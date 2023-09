Mint tudjuk, az Európai Unió és az Európai Bizottság meglehetősen érzéketlen a migránsáradattól sújtott és annak következtében nagyon komoly problémákkal küzdő európai lakosság sorsa iránt. Lampedusa ennek egy tipikus példája, az Olaszországhoz tartozó földközi-tengeri kis sziget alig 6000 fős lakossága óriási nyomásnak van kitéve, a migránsok száma drasztikusan növekszik, legutóbb egy hét alatt 8500 illegális bevándorló lépett itt partra.

Ennek okán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Giorgia Meloni olasz miniszterelnök meghívására egy hete Lampedusára érkezett. Az olasz lakosság ugyanis olyan intézkedéseket követel, amelyek megállítják a tarthatatlanná vált áradatot. Meloni pedig felszólította a bizottsági elnököt, győződjön meg róla a saját szemével, mennyire tragikus a helyzet. Az olasz kormányfő azok után hívta meg von der Leyent Lampedusára, hogy rendkívüli intézkedéseket jelentett be a szigetre érkező bevándorlók megfékezésére.

Ám ahogy azt már megszokhattuk, von der Leyen asszony, jött, a tőle megszokott rezzenéstelen arccal szemrevételezett, mondott néhány üres frázist, „rendkívüli intézkedéseket” ígért és kijelentette, hogy Európának „paradigmaváltásra” van szüksége a migrációs kérdések kezeléséhez. Nem kell hozzá jóstehetségnek lenni, hogy tudjuk, a lampedusai és az európai migránsválságra nem születik megnyugtató megoldás.

Annál is inkább, mivel megjelent az unió migrációs csomagjára vonatkozó elgondolás, melynek értelmében legalizálnák az illegális bevándorlást, s az embercsempészek által elindított illegális migránscsoportokat legálisan beengednék Európába és ezután szétosztanák a bevándorlókat az egyes tagállamok között. Ez pedig maga lenne a szervezett, kollektív öngyilkosság.

De mások, más ügyben is kérték von der Leyen asszony segítségét, végső elkeseredésükben hozzá fordultak a túlszaporodott medveállomány ügyében a sepsiszentgyörgyiek is, akiknek biztonságát veszélyeztetik a településre bejáró medvék.

A szürkefarkasokhoz hasonlóan a barnamedve védett státusának a felülvizsgálatát kéri az Európai Bizottságtól Antal Árpád, az erdélyi Sepsiszentgyörgy polgármestere Ursula von der Leyen elnöknek címzett nyílt levelében, abban az értelemben, hogy az EB-elnök szürkefarkasokra vonatkozó kezdeményezését a medvékre is terjesszék ki.

Ursula von der Leyen ugyanis szeptember elején közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a farkasfalkák koncentrációja egyes európai régiókban veszélyt jelent a jószágra és potenciálisan az emberekre is, s egyben sürgette az unió tagországait, hogy lépjenek fel a fenyegetés ellen.

Ám, ha bárki naivan azt gondolná, hogy Ursula asszony a nép panaszát meghallva és jogosnak találva üzent hadat a szürkefarkasoknak, az nagyot téved. A szürkefarkasok azzal húzták ki a gyufát nála, hogy az egyik ordas pont az ő Dolly névre hallgató pónijára vetett szemet,

melyet egy észak-németországi farmon tartottak. A farkasnak nem ez volt az első ilyen bűne, társaival együtt ezelőtt is szorgalmasan ritkította a helyi gazdák állatait, akik panaszkodtak is, a pónihalálig azonban mindhiába. Ezúttal viszont az említett farkas rossz lóra, akarom mondani rossz pónira tett, mire sebtében kilövési engedélyt ki adtak rá, ami rögtön az állatvédők tiltakozásába ütközött, erre a kilövési engedélyt visszavonták, ám az uniós politikusok is akcióba lendültek, az Európai Néppárt – melynek Ursula asszony is tagja – képviselői a nagyragadozók védettségi státuszának felülvizsgálatát követelték és egy újabb kilövési engedélyre vonatkozó kérelem is érkezett.

Mármost erre hivatkozva próbálnak megértésre találni a sepsiszentgyörgyiek, ahol a túlszaporodott medvék nem a haszonállatokat és a pónikat, hanem magukat az embereket veszélyeztetik,

rengeteg a medvetámadás, ezért kérik a védettségi státus „hasonló újraértékelését”, melyre a medvék esetében is óriási szükség lenne. Idézték a román környezetvédelmi minisztérium adatait, miszerint 2016 és 2021 között 154 embert ért medvetámadás Romániában, és ezek közül 14 volt halálos kimenetelű.

Nos, várjuk a fejleményeket, bár nagyon úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy ez a brüsszeli lomha gépezet valamely problémára érdemi megoldást kezdeményezzen, bizony a személyes érintettség esetének kell fennforognia.

Talán ha von der Leyennek lenne egy szállodája a korábban turizmusból is élő Lampedusán, melyet a szigetet elözönlő áradat miatt immár messze elkerülnének a vendégek, vagy ha Sepsiszentgyörgyön is lenne egy pónija, amelyet a medvék veszélyeztetnének, akkor beindulna gépezet. Vagy bár Lampedusán nem vált be, de talán ha a székelyföldi medvék ellen küldenénk Ursula asszonyt, akinek a neve amúgy is medvét jelent, lehet, hogy a „rokonok“ sebtében eliszkolnának a környékről.

(NZS/Felvidék.ma)