogy milyen az a világ, amely emberi szemünk által nem látható, mert más dimenzió, más lényeg, más esszencia. A három isteni személy – az Atya Isten, Jézus Urunk és a Szentlélek – annyira szeretnek minket, embereket, és annyira törődnek velünk, hogy a Biblián keresztül felvilágosítanak minket még arról is, ami a mi szemünk számára láthatatlan: az angyalok világáról.

Mit tudunk hát meg az angyalokról a Szent Bibliából, az egyetemes isteni Igazság forrásából?

Először is azt, hogy az angyalok lakóhelye a mennyek, ők Isten közelében tartózkodnak, de sokuk szerepe az, hogy üzenjen vagy kapcsolatot tartson fenn az emberekkel. Jézus Urunk erre így mutatott rá: „Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet se e kicsik közül! Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.” (Máté 18:10) Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy az ártatlan, védtelen, kiszolgáltatott csecsemőt vagy gyermeket bánthatja vagy alázhatja következmények nélkül! A gyermekek védőangyalai állandóan szemmel tartják a gyermekeket, és aki bántást okoz nekik, azon mindez számon lesz kérve, Isten színe előtt!

Az angyalok számát a Biblia nem pontosítja, de jelzi számunkra, hogy Isten rengeteg angyalt teremtett: „milliárdszor milliárd” – olvasható a Bibliában az egyik megfogalmazás.

János apostol pedig így írt: „És láttam meg hallottam sok angyalt, az élőlények és a vének hangját, akik a trón körül voltak, számuk tízezerszer tízezer, és ezerszer ezer volt, és nagy szóval mondták: „Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.” (Jelenések 5:11)

Az angyalok a föld és az emberek teremtése előtt teremtődtek. Ezt ecseteli nagyon érzékletesen Jób könyve: „Ekkor megszólalt az ÚR a viharban, és ezt mondta Jóbnak: Ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal? Övezd hát föl derekadat férfiasan! Én kérdezlek, te meg oktass engem! Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat! Tudod, ki szabta meg annak méreteit, vagy ki feszített ki fölötte mérőzsinórt? Mire vannak erősítve oszlopai, vagy ki helyezte el sarokkövét, amikor együtt vigadoztak a hajnalcsillagok, és ujjongtak mind az istenfiak? (Jób 38:1-7) A Biblia néhány alkalommal „hajnalcsillagnak” nevezi az angyalokat…

Következő tény, hogy az angyalok örök életre teremtődtek, nem halandóak. Lucifer, az egykor csodálatos kerub esztelen puccskísérlete után ezért is volt szükséges kialakítani az örök elzártság helyét: a gyehennát, Lucifer és a bukott angyalok számára. Mert a sátánná lett Lucifer és az Isten hatalmára törő angyalok az örökkévalóságot töltik majd a gyehennán, az örök tűzön, hiszen halhatatlanok. Sajnos úgy alakult, hogy az angyalok beképzelt, nagyképű lázadása következtében az első emberpár, Ádám és Éva is hátat fordított Teremtőjének. Ezért utódaik, az egész életükben Isten elleni lázadásban élő emberek sokasága is a gyehennán végzi majd a feltámadás után. Így figyelmeztet erre Jézus Urunk: „Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot… Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.” (Máté 25)

Egy következő nagyon fontos tudnivaló, hogy az angyalokat nem szabad imádni! Hódolat, imádat csak Istennek jár!

A Biblia azonban több olyan helyzetről is beszámol, amikor egy angyal megjelent valakinek, és az az ember leborult előtte, látván az angyal hatalmasságát, ijesztően fenséges megjelenését. Ez történt János apostollal is: „Én, János hallottam és láttam ezeket. Miután hallottam és láttam, arcra borultam az angyal előtt, aki ezeket megmutatta nekem, hogy imádjam. De így szólt: „Vigyázz, ne tedd! Csak neked és testvéreidnek vagyok szolgatársa, a prófétáké és azoké, akik megtartják ennek a könyvnek a szavait. Az Istent imádd!” (Jelenések 22:8-9)

A Bibliából azt is tudjuk, hogy az angyalok között nagy szervezettség uralkodik. Minden angyali rendnek megvan a saját feladata, Isten-adta küldetése.

