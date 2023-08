Hamran István országos rendőrfőkapitány visszautasítja egyes politikusok manipulációval való vádaskodásait az Ezékiel 7 ügyben, amelynek gyanúsítottja Tibor G. volt országos rendőrfőkapitány és Roman S.

Azt is hangsúlyozta, a bíróság megalapozottnak ítélte a gyanúsítottak ellen indított eljárást, mely tovább folytatódik. Hamran felszólította a politikusokat, hogy ne rángassák bele a rendőrséget a választási kampányba.

Hamran abszurdnak nevezte egyes politikusok állításait, hogy a szlovák rendőrség munkáját egy amerikai milliárdos irányítja, Zuzana Čaputová államfőn és Ódor Lajos kormányfőn keresztül. Elmondta, hogy a gyanúsítottak is bizonyítékokat terjeszthetnek elő ártatlanságuk igazolására, és a nyomozóknak ezt dokumentálniuk kell a jegyzőkönyvekben. Azt is leszögezte, 12 éven keresztül „a mi embereink” néven ismertté vált rendszert építették ebben az országban, és ezért egyesek most is azt képzelik, hogy a vezető politikusok beavatkoznak a rendőrségi vizsgálatok menetébe.

A rendőrfőkapitány azt is elmondta, az ügyben bizonyítékként szerepel egy hangfelvétel is, melyen Roman S. egy tanú befolyásolására tett próbálkozásokról beszél. Annak alapján a tanút választás elé állították: vagy együttműködik és pénzt kap érte, vagy diszkreditálják. A hangfelvételen több személy neve is elhangzik.

Hamran szerint a későbbi ügyészségi és bírósági döntések is bizonyítják, hogy a rendőrség nem követett el manipulációt az ügyben. Leszögezte, a Speciális Büntetőbíróság is megerősítette, hogy az ügyben indított büntetőeljárás megalapozott.

„A rendőrségnek most nincs megkötve a keze” – szögezte le Hamran, hozzátéve, ez a meggyőződése a büntetőeljárás többi résztvevőjének is, több bírósági döntést hozva fel példaként.

Megerősítette, hogy a nyomozó az Ezékiel-ügyben is betartott minden törvényi előírást. A rendőrség pénteken (augusztus 11.) hajnalban vette őrizetbe Tibor G.-t, valamint Roman S.-t korrupció gyanúja miatt. Szabadlábon folytatják le ellenük a büntetőeljárást. Az ügy további gyanúsítottja Norbert B. nyitrai vállalkozó.

