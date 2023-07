Olyan idők jönnek, amikor a gyenge népek elvesznek, az erősek megmaradnak, ezért minden nap erősíteni kell saját védvonalainkat és rendvédelmi szerveinket – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rendészettudományi karának tisztavató ünnepségén.

A kormányfő beszédében kiemelte: olyan időket élünk, amikor a világ alapjaiban reng, “ez alól mi magyarok sem vagyunk kivételek”, hiszen “a rengés epicentruma közvetlenül a szomszédunkban van”. A háború Magyarország szomszédságában zajlik, és közben délről migránsok ezrei “ostromolják határainkat” – fogalmazott.

Hangsúlyozta: szükség van erős országra, erős kormányra, erős gazdaságra, erős hadseregre és nem utolsósorban erős rendvédelmi szervekre. “Ki kell képeznünk és fel kell vérteznünk magunkat” – jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök kifejtette: a végzős hallgatók szüleit illeti elsősorban az elismerés, hogy gyermekeik tiszteletre méltó felnőttekként állnak itt, és olyan emberek, akik képesek már fiatalon is komoly döntéseket hozni. “Erős, eltökélt és hazájukat szerető fiatalok állnak itt; a mai világban ez nem mindennapi dolog, ezt meg kell becsülni” – emelte ki.

Kitért arra: évről-évre van tisztavatás, évről-évre százak köteleződnek el a rendőrség, a pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtás vagy a katasztrófavédelem mellett. Az idei viszont az első alkalom, hogy a Ludovika épülete előtt történik mindez, és ez így van jól, mert a Ludovika jelkép, vagyis túlmutat önmagán – mondta.

Hozzátette: ez az intézmény egyet jelent a haza iránti hűséggel, a nemzet szolgálatával, a közösség iránti felelősségvállalással, vagyis azzal a felismeréssel, hogy az erőseknek kötelességük megvédeni a gyengébbeket.

Orbán Viktor kijelentette: “erős emberekre nagy szükség van, mert az igazság erő nélkül keveset ér”.

Azt mondta: látni olyan fiatalokat is, akik szeretik a könnyebb végén megfogni a dolgokat, nem szeretnek felelősséget vállalni és nem akarnak elköteleződni valami mellett. Van, aki kinövi mindezt, és úgy dönt, hogy “komolyságot, súlyt, jelentőséget ad a saját életének”, ezért komoly hivatást választ, például beáll állami szolgálatba – fogalmazott.

Hangsúlyozta: aki a felelősségteljes életet, a tiszti hivatást vállalja, az a magyarságát is vállalja. Esküjük szerint a most végzettek a magyar embereket védik, a magyar nemzet békéjét és biztonságát szolgálják, vállalják, hogy nehéz időkben is erősek maradnak, megvédik a gyengéket és az elesetteket, megfékezik mindazokat, akik Magyarország békéjét és biztonságát fenyegetik – sorolta. Hozzáfűzte: ezzel azt is vállalják, hogy a magyarok igazsága mellé erőt is állítanak.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a végzett hallgatók “egy sikeres és tekintélyes testület tagjai lettek”. Az elmúlt évtizedben a rendőrök kiérdemelték az emberek bizalmát, sőt meg is tudták tartani azt – mondta.

Kiemelte: a bűncselekményeket visszaszorították, így ma “Magyarország Európa egyik vagy talán a legbiztonságosabb országa”, és erre mind büszkék vagyunk.

Az NKE rendészettudományi karának 166 hallgatója ünnepélyes keretek között, Orbán Viktor, Pintér Sándor belügyminiszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és a rendvédelmi szervek tábornoki kara jelenlétében tette le tiszti esküjét új helyszínen, az NKE Ludovika Campusán.

