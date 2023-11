Az idei adventi időszakban immár tizenötödik alkalommal szervezik meg az árverésel egybekötött jótékonysági kiállítást Léván. Ez alkalommal 55 alkotó ajánlotta fel műveit a nemes cél érdekében. Az aukció során befolyt pénzösszeggel lévai és a járásbeli rászoruló családokon segítenek.

Az aukcióra szánt alkotásokat november 25-én mutatták be a lévai Barsi Múzeum termeiben. Mint a kiállításmegnyitón Ján Krtík, Léva polgármestere kifejtette: az Art for help rendezvény az embertársaink iránti jó cselekedetekről szól.

Az ország különböző részeiről érkeztek felajánlások. Két mű egyenesen Madagaszkárról érkezett a lévai várba. Az előző években is voltak külföldi műalkotások.

Az elmúlt tizenöt évben tizenhárom országból 207 művész csatlakozott a jótékonysági rendezvényhez

– mondta portálunknak Novák Mezőlaky Margaréta, az Art for help koordinátori bizottságának a tagja.

Mint hozzátette: eddig összesen 658 műalkotás került kalapács alá, a befolyt összeg megközelíti a 45 ezer eurót. Az előző időszakban évente mintegy öt-hatezer euró folyt be az aukciókból.

Mint elmondta, vannak visszatérő alkotók, akik szinte a kezdetektől fogva minden évben felajánlanak műveket az árverésre. A műalkotások zömmel festmények, ám ékszerek, művészi fafaragványok, reliefek, művészi fotók, szobrok sokasága is került az egyes évfolyamok kiállításába.

A nemes kezdeményezés atyja Kanyuk József zselízi festőművész. Mint a Felvidék.má-nak elmondta: a kezdeményezés 2007-ben Zselízen indult el. „Egy kiállításom után ajánlottam fel árverésre az alkotásaimat, ezzel szerettem volna segíteni a rászorulókon” – emlékezett vissza a kezdetekre.

A következő években már számos képzőművész, fiatal alkotó csatlakozott az ügyhöz. Egyre bővült az adományozók száma.

Idővel a helyszín is változott. Néhai Tolnai Csabának köszönhetően került a járási székhelyre a jótékonysági esemény. Azóta a lévai múzeum, illetve a felújított zsinagóga ad otthont advent kezdetén a rendezvénynek.

Kanyuk József ma már a háttérből figyeli a fejleményeket. Természetesen minden esztendőben felajánlja alkotásait az árverésre.

„Nagyon örülök, hogy folytatódik a megálmodott kezdeményezés. Balzsam a szívemnek, ahogy látom minden évben a nagy érdeklődést esemény iránt” – szögezte le az ötletgazda.

Az művészek önzetlenül ajánlják fel a műveiket, ezzel segítve embertársainkon. A háttérben nagy öröm az ilyen jó cselekedet

– húzta alá Kanyuk József.

A jubileumi évfolyamon főleg különféle technikával készült festmények, grafikák kerülnek kalapács alá. Fafaragvány, drótszobor és ikon is került az anyagba. A profi képzőművészek mellett műkedvelők is minden évben szép számmal csatlakoznak a kezdeményezéshez.

Több lévai és járásbeli alkotó mellett szinte Szlovákia minden szegletéből jelentkeztek alkotók az Art for help eseményre.

Mint Novák Mezőlaky Margaréta elmondta, a koordinációs bizottság a város szociális osztályával karöltve egyházak, civil szervezetek, intézmények javaslatai alapján állítja össze a kedvezményezettek névsorát. Főleg rászoruló családokon segítenek a karácsonyi időszakban. Beteg embertársaink, hátrányos helyzetű családok, idős személyek részesülnek támogatásban.

Személyre szabott adományokat osztanak szét. Főleg tárgyi adományokról, élelmiszercsomagokról, ruházatról és egyéb használati eszközökről van szó. Azonban pénzadományt is juttatnak a rászorulóknak. A támogatottak között vannak olyanok is, akiken már többedszer segítenek. Az adományokat még karácsony előtt igyekeznek eljuttatni a rászorulóknak – hangsúlyozta az Art for help koordinátora.

A hagyományokat követve, a kiállításmegnyitót követően

az első adventi vasárnap, december 3-án, 15 órai kezdettel szervezik meg az árverést a Barsi Múzeum termeiben.

A nemes cél támogatói aznap 14 és 15 óra között regisztrálhatnak az aukcióra.

A jótékonysági árverés Léva város támogatásával valósul meg.

