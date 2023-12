Az idei évben is jelentős anyagi támogatással segíti a RealK vállalat a komáromi gyerekeket. A cégnek köszönhetően teljes mértékben folytatódnak az úszótanfolyamok az alapiskolákban és az óvodákban. Az önkormányzat célja, hogy minden komáromi gyerek tanuljon meg úszni, ebben fontos partner a RealK.

Komáromban korábban is kiemelt figyelmet kapott az úszásoktatás, azonban az elmúlt évek anyagi nehézségei megnehezítették a program teljes körű folytatását. Az úszótanfolyamok keretén belül az alapiskola 3. és 4. osztályai kapcsolódnak be az úszásoktatásba, emellett az óvodások részére is szerveznek külön úszótanfolyamot. Az uszodai és az edzői költségek 10 ezer eurót tesznek ki.

Az idei tanévben már második alkalommal támogatja a programot a RealK vállalat, amely idén teljes mértékben átvállalta a kiadásokat. A benzinkutakat üzemeltető cég már több éve támogatja az élsportot is, de rendszeres a gyerekek támogatása is.

A gyermekek egészséges életmódra és testmozgásra való rávezetése már fiatal koruktól kezdve elengedhetetlen az egészséges fejlődésükhöz. A komáromi gyerekeknek most lehetőségük van ingyenesen élvezni az úszást és az úszásoktatást. Nagyon örülünk, hogy anyagilag is részt vehettünk ebben a szép projektben. A RealK számára nagyon fontos a gyermekeink jövője, és a jövőben is támogatni fogjuk a hasonló tevékenységeket – Lucia Ficzová, a vállalat képviselője.

Célunk az, hogy továbbra is minden komáromi gyerek tanuljon meg úszni – tette hozzá Ondrej Gajdáč alpolgármester, aki korábban a szlovák ifi vízilabda-válogatott edzője is volt, élete jelentős része az uszodához kötődik.

Az úszás oktatása az uszodán kívül még a Munka Utcai Alapiskolában zajlik, amelynek medencéje is van. Az elmúlt években újította fel az önkormányzat, jelenleg a fűtés modernizációja folyik, amelyre sikeresen pályázott a város.

Az idei tanévben 551 alapiskolás és 198 óvodás jut el úszótanfolyamra az ősz és tavasz folyamán. Köszönet a RealK vállalatnak és a Mészáros családnak, akikhez a vállalkozás tartozik, nagy segítség ez ezekben a szűkös időkben. Örömmel látjuk, hogy egyre több komáromi vállalkozás karol fel nemes kezdeményezéseket. Összefogással sok jó kezdeményezést lehet megvalósítani – mondta el Keszegh Béla polgármester.

Hozzátette, átfogó programot készít a város, hogy a komáromi gyerekek minél többet mozogjanak, akár az iskola keretén belül, akár a sportklubokban, vagy a szabadidejükben.

