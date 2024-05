Színes programok és közös játékok varázsolták el a résztvevőket az első Európa-napon május 11-én Királyfiakarcsán, ahol a családok és barátok együtt ünnepelték az uniós értékeket és kultúrát.

A május 11-i Európa-napra a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) szervezésében került sor a Mosonmagyaróvári Nagycsaládosok Életfa Egyesület részvételével. A családias hangulatú helyszín, – a Petőfi Baráti Társulás tulajdonában lévő Petőfi liget -egy valódi közösségi élmény színteréül szolgált, tele színes programokkal és érdekes tevékenységekkel az egész család számára. A nap folyamán a résztvevőket számos izgalmas és tanulságos állomás várta, amelyek mindegyike hozzájárult az európai kultúra és az uniós értékek megismeréséhez.

Az esemény különlegessége, hogy Dél – Szlovákiában ez volt az első ilyen jellegű rendezvény, amely az Interreg Magyarország-Szlovákia Program Kisprojekt Alapja támogatásával valósult meg, az Európai Unió társfinanszírozásával.

A program megálmodója és felelős szervezője, Hideghéthy Andrea, a Szövetség a Közös Célokért ügyvezető igazgatója elmondta, az Európai Unió 27 országában minden évben május 9-én ünneplik meg az Európa-napot, mely az európai békét és egységet hivatott erősíteni, de Dél-Szlovákiában ennek a napnak nincs múltja sem hagyománya. Ezen szeretett volna változtatni, majd hozzátette:

„ szóljon ez a nap a barátságról, az együtt töltött tartalmas időről, a vendégszeretetről és egymás megismeréséről.”

„A tematikus nap az európai közös értékeket hangsúlyozza, valamint ösztönzi a határ mindkét oldaláról érkezőket arra, hogy aktív állampolgárként részt vegyenek az Unió demokratikus és polgári életében és járuljanak hozzá a döntési folyamatokhoz.”- mondta Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója.

A rendezvény részeként pódiumbeszélgetésre került sor, melyen Hideghéthy Andrea újságíró, szerkesztő, a Felvidék.ma felelős kiadója moderálásával részt vett Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, Berényi József, a Régiók Európai Bizottságának tagja és Patasi Ilona, a Szlovákiai Agrárkamara elnöke, akik az EP-választások kapcsán beszélgettek az Európai Unióba való csatlakozásunkról, az unió által biztosított előnyökről, de hátrányairól is. Erről itt olvashatnak:

Ezt követően az egész napot átszőtte a közös játék és tanulás hangulata. A Cserkészligetként is ismert Petőfi liget sokak számara új programhelyszínként mutatkozott be, ahol a pihentető és nem mellesleg árnyékos környezet, a színpadi lehetőséggel más rendezvényeknek is kiváló helyszínül szolgál.

A szervezők a családok részére állomásokat alakítottak ki, ahol különböző feladatokat teljesítettek és értékes nyereményekért részt vettek a Petőfi Sándor életét feldolgozó roll up kiállításra épülő totó kitöltésében, az Európai Unió és Parlament működéséhez kapcsolódó totó kitöltésében és az esélyegyenlőségi akadálypálya feladataiban. Az Európa sátorban kvíz játékokat és tanácsadást biztosíott az Europe Direct Információs Hálózat Komáromi irodájának munkatársa Szabó Zsuzsanna, aki az uniós jogainkról, a fiataloknak szóló európai önkéntes programokról és szakmai tanulmányi utakról tartott beszámolót, valamint ingyenes kiadványok álltak minden korosztály rendelkezésére, és persze az elvégzett feladatok után pecsétet kapnak az ügyes érdeklődők. A Magyarság házában pedig tájékoztatást nyújtott a Csallóköz Natúrpark iroda munkatársa, aki gyakorlati tapasztalatokat osztott meg a határon átnyúló turisztikai programokról, Csallóközről, ezzel ráirányítva a figyelmet közös örökség gazdagságára és a sokszínűségére.

A változatos programokállomásoknak nagy sikere volt a családok körében, több állomáson türelmes sorok alakultak ki, ahol a résztvevők együtt nótáztak a műsor fellépőivel. Az önkéntes fiatalok mindenhol kedvesen fogadták a résztvevőket. Akik teljesítették a feladatokat értékes ajándékokat kaptak, majd a feladatok teljesítését pecsétettel igazolták. A résztvevők ezt tombolajegyre váltották, ami a nap végén nagy izgalmakat ígért.

Hideghéhty Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az önkéntes fiatalok a Kárpát-medence 5 országából érkeztek, akik már több alkalommal bizonyították rátermettségüket az önkéntes munka területén s így a civil szférába is be tudják őket vonni a rendezvények által. A 17 lelkes fiatal találkozott Szili Katalin főtanácsadó asszonnyal is, ahol a személyes hangvételű beszélgetésben az európai unió feladatairól, a fiatalok jövőképéről és a továbbtanulási lehetőségekről esett szó.

A színpadi programok is sokszínűek voltak, a mazsorett bemutatóktól kezdve a néptáncig és zenei előadásokig. A helyi és külföldi fellépők egyaránt lenyűgöző produkciókat mutattak be, ami még jobban feldobta az már amúgy is vidám hangulatot. A családi napon fellépett a mosonmagyaróvári Haller Sport Majorette Egyesület, a dunaszerdahelyi Športujsnami akrobatikus rock’n’roll tánccsoport, Csölle Tivadar, az Alsó Pintő Gyermek Néptáncegyüttes,

Márton Iringó, az Óvári Gazdász Néptáncegyesüttes, Kuti Anna, az Alistáli Népdalkör és Kovács Koppány.

A nap fénypontja a tombolahúzás volt, ahol a szerencsések számos értékes ajándékot vihettek haza, amelyeket a SZAKC és a Petőfi Baráti Társulás ajánlottak fel. Az esemény végén pedig vigaszdíjként Kovács Koppány adott koncertet, ahol a mosonmagyaróvári és a felvidéki közösslg együtt énekelte, hogy egy vérbők valók vagyunk.

Az első Európa-nap színes és vidám eseményein való részvétel mindenkiben jókedvet és elégedettséget ébresztett, ahogy családok, barátok és ismerősök együtt fedezték fel az uniós értékeket és kultúrát. A sokszínű programok, a közös játékok és a barátságos légkör mindannyiukat inspirált és boldoggá tett, miközben új ismeretekre és élményekre tettek szert.

A szervezők a nap végén köszönetet mondtak mindazoknak, akik részt vettek a szervezésben és lebonyolításban, hiszen ennek a közösségi napnak az összefogás és a lelkesedés adta az igazi varázsát, így boldogan és emlékezetteljesen zárták az napot, amely méltó ünnepe volt Európa és az uniós értékeknek.

A projekt az Interreg Magyarország-Szlovákia Program Kisprojekt Alapja támogatásával valósult meg az Európai Unió társfinanszírozásával.

Németh Tímea/Felvidék.ma