Az angyalok – e számunkra „természetfeletti”, hatalmas, óriási isteni erővel rendelkező, tekintélyes lények – rangjait annak alapján szoktuk csoportosítani, hogy milyen közel vannak Isten trónjához. E szempont alapján az első, tehát legmagasabb szférába tartozó angyalok a szeráfok, kerubok és trónok. E legfelsőbb angyali hármas csoport közvetlen kapcsolatban van az isteni Hármassággal. Ők vannak legközelebb Istenhez. A szeráfok – nevük jelentése: „lángolók”, mert tűzhöz hasonló a megjelenésük –, közvetlenül az Atya Isten trónja mellett szolgálnak. Ézsaiás próféta volt az a szerencsés, akinek számára egy látomásban megnyílt az ég, és bepillantást nyerhetett e legmagasabb régióba, Isten trónjára. Így írt erről: „Uzzijjá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mindegyiknek: kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fedte be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet!” (Ézsaiás 6:1-3)

A kerubok, a legmagasabb szféra második csoportja szintén Isten közvetlen közelében szolgál. Az isteni útmutatás szerint, a Szövetségláda tetején két kerubot kellett aranyból megjeleníteni, tehát jelképesen is ők vannak jelen Isten közelében: a Szövetségláda tetején, az engesztelés tábláján, és Isten valódi közelében is, a legmagasabb mennyei térben. Érdekes talán még megjegyezni, hogy amikor Ádám és Éva tudatosan szembeszegültek Isten kérésének (Isten azt kérte az embertől, hogy ne akarja megtapasztalni a rosszat), s emiatt az Édenből ki lettek tessékelve, akkor az Éden bejáratához egy kerubot állított a Teremtő, hogy őrizze azt…

S a leggyászosabb kerubtörténet, hogy a sátánná – tehát ellenszegülővé – lett Lucifer is kerub volt és Isten közvetlen közelében élt, mielőtt gőgjében annyira felfuvalkodott, hogy eldöntötte magában, érdemes arra, hogy uralkodjon az emberiség fölött, érdemes az emberiség imádatára… Ezért aljas hazugságokkal és cselszövésekkel rávette az embert, hogy őt kövesse, és ne Istenre hallgasson – s hazugságainak újabb és újabb nemzedékek esnek áldozatul… Hiszen ma is sokkal kevesebb ember hisz az isteni igazságban, mint a sátáni hazugságban.

A legfelsőbb szférák harmadik angyali minőségei a „trónok”. Őket látta Ezékiel látomásában, s e lélegzetelállító beszámoló Ezékiel könyvének első fejezetében olvasható.

A mennyei rangsorban a második hatalmas szellemteremtmények a birodalmak, erények és hatalmasságok. Ők az égi uralkodók, akik irányítják a többi angyalt, akik alattuk szolgálnak. E második szféra már az emberekkel való kapcsolattartást illeti, ezek a fenséges lények Isten akaratát közvetítik az emberek felé. Az erényeknek hatalmuk van a természet és eme univerzum felett, és amint nevükből sejthető, erényekkel is felruházzák az embereket. A hatalmasságok a menny őrzői, akik állandó harcban vannak a bukott angyalokkal, a démonokkal, sátán hordáival.

A harmadik mennybéli magasság természetfölötti lényei a fejedelemségek, arkangyalok és angyalok. Ők személyes kapcsolatban vannak az emberekkel, üzeneteket hoznak-visznek, védelmeznek, irányítanak minket. Amint a 91. zsoltár fogalmaz: „Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.”

Jézus Urunk elfogatása estéjén így vigasztalta tanítványát, aki a védelmére kelt: „Azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet? De akkor miképpen teljesednének be az Írások?” (Máté 26:53-54)

Tehát a szent angyalok a mi hatalmas erejű és képességű segítőink.

E mostani világunkban azonban még egyelőre befolyással vannak ránk a bukott, gonosz angyalok is – a démonok –, akik Lucifer lázadásakor szintén részt vettek a Teremtő elleni puccsban, hogy még nagyobb hatalmat kaparinthassanak meg maguknak. Amint már szó volt róla, Lucifer maga kerub volt, a legmagasabb hierarchiából, de még magasabbra akart törni, istenné akart válni! Lucifer eme őrült és elvetemült lázadásakor az angyali hierarchia minden szintjéről maga mellé állított egykor csodálatos hatalmú és képességű angyalokat – akik ma már csak fogukat csikorgató, gonoszságukban megrögzött, lealjasodott démonok, akik számára nincs felmentés és megbocsátás…

Ezért e világunk most nagyon gonosz és lealjasodott, mert e bukott angyalok csak egy dologban érdekeltek, és egy dologban lelik örömüket: minél több embert magukkal rántani az örök pusztulásba. Ennek érdekében mindent és bármit bevetnek, hogy az embereket a Teremtőjüktől, Istentől elfordítsák vagy tévútra vezessék.

Ezért írta Pál apostol nagyon pontosan a következő figyelmeztetést: „Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.” (Efézus 6:12-13)

(Cúth Katalin/Felvidék.ma)