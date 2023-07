Igazi nyári nap várta az érdeklődőket a Sziget Polgári Társulás által tizenegyedik alkalommal szervezett főzőversenyen, amelyen minden eddiginél jobb ételek készültek. Az idei verseny főszereplője a csülökpörkölt volt. A rendezvény kiegészült családi nappal is, amely kicsik és a nagyok számára igényes szórakozási lehetőséget nyújtott.

A csapatok nemcsak Martosról, hanem a környező településekről is érkeztek, és itt volt a testvértelepülés képviselete is, a Veszprém és Várpalota között fekvő Ösküről.

1947-ben az úgynevezett „lakosságcsere” keretében több szlovák család költözött a felvidéki Martos településre, onnan pedig felvidéki magyarok érkeztek Ösküre.

A rokoni szálak mellett az 1966-ban Martoson kezdődött, majd 1967-ben az ösküi visszavágón végleg megalapozott labdarúgó barátság alapján meglévő, élő kapcsolatot emelték 1997-ben a testvértelepülési együttműködés hivatalos rangjára. Öskü híres középkori műemléke a kerektemplom, más néven ösküi rotunda. A műemlékvédelem alatt álló templom feltehetőleg a 11–12. században épült, román stílusban.

A csülök egy kultétel, még ma is, de ugyanakkor megosztó is. Éppen úgy, mint a pacal, s általában az újra divatba jött belsőségek.

Amikor elhangzott a „Fakanalat le, a bográcstól el!” felkiáltás, nem volt más hátra, csak az, hogy a zsűri – Nagy Gábor étteremtulajdonos, szakács; Redecky Gyuszi szakács, önkormányzati képviselő; Bernáth Tamás, a Komáromi Jókai Színház színművésze – megkezdje az értékelést.

Bernáth Tamás, az esemény házigazdája műsort vezetett, énekelt és zsűrizett is: „Jártam nemzetközi kakasfőző versenyen, lecsó- és csülökfesztiválon, böllérfesztiválon. Lassan nem lesz olyan étel, aminek a fesztiválját ne vezettem volna műsorvezetőként. Csodálatos, hogy a gasztronómiában ilyen ízvilágot lehet teremteni” – mondta.

„Akár a nemzeti összetartozásunkat is jelképezheti ez az étel. A világ számos pontján készítenek csülökpörköltet, és talán külföldön nem találják meg hozzá a megfelelő paprikát, de a hangulat, a főzés szeretete és az étel itt is, ott is összehozza az embereket. Ahány ház, annyi szokás, s ez a főzésre is érvényes. Szinte minden ételnek létezik többféle verziója. Ki-ki a maga ízlésére variálja az alapanyagokat, a fűszereket és így születik meg a tökéletes étel. Hiszek abban, hogy érzéssel főzni a legjobb, amikor az ember nem görcsöl rá túlzottan egy adott receptre, hanem inkább az érzéseire, ösztöneire hallgat az elkészítés során. Összességében elmondható, hogy visszatekintve az elmúlt évek kínálatára, színvonalukban kiemelkedő versenyművek születtek” – összegezte tapasztalatait a zsűri elnöke, Nagy Gábor.

Sedliak Pál felvételei:

A főzőverseny 1. díját a martosi Csemadok csapata vihette el. A 2. díjat Martilahsala csapata, a harmadikat pedig Simonics Adrian csapata nyerte.

Tálalásért Csega-Zámky csapata kapott díjat, és a zsűri elnöke díjait az ételekért az Imelyi Csemadok és az Ógyallai Aranyszarvas Íjászklub kapta.

Az ételek minősége mellett a hangulat is kitűnő volt. A sok kísérőprogram egyikeként a gyerekeket fajátékok és fakörhinta várta. Fergeteges műsorral, magyar nótákkal és operettekkel szórakoztatták a közönséget Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László. Emmer Péter énekes, zenész egy remek koncertet adott, amit az idősebbek és a fiatalok is egyaránt élvezettel hallgattak.

Az elmúlt tizenegy év alatt igazi, a szó nemes értelmében vett lokálpatrióta rendezvénnyé nőtte ki magát az esemény, ahol egyre több lelkes fiatal próbálgatja szárnyait. A szervezők nemcsak a martosiakat és a környéken élőket, hanem minden látogatót megajándékoztak egy nagyszerű rendezvénnyel.

„Nagyon fontosak az ilyen események, hiszen fontos a közösség összekovácsoló ereje” – értékelte a rendezvényt Erdélyi Zoltán, a Sziget Polgári Társulás elnöke. Elmondta, hogy öröm volt látni azt a lelkesedét, amit a közösség mutatott egymás irányába. Azt kívánta, hogy a jövőben is tudjanak hasonló közösségi élményeket szerezni egy-egy ilyen programon. A főzés egy eszköz ahhoz, hogy a barátok, ismerősök találkozzanak, beszélgessenek, hiszen ez az igazi cél. „Köszönet mindenkinek, aki részt vett a versenyben és azoknak is, akik segítették a munkánkat, aminek eredményeként újra egy sikeres akciót tudhatunk magunk mögött!” – mondta.

(Miriák Ferenc)