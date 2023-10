Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya sajtótájékoztatón ismerteti a keretet Telkiben 2023. október 3-án, amellyel megkezdi majd a felkészülést a soron következő két Európa-bajnoki selejtezőre.

Nagy Zsolt is a keretben

Hosszú sérülését követően újra bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia futballistája.

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a névsort, amellyel megkezdi majd a felkészülést a soron következő két Európa-bajnoki selejtezőre.

A felcsúti játékos legutóbb tavaly novemberben a görögök elleni összecsapáson lépett pályára a válogatottban, a hazai mezőnyben több mint féléves kihagyást után nemrég tért vissza.

Az olasz szakember a gárda “szokásos” összetételével kapcsolatban elmondta, bár vannak hiányzók, mint például a középpályáról Kleinheisler László, Schäfer András vagy éppen Vécsei Bálint, az összeszokottság a csapat egyik erőssége, és nem is szabad hirtelen felforgatni a keretet.

Marco Rossi elárulta, folyamatosan figyelik a hazai bajnokságban játszókat, sokkal inkább ezen van a hangsúly, mint a topligákban szereplő válogatott játékosok meccseinek elemzésén, hiszen ők jóval magasabb szinten bizonyíthatnak hétről hétre. Hozzátette, segítőjével nagyjából negyvenezer kilométert utaztak már szerte az országban, figyelemmel kísérve a jelölteket.

A kapitány legutóbb a Diósgyőr-Kecskemét meccsen tűnt fel, a miskolci csapatról szólva a tréner elmondta, támadásban kifejezetten modern futballt játszik, és néhány magyar játékos, mint például Gera Dániel, kiemelkedő teljesítményt nyújt.

Marco Rossi a válogatott szereplésre “hajtó” játékosok figyelmébe ajánlotta Szoboszlai Dominikot, aki véleménye szerint a szorgalma, folyamatos munkája miatt jutott el odáig, ahol most tart. A kapitány szerint ha ezek a játékosok is a Liverpool klasszisának mintáját követik, akkor bármit elérhetnek.

A szövetségi kapitány újságírói kérdésre külön is kitért Szoboszlaira, aki véleménye szerint akkor lehet még nagyobb név a nemzetközi futballban, ha több gólt szerez. Megjegyezte, ehhez minél többet kell kapura lőnie, és ő is ezt kéri tőle, akárcsak Jürgen Klopp vezetőedző a Liverpoolban.

“A pályája éppen felfelé ível. Tisztában van azzal, mik a gyengeségei és folyamatosan dolgozik rajtuk. Ő egy igazi példakép, akit mindenkinek követnie kellene” – fűzte hozzá a szakvezető.

Bolla Bendegúz az M1 aktuális csatornának kiemelte: legutóbb nem kapott meghívót, mivel épp a kerethirdetés napján dőlt el, hogy a Servette-nél folytatja, ám keményen dolgozott, hogy újra a keretbe kerüljön.

“Remek visszajelzés arról, hogy jó úton járok, és ez boldoggá tesz. Biztos vagyok benne, hogy mind a két meccsen a három pontért fogunk harcolni, egyelőre azonban csak a szerbekre koncentrálunk, mert alighanem vissza akarnak majd vágni Budapesten. Ezt viszont nem hagyhatjuk” – jelentette ki.

A válogatott keret tagjai hétfőn találkoznak a telki edzőközpontban, a csoportjában éllovas nemzeti csapat jövő szombaton a Puskás Arénában a rosszabb gólkülönbségével második Szerbiát fogadja, három nappal később pedig a nyeretlenül sereghajtó Litvánia vendégeként lép pályára a kvalifikációs sorozatban.

A magyar válogatott kerete:

kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencváros), Demjén Patrik (MTK Budapest), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Szappanos Péter (Paksi FC)

védők:

Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (Fehérvár FC), Mocsi Attila (Rizespor), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Szalai Attila (Hoffenheim), Szalai Gábor (Kecskeméti TE)

középpályások:

Bolla Bendegúz (Servette FC), Kalmár Zsolt (Fehérvár FC), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (Bournemouth), Nego Loic (Le Havre), Styles Callum (Barnsley), Nagy Ádám (AC Pisa), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia)

támadók:

Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Varga Barnabás (Ferencváros)

Marco Rossi leteszi a magyar állampolgársági esküt

A Nemzeti Sport információja szerint a magyar labdarúgó-válogatottat irányító Marco Rossi kedd délután Novák Katalin köztársasági elnök jelenlétében állampolgársági esküt tesz.

Rossi 2018 óta irányítja a magyar válogatottat, előtte 2012-től 2014-ig, majd 2015-től 2017-ig a Honvéd vezetőedzője volt. Jelenlegi szerződése 2025-ig szól a magyar szövetséggel, és mindig hangsúlyozta, mennyire hálás a magyaroknak, amiért befogadták és elismerik a munkáját.

„Szeretem az embereket, és azt, ahogy kifejezik a tiszteletüket. Otthon érzem ott magam, életem végéig hálás leszek Magyarországnak. Itt lehetőséget kaptam, hogy edző lehessek, hogy megmentsem a méltóságomat egy olyan időszakban, amikor mélyen depressziós voltam. Biztos vagyok benne, hogy sosem szakad meg a kapcsolatom Magyarországgal” – legutóbbi interjújában így beszélt a hazánkhoz fűződő kapcsolatáról, amely keddtől még szorosabbá válik.

Rossin kívül segítője, Cosimo Inguscio szintén leteszi az esküt.

(MTI/Szigetváry Zsolt/Nemzeti Sport/ Felvidék.ma)