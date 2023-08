Végh Péter gondolataiba és szemléletvilágába engedett bepillantást az Ipolysági Városi Könyvtár családias rendezvénye. Az augusztus 24-ei eseményen az immár huzamosabb ideje Ipolyságon élő szerző négy eddigi megjelent kötetét mutatták be.

Mint a rendezvény nyitányaként elhangzott: a nagymegyeri születésű Végh Péter igen sokoldalú alkotó. Idén nyár elején digitális grafikáiból nyílt tárlat a Menora Saag Centrum Artis épületében. Ugyancsak a volt zsinagóga adott otthont a mesterséges intelligencia térhódításáról szóló előadásának 2022 tavaszán.

A nyár végén, a könyvtár udvarán pedig szerzőként is bemutatkozott választott új lakhelyén. „Már gyerekkorában nagyon érdekelte őt a képzőművészet és az irodalom. A mai napon irodalmi munkásságával ismerkedünk meg kissé behatóbban” – fogalmazott Pleva Beáta, a könyvtár vezetője rövid bevezetőjében.

Végh Péter kifejtette, az olvasás és a könyvek szeretetét református lelkipásztor édesapjától örökölte.

„Egy napon én is felismertem, hogy a könyvek a jobbításunkra vannak. Hozzásegítenek minket ahhoz, hogy teljesebb életet éljünk. Nemcsak a szórakoztatásunkra íródnak, hanem főleg arra, hogy általuk jobbak, emberségesebbek és gazdagabbak legyünk”

– szögezte le a könyvbemutatón.

Az olvasás élménye mellett ráeszmélt arra is, hogy a szavak igen nagy hatással vannak az emberekre, akár az életüket is megmenthetik. Részben ennek hatására is kezdett el írással foglalkozni.

Szólt az íróvá válás folyamatáról. Mint elmondta, a könyvírás is segítette őt saját útjának megtalálásában. A nyolcvanas években kezdett novellák, rövidebb prózai művek írásába. Ezek a szövegek az első időszakban az íróasztal fiókjában landoltak, majd a rendszerváltást követően különféle irodalmi lapokban jelentek meg.

Az első önálló kötetre az ezredforduló utánig kellett várnia. 2007-ben Dunaszerdahelyen jelent meg a Láthatatlan jelenlét című novelláskötete, huszonnégy novellával. Négy évvel később, 2011-ben jelent meg az édesapja emléke előtt tisztelgő Menedék című könyve. A Budapesten kiadott mű édesapja nem mindennapi életútját, a sorsfordítókkal teletűzdelt, ám mindvégig az Istenbe vetett hit által vezérlet utat mutatja be.

Harmadik kötete a Nem tollal, szívvel címet viseli. A prózagyűjtemény a korábban megjelent írásait szedi csokorba. Ebben a könyvben már képzőművészeti tehetsége is megmutatkozik. Illusztrációképen több digitális grafika egészíti ki a kötetet. A negyedik kiadványt javarészt a koronavírus-járvány időszaka ihlette. Ugyanis a bezártság idején jutott elég ideje a nagy filozófusok munkáival megismerkedni. A Szellemóriások vállán című munkája egy esszégyűjtemény, amely öt filozófus munkásságát, szemléletét és gondolatvilágát vázolja fel.

Mint a könyvbemutatón elhangzott, ez a kötet teljes egészében Ipolyságon született. Mindig is foglalkoztatta a nagy gondolkodók tevékenysége. Úgy véli, a ma kor emberéhez is szólnak, olyan üzeneteket közvetítenek, melyekre ma is építhetünk. Az öt életrajzi esszét tartalmazó kötetet szintén Budapesten adták ki idén tavasszal.

Az író-olvasó találkozón a fiatal Szalay Szabolcs magángyűjtő múzeumának egyik kelléke is megjelent. A katonai egyenruhát viselő bábu az egyik felolvasott novellához nyújtott illusztrációt.

Az augusztus végi nagy hőség ellenére igen szép számban gyűltek össze a könyvtár udvarán. Az intézmény munkatársai gondoskodtak frissítőkről, harapnivalóról. Az esemény baráti beszélgetéssel zárult.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)