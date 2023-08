Hamarosan vége a nyári vakációnak, szeptember elején a tanulók visszatérnek az iskolapadba. Ez különösen az elsősök szüleinek jelent megnövekedett kiadásokat. Az ő alapfelszereltségük hozzávetőleg 230 euróba kerülhet idén, beszerzésük a tavalyi árakhoz képest csaknem 30 euróval drágult.

„Ami az egyik családnak jelentéktelen összegnek tűnhet, az egy másik család költségvetését alaposan megingathatja. Ráadásul további kiadásokkal is számolni kell, a közlekedés, a szakkkörök, kirándulások költségeivel, valamint zsebpénzzel is” – mutatott rá Lukáš Nemergut, a Partners cég személyi pénzügyi szakértője.

Szerinte a családi költségvetés tanszerek beszerzésére fordított kiadásai senkit nem érhetnek váratlanul. A szülők tisztában vannak fele, hogy a gyermek iskolába megy, s ez kiadásokkal jár, így van idejük a felkészülésre.

„Ha a szülők nem készültek fel az iskolakezdéssel járó megnövekedett kiadásokra, számolniuk kell egy kétszáz eurót meghaladó többletkiadással, ami felboríthatja a család költségvetését. Ezért azt tanácsolom, hogy készítsenek pontos listát arról, mire van szüksége gyermeknek az iskolakezdéshez, határozzanak meg egy hozzávetőleges összeget és ahhoz tartsák magukat” – hangsúlyozta Nemergut.

A legtöbb iskola közzéteszi a honlapján azokat az eszközöket, amelyeket a gyermek nem nélkülözhet az iskolában. Bár a legnagyobb kiadások az elsősök szüleire várnak, a nagyobb gyerekek szülei sem kerülik el a tanévkezdéssel járó többletkiadásokat. „Egy táska, tolltartó, tornafelszerelés vagy a rajzeszközök több éven át is szolgálhatnak. Az idősebb tanulók esetében a ruházat, a mobiltelefon, a számítógép tovább növeli a kiadásokat” – magyarázta a szakember.

De gondolni kell arra is, hogy az iskolai kiadások nem merülnek ki a tanszerek, segédeszközök megvásárlásával. Tanév közben is fizetni kell az utazási költségeket, a szakköri és egyéb szabadidős tevékenységeket, iskolai kirándulásokat. Mindezek mellé a gyermeknek szüksége van némi zsebpénzre is. „Ez az oka annak, hogy minden nagyobb kiadást előre kell tervezni, be kell építeni a tervezett háztartási kiadások közé, s ha szükséges, apránként spórolni rá” – tette hozzá Nemergut.

(NZS/Felvidék.ma/teraz.sk